Zuckerberg tvrdí, že „superinteligence je na dosah“, Meta utrácí miliardy za umělou inteligenci

31. 7. 2025

čas čtení 5 minut



Před zveřejněním čtvrtletní zprávy o hospodaření společnosti Meta její generální ředitel prohlásil, že cílem jeho firmy je přinést výkonnou umělou inteligenci do životů milionů lidí



Ať už jde o přetahování špičkových talentů od konkurence, akvizice startupů zabývajících se umělou inteligencí nebo prohlášení, že postaví datová centra o velikosti Manhattanu, Meta již téměř měsíc utrácí obrovské částky za posílení svých kapacit v oblasti umělé inteligence.



V novém memorandu zveřejněném ve středu před zveřejněním čtvrtletní zprávy o hospodaření společnosti popisuje generální ředitel Meta Mark Zuckerberg své ambice v oblasti vývoje toho, co nazývá „superinteligencí“. Ať už jde o přetahování špičkových talentů od konkurence, akvizice startupů zabývajících se umělou inteligencí nebo prohlášení, že postaví datová centra o velikosti Manhattanu, Meta již téměř měsíc utrácí obrovské částky za posílení svých kapacit v oblasti umělé inteligence.V novém memorandu zveřejněném ve středu před zveřejněním čtvrtletní zprávy o hospodaření společnosti popisuje generální ředitel Meta Mark Zuckerberg své ambice v oblasti vývoje toho, co nazývá „superinteligencí“.



„V posledních několika měsících jsme začali vidět náznaky zlepšování našich systémů umělé inteligence,“ napsal Zuckerberg. „Zlepšení je zatím pomalé, ale nepopiratelné. Vývoj superinteligence je nyní na dohled.“



Ačkoli neposkytl žádné podrobnosti o tom, co by se dalo považovat za „superinteligenci“ oproti standardní umělé inteligenci, uvedl, že to bude představovat „nové bezpečnostní riziko“.



„Budeme muset být důslední při snižování těchto rizik a opatrní při výběru toho, co zpřístupníme jako open source,“ napsal.



Zuckerberg napsal, že se jeho firma liší od jiných firem zabývajících se umělou inteligencí v tom, že Meta si klade za cíl přinést „osobní superinteligenci pro všechny“. Ostatní firmuy i se zaměřují především na využití „superinteligence“ pro zvýšení produktivity a automatizaci „všech hodnotných činností“, napsal.





„Zbytek tohoto desetiletí bude pravděpodobně rozhodujícím obdobím pro určení směru, kterým se tato technologie vydá, a pro to, zda bude superinteligence nástrojem pro posílení osobnosti, nebo silou zaměřenou na nahrazení velkých částí firem,“ napsal.





Zuckerberg v memorandu poskytl jen málo konkrétních informací, ale jedna věc je jasná: dosažení této takzvané vyšší úrovně inteligence bude vyžadovat značné množství kapitálu. Společnost dříve odhadovala, že její celkové výdaje v roce 2025 budou činit 113 až 118 miliard dolarů. Z toho Meta uvedla, že očekává kapitálové výdaje v rozmezí 64 až 72 miliard dolarů, což je nárůst oproti předchozímu odhadu 60 až 65 miliard dolarů.





„Více než deset let se Meta bránila snahám o zpeněžení uživatelské základny komunikační aplikace,“ napsal Meier z Motley Fool. „To se však změnilo v červnu, kdy firma oznámila, že bude prodávat reklamy, a jsme zvědaví, jaké pokroky Meta udělá.“





Zdroj v angličtině ZDE

