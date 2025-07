Izrael nařídil novinářům nezveřejňovat letecké záběry zničené Gazy, jinak zakáže shazování potravin z letadel

29. 7. 2025

čas čtení 14 minut

Reportér Sky News: „Izrael 🇮🇱 nařídil novinářům, aby nezveřejňovali záběry z Gazy 🇵🇸 pořízené z letadel, jinak bude zastaveno shazování humanitární pomoci.“ Izrael 🇮🇱 zakázal západním novinářům vstup do Gazy 🇵🇸 Izrael 🇮🇱 zavraždil přes 170 palestinských 🇵🇸 novinářů Sky News reporter:



Palestinci v Gaze „čelí humanitární katastrofě epických rozměrů“, říká generální tajemník OSN

António Guterres říká, že proud pomoci do Gazy se musí změnit v oceán, protože podle expertů podporovaných OSN probíhá hladomor





Palestinci v Gaze „čelí humanitární katastrofě epických rozměrů“, prohlásil generální tajemník OSN



Pomoc přicházející do pásma Gazy musí být jako oceán, prohlásil generální tajemník OSN António Guterres a dodal, že varování IPC před hladomorem „potvrzuje to, čeho jsme se obávali“, že Gaza je na pokraji hladomoru.



„Fakta jsou jasná – a jsou nepopiratelná,“ uvedl ve svém prohlášení.



„Palestinci v Gaze čelí humanitární katastrofě epických rozměrů. Nejedná se o varování. Je to realita, která se odehrává před našimi očima.“



Donald Trump a Keir Starmer „zklamou lidstvo“, pokud nepodniknou kroky k zastavení hladomoru v Gaze, uvedla organizace Oxfam.



Mluvčí charitativní organizace popsal eskalující krizi jako „humanitární katastrofu“ a dodal, že je nutná „naléhavá a důrazná diplomacie“.



Uvedl:



Prezident Trump a premiér Starmer zklamou lidstvo, pokud nebudou jednat. Poprvé IPC, monitorovací organizace podporovaná OSN, uvedla, že v Gaze nyní propuká hladomor. Už nejde o varovné signály.



Jedná se o uznání humanitární katastrofy. Prezident Trump je stále na britské půdě a britská vláda dnes svolala mimořádnou schůzi, takže již není čas na vyhýbavé odpovědi a slovíčkaření. Musíme dosáhnout ukončení genocidy, otevření hranic a propuštění rukojmích a zadržených osob na obou stranách.



Zásilky pomoci z letadel a krátké přestávky pro dodání skromné pomoci zdaleka nestačí k tomu, aby se zabránilo hladomoru a smrti v rozsahu, jaký nyní svět zažívá. Pouze naléhavá a důrazná diplomacie může dosáhnout okamžitého a bezpodmínečného příměří, prolomit izraelskou blokádu a umožnit volný a bezpečný průchod životně důležité pomoci.









To je navíc k leteckým zásilkám Jordánska, Spojených arabských emirátů a Izraele, které o víkendu poprvé po několika měsících sesadily na území balíčky s pomocí. Charitativní organizace tvrdí, že tato pomoc je pro potřeby obyvatel Gazy zcela nedostatečná.









