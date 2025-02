Piráti: Peníze na zdraví lidí končí v kapsách korupčníků

26. 2. 2025

čas čtení 3 minuty



Po kauze Motol žádáme audit nemocnice a přímo řízených organizací



Tisková zpráva



Úplatky za desítky milionů korun, praní špinavých peněz a sedmnáct obviněných. Kauza z Fakultní nemocnice v Motole odhalila další znepokojivý případ, kdy veřejné peníze určené na zdravotní péči končily v rukou těch, kteří zneužívají systém. Podle policie jde o rozsáhlou korupční kauzu spojenou s nemocničními a stavebními zakázkami. Ředitel nemocnice Miloslav Ludvík, dosazený ČSSD do vedení FN Motol v roce 2000, kandidoval v roce 2020 do Senátu za hnutí ANO a byl i zvažován Andrejem Babišem na ministra zdravotnictví. Piráti v reakci na tuto kauzu požadují po ministru Válkovi okamžitý audit nemocnice v Motole.

Kdo hlídá peníze ve zdravotnictví? A proč to ministr Válek neřeší?

Kauza Motol je podle Pirátů jen špičkou ledovce. „Tento případ ukazuje, jak snadno se mohou veřejné peníze ztrácet v neprůhledném systému. Je nepřijatelné, aby peníze, které mají sloužit k péči o zdraví lidí, končily v kapsách korupčníků. Už v roce 2011 byl Miloslav Ludvík kritizován za svůj výlet do Beninu spolu se svým náměstkem Pavlem Budinským v době, kdy v ČR vrcholila akce “Děkujeme, odcházíme” a související krize ve zdravotnictví. Je tedy zjevné, že nyní odhalený korupční systém fungoval v nemocnici desetiletí. Požadujeme proto důkladný audit zakázek Fakultní nemocnice v Motole od roku 2000, kdy byl pan Ludvík dosazen na pozici ředitele. Jeho nynější odvolání po zahájení trestního stíhání je logickým krokem, nicméně soudím, že měl být odvolán už v roce 2011, kdy se objevilo jeho legendární kulichové video,“ uvedl lídr Pirátů a lékař Zdeněk Hřib. „Dlouhodobě prosazujeme průhledné hospodaření nemocnic a nesouhlasíme s rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti, které umožňuje nemocnicím skrývat podrobné informace o nákupu přístrojů, materiálu a léků. Případ Motol jasně ukazuje, že průhledné zveřejňování smluv by snížilo riziko podvodů, úplatků a manipulací s cenou. Stačí změnit doporučení Ministerstva zdravotnictví z let 2017-2019 a přikázat nemocnicím plnou transparentnost,” sdělil místopředseda Pirátů a zakladatel Hlídače státu Michal Bláha. Piráti chtějí jasná pravidla pro dceřiné společnosti zdravotních pojišťoven Piráti zároveň předložili pozměňovací návrh k zákonu o veřejném zdravotním pojištění, který by zpřísnil pravidla hospodaření pro dceřiné společnosti zdravotních pojišťoven. Pokud by návrh Pirátů prošel, znamenalo by to, že dceřiné společnosti zdravotních pojišťoven by měly povinnost: Zveřejňovat smlouvy v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Řídit se pravidly pro veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb.

Zveřejňovat výroční zprávy o své činnosti.

Poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. „Kauza Motol je dalším důkazem, že při dohledu nad veřejnými zakázkami není nikdy dostatek veřejné kontroly. Proto navrhujeme, aby na společnosti, jejichž základní kapitál může být financován z prostředků veřejného zdravotního pojištění, platila stejná pravidla jako na zdravotní pojišťovny,“ dodává Bláha. Navrhovaná úprava by posílila kontrolu nad veřejnými financemi, zabránila nekontrolovanému přerozdělování prostředků skrze dceřiné společnosti a posílila důvěru veřejnosti v transparentnost systému zdravotního pojištění.

0