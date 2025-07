Spojené státy jsou připraveny stáhnout z Evropy 30 % svých vojáků

30. 7. 2025

čas čtení 2 minuty

Spojené státy mohou v rámci přehodnocení své vojenské přítomnosti po celém světě snížit počet svých vojáků v Evropě o 30 %, řekl Politico vysoce postavený zdroj NATO. V současné době je v evropských zemích 90 až 100 tisíc amerických vojáků. Z toho asi 20 tisíc bylo do regionu vysláno za prezidenta Joea Bidena po totální ruské invazi na Ukrajinu, připomněla expertka na mezinárodní vztahy Eileen Matle. Spojené státy mohou v rámci přehodnocení své vojenské přítomnosti po celém světě snížit počet svých vojáků v Evropě o 30 %, řekl Politico vysoce postavený zdroj NATO. V současné době je v evropských zemích 90 až 100 tisíc amerických vojáků. Z toho asi 20 tisíc bylo do regionu vysláno za prezidenta Joea Bidena po totální ruské invazi na Ukrajinu, připomněla expertka na mezinárodní vztahy Eileen Matle.

Největší kontingent amerických vojáků v Evropě se nachází v Německu, asi 35 tisíc lidí. Zejména jsou umístěni na letecké základně Ramstein, centrálním uzlu amerických leteckých operací, na základně Grafenweur, největším cvičišti americké armády mimo Spojené státy, a také na velitelství americké armády v Evropě a Africe, které se nachází ve Wiesbadenu. Americká vojenská přítomnost na kontinentu zároveň odpovídá zájmům nejen Evropy, ale i samotných Spojených států. "Základny jako Ramstein jsou navrženy nejen k obraně Evropy, ale také k projekci moci na Středním východě a do určité míry do Afriky," řekla Matle. Připomněla, že Spojené státy prostřednictvím evropských zemí přesouvají své vojenské vybavení do jiných částí světa.

Případné stažení vojsk z Evropy a jejich přesun do jiných regionů může Pentagon provést po zářijovém zveřejnění Globálního přehledu bezpečnostních agentur. Zpráva zohlední měnící se globální priority Spojených států, zejména potřebu posílit přítomnost v indopacifickém regionu.

V únoru šéf Pentagonu Pete Hegseth oznámil plány na snížení amerického kontingentu v Evropě a zdůraznil, že Washington nemůže být garantem bezpečnosti evropských zemí. Během návštěvy Polska vyzval země regionu, aby zvýšily výdaje na obranu, "protože nelze předpokládat, že americká přítomnost bude trvat věčně". V červnu se všechny země NATO dohodly na zvýšení vojenských výdajů ze 2 % na 5 % HDP do roku 2035. Německo do roku 2029 zvýší vojenský rozpočet ze současných 86 miliard eur na 153 miliard.

Zdroj v angličtině: ZDE

0