V příspěvku na X uvedl, že tento hladomor je „zcela způsoben člověkem“ a dodal, že jediným způsobem, jak „tuto katastrofu zvrátit, je zaplavit Gazu masivním navýšením pomoci“.„Organizace spojených národů, včetně UNRWA, má k dispozici odborné znalosti a zdroje,“ napsal Lazzarini. „UNRWA sama má k dispozici ekvivalent 6 000 nákladních vozů s potravinami a léky, které jsou připraveny k přejezdu do Gazy. Nechte nás dělat naši práci bez omezení, v bezpečí a důstojně,“ dodal.UNRWA je hlavním distributorem pomoci v Gaze a poskytuje vzdělání, zdravotní péči a další základní služby milionům palestinských uprchlíků v celé oblasti.Izrael však na začátku tohoto roku zakázal činnost této agentury v Gaze a na okupovaném Západním břehu, poté co ji lživě obvinil z infiltrace palestinskou militantní skupinou Hamás. UNRWA toto obvinění popírá.Obyvatelstvo potřebuje odhadem 62 000 tun základních potravin každý měsíc. Izraelské údaje ukazují, že v březnu a dubnu do Gazy nedorazily žádné potraviny, v květnu to bylo 19 900 tun a v červnu 37 800 tun, uvádí zpráva IPC.„To je něco, co jsme v tomto století ještě nezažili,“ řekl ředitel WFP pro mimořádné situace Ross Smith novinářům v Ženevě prostřednictvím videokonference z Říma.„Připomíná nám to předchozí katastrofy v Etiopii nebo Biafře v minulém století. Musíme okamžitě jednat.“Cindy McCainová, výkonná ředitelka Světového potravinového programu, uvedla, že do Gazy je nutné okamžitě dopravit mnohem větší množství pomoci, aby se „zabránilo masovému hladomoru“.McCainová řekla:Nesnesitelné utrpení obyvatel Gazy je již jasné celému světu. Čekat na oficiální potvrzení hladomoru, abychom mohli poskytnout životně důležitou potravinovou pomoc, kterou tak zoufale potřebují, je nemyslitelné.Musíme Gazu okamžitě a bez překážek zaplavit rozsáhlou potravinovou pomocí a zajistit její plynulý přísun každý den, abychom zabránili masovému hladomoru.Lidé již umírají na podvýživu a čím déle budeme čekat s přijetím opatření, tím vyšší bude počet obětí.„Tato pomoc je sice jen malým příspěvkem k humanitární pomoci, ale vysílá důležitý signál: Jsme tady, jsme v regionu,“ řekl Merz na tiskové konferenci po boku jordánského krále Abdalláha v Berlíně.Dvě letadla A400M jsou v tuto chvíli na cestě do Jordánska, kde doplní palivo a nejpozději o víkendu vyrazí na humanitární misi v koordinaci s Francií a Německem, uvedl Merz.Merz také uvítal první kroky Izraele k povolení pomoci, ale uvedl, že je třeba učinit další.Stalo se tak uprostřed celosvětového odsouzení izraelských akcí v Gaze, včetně požadavků Donalda Trumpa, aby Izrael učinil více pro zastavení „skutečného hladomoru“. V úterý přední mezinárodní autorita v oblasti potravinových krizí, Integrovaná klasifikace fází potravinové bezpečnosti, uvedla, že v Gaze „se v současné době odehrává nejhorší scénář hladomoru“.Horizon Europe patří mezi nejprestižnější vědecké výzkumné programy na světě a dosud nikdy žádnou zemi nezastavil. Úředníci se však domnívají, že humanitární krize v Gaze je tak závažná, že nyní existuje právní základ pro její pozastavení.Ve svém návrhu členským státům komise uvádí, že „90 % domácností čelí vážnému nedostatku vody a míra podvýživy prudce roste“, přičemž „vládne vážný nedostatek léků“ a „prakticky celé obyvatelstvo Gazy je ohroženo hladomorem“.Izrael popřel, že je příčinou hladomoru, a viní z něj jiné faktory, včetně rabování pomoci Hamásem a selhání distribuce ze strany OSN.Francie v „nejbližších dnech“ shodí do Gazy pomoc, sdělil diplomatický zdroj agentuře Agence France-Presse (AFP).„Francie v nejbližších dnech provede shozy z letadel, aby uspokojila nejnaléhavější potřeby civilního obyvatelstva v Gaze,“ uvedl zdroj a vyzval Izrael k „okamžitému otevření pozemních hraničních přechodů“., což bude dalším vzácným příkladem toho, že se evropská země připojila k zemím Blízkého východu (jako Jordánsko a Spojené arabské emiráty) a poslala do tohoto území pomoc letecky.Od 7. října 2023 bylo při izraelských útocích na Gazu zabito nejméně 60 034 palestinských obyvatel a 145 870 dalších bylo zraněno, uvedlo v úterním prohlášení ministerstvo zdravotnictví v Gaze.Jen za posledních 24 hodin bylo podle ministerstva zabito nejméně 113 Palestinců a 637 dalších bylo zraněno, a to i přes izraelské vojenské příměří v některých částech pásma Gazy.Ministerstvo zdravotnictví v Gaze ve svém příspěvku na Telegramu dodalo:Řada obětí je stále pod troskami a na ulicích, protože záchranné a civilní obranné složky se k nim dosud nemohou dostat.Organizace Oxfam uvedla, že prohlášení Iniciativy pro integrovanou klasifikaci fází potravinové bezpečnosti musí „konečně probudit mezinárodní společenství k jasnému a