Kdy bude tohle v České televizi?

30. 7. 2025

čas čtení 4 minuty

"Děti jsou nyní používány jako vojenské terče pro armádu. Rád bych viděl řádné vyšetření této věci. Děti přicházejí s ranami po střelbě ostřelovačů, jako by byly použity jako vojenské terče."

Britský pravicový televizní komentátor Piers Morgan fakty reaguje na lži majora izraelské armády Dorona Spielmana. Kdy přinese Česká televize tyto informace? Český překlad níže:

You never seen Piers Morgan like this before, straightly cooking starvation and atrocities denier IDF Major Doron Spielman for 4 minutes with facts - brutal pic.twitter.com/qiqEakrzN0 — Furkan Gözükara (@GozukaraFurkan) July 30, 2025

Nemyslím si, že izraelská vláda se vůbec zajímá o osud obyvatel Gazy. Realita je taková, že asi 70 % Gazy je zcela zničeno. Zbývající obyvatelstvo je nyní nahnáno do stále menších enkláv, které tam zbyly. Lidé jako Smotrich, členové tvrdé pravice ve vládě, nyní otevřeně mluví o očištění Gazy od Palestinců, což by bylo etnické čištění. Chce je všechny vyhnat ze země, jak jsem slyšel, je připraven to říct, no, on nemluví za vládu, je to jen zatracený ministr financí. Samozřejmě, že mluví. A tak máte lidi, jako je on, kteří říkají: „Jo, očistíme Gazu od Palestinců.“ A pak se objeví lidi jako vy a řeknou: „Ne, to není náš plán. Chceme jen lidem v Gaze pomoct ." A to poslední, co chcete, je zabíjet lidi a tak dále.

A přesto se vám nějak podařilo zabít přes 60 000 Palestinců, přičemž 1200 lidí zahynulo 7. října při strašlivém teroristickém útoku, který jsem odsoudil hned, jak se stal. Zabili jste přes 60 000 Palestinců, z toho 20 000 dětí, máte hladovějící a vyhladovělé děti, jejichž záběry jsou každou hodinu vysílány do celého světa, a mnoho z nich nyní doslova umírá hlady.



A to vše začalo tříměsíční blokádou, záměrnou strategií blokády, která připravila nevinné obyvatele Gazy o jídlo, vodu, pomoc a další věci. Když to dáte dohromady, máte teď téměř celý svět, který se dívá na Izrael a ptá se: Co to sakra děláte? Kdy s tím přestanete?





A přesto, přesto, a říkám to s veškerou úctou k vám, přesto lidé jako vy přijdou a řeknou, že se tu nic neděje. Nelze o tom informovat, protože nedovolíte médiím, aby to nezávisle vyšetřila. Tady není nic k vidění. Děláme všechno podle pravidel s nejmorálnější armádou na světě. A vlastně kdokoli jako Organizace spojených národů, která o problému mluví velmi výmluvně a velmi přímo a dala jasně najevo, že nechce být ani v nejmenším stranická, ale když spojím to, co řekli, s tím, o čem mluví britští lékaři v několika zbývajících nemocnicích.





No, oni mluví o tom, že děti jsou nyní používány jako vojenské terče pro armádu. Rád bych viděl řádné vyšetření této věci, protože to bylo řečeno v britské celostátní televizi. Děti přicházejí s ranami po střelbě ostřelovačů, jako by byly použity jako vojenské terče. Takže ano, můžete sem do tohoto pořadu přijít a můžete útočit na OSN. Můžete říkat, že jsou to zločinci. Můžete za všechno vinit Hamás.





Ale moje poslední poznámka k vaší dlouhé tirádě o mně, o OSN a o všem ostatním je, že citujete Sinwara a mluvíte o tom, co chtěl. Ve skutečnosti chtěl, když udělal to, co udělal 7. října, vyprovokovat Izrael k reakci, která by byla tak zcela nepřiměřená, že by Izrael odcizil od zbytku světa. A to se právě děje. A to vy nevidíte, protože jste tak přesvědčen o své morální pravdě, že nevidíte les pro stromy. A říkám to jako někdo, kdo Izrael mnoho měsíců podporoval, jak víte, za cenu osobních útoků z druhé strany, ale přijde okamžik, kdy přátelé Izraele, ti, kteří Izrael vždy podporovali, musí vstát a říct, že už toho bylo dost. Dost toho krveprolití. Nikam vás to nedovede. Hamás nerozbijete. Rukojmí neosvobodíte. Máte hladovějící děti, které každý den umírají. Dost.