rozhodnému jednání, které dosud nebylo schopno“.Bushra Khalidi, vedoucí politiky Oxfam v okupovaném palestinském území, uvedla:Izraelská genocida uvrhla Gazu do konečné chaotické fáze plné lidské katastrofy. Dnešní varování před hrozícím hladomorem, který je výlučně důsledkem vražedné blokády Izraele, musí konečně probudit mezinárodní společenství k jasnému a rozhodnému jednání, které dosud nebylo schopno.Světoví lídři se v otázce zastavení izraelské kampaně na vyhlazení rozdělili, byli spoluviníky, lhostejní a kolektivně neúčinní. Selhali v ochraně palestinského lidu a už nemají žádné výmluvy. Ukončení izraelského genocida v Gaze je zkouškou nejen našeho světového řádu, ale i naší kolektivní lidskosti.Letecké shozy a krátké přestávky na relativně mizivé množství pomoci zdaleka nestačí k zabránění smrti lidí v nepředstavitelném měřítku. Potřebujeme naléhavou a důraznou diplomacii a veškerá nezbytná omezující opatření, abychom dosáhli okamžitého a bezpodmínečného příměří, prolomili izraelskou blokádu a umožnili volný a bezpečný průchod humanitární pomoci do celé Gazy. Rukojmí a nezákonně zadržovaní vězni musí být propuštěni.Izrael oznámil, že obnoví shazování pomoci z letadel, což podle humanitárních organizací poskytne zanedbatelné množství zásob. Rovněž uvedl, že budou zřízeny humanitární koridory, které usnadní vjezd nákladních vozidel OSN do Gazy, avšak počet vozidel, které budou vpuštěny, nebyl upřesněn.Nevládní organizace tvrdí, že tyto kroky mohou usnadnit přístup k pomoci, ale vzhledem k již probíhajícmuí masovému hladomoru je zapotřebí mnohem více. Humanitární organizace zejména vyzvaly k úplnému příměří, aby civilisté dostali potřebnou pomoc.„Musíme se vrátit na úroveň, na které jsme byli během příměří, kdy OSN, včetně UNRWA, každý den zajišťovala 500–600 nákladních vozů s humanitární pomocí, kterou naše týmy distribuovaly ve 400 distribučních místech,“ uvedla Juliette Touma, ředitelka komunikace UNRWA.Vysvětlila, že humanitární organizace již dříve zachránily Gazu před hladomorem a aby se to podařilo znovu, je nutný nerušený přísun pomoci, který „obrátí trend a průběh hladomoru“.Awdah Hathaleen, palestinský aktivista a novinář, který pomáhal natočit oscarový dokument No Other Land, byl zabit při útoku izraelských osadníků v jižních kopcích Hebronu.Útok, ke kterému došlo v pondělí, byl zachycen na videu, které zřejmě ukazuje izraelského osadníka Yinona Leviho, na kterého uvalil sankce americký prezident Joe Biden, ale který byl poté Donaldem Trumpem ze seznamu sankcionovaných osob vyřazen, jak v době zabití divokým způsobem střílí ze své zbraně.Později byl izraelskou policií zatčen k výslechu, ale žádné obvinění proti němu nebylo vzneseno.K vraždě došlo uprostřed rostoucí vlny násilí osadníků a izraelské armády proti Palestincům na okupovaném Západním břehu. Od října 2023 bylo na Západním břehu zabito nejméně 1 009 Palestinců a více než 7 000 jich bylo zraněno.Osadníci, kteří se dopouštějí násilných činů proti Palestincům, jsou jen zřídka hnáni k odpovědnosti.Podle aktivistů z vesnice Umm al-Khair na Západním břehu, kde se střelba odehrála, k vraždě došlo poté, co osadník v buldozeru projel jejich pozemky a zničil stromy a majetek.Organizace Lékaři bez hranic (MSF) odsoudila použití leteckých shozů k dodání naléhavě potřebné pomoci do Gazy a označila tento přístup za „marný“ a „cynický“.Jean Guy Vataux, koordinátor MSF pro mimořádné situace v Gaze, vyzval Izrael, aby umožnil plný přístup humanitární pomoci, která je podle něj připravena k dodání přes hranice po silnici.Varoval, že shazování pomoci z letadel je „notoricky neúčinné a nebezpečné“, protože letadla nemohou přepravit velké množství pomoci a při pádu mohou zranit (nebo dokonce zabít) lidi.V příspěvku na X Vataux napsal:Používání shazování pomoci z letadel k dodávkám humanitární pomoci je marná iniciativa, která zavání cynismem.Silnice jsou tam, kamiony jsou tam, jídlo a léky jsou tam, vše je připraveno k doručení humanitární pomoci do Gazy, která je jen pár kilometrů daleko.Vše, co je potřeba, je, aby izraelské úřady rozhodly o usnadnění jejího doručení – urychlily celní odbavení, povolily vstup zboží v potřebném množství a koordinovaly bezpečné převzetí a doručení. Teprve pak můžeme začít řešit hladomor, který tam panuje...V současné době je dva miliony lidí uvězněno na malém kousku země, který tvoří pouhých 12 % celého pásma – pokud něco v této oblasti dopadne, lidé budou nevyhnutelně zraněni.Na druhou stranu, pokud letecké zásilky dopadnou do oblastí, kde Izrael vydal příkazy k vysídlení, lidé budou nuceni vstoupit do militarizovaných zón – a opět riskovat své životy za jídlo.Zdroj v angličtině ZDE