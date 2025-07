Werich a Horníček o Trumpově podvádění při golfu zachyceném na videu

WERICH:

Kamery, Mirku, lžou víc než rybáři. Třeba to nebyl míček. Třeba to byla kulička načinčaná od ministra obchodu. Nebo spadla z nebe – říká se tomu golfové krupobití. Trump jen ukazuje: Proč čekat na zázrak, když můžeš zaměstnat anděla v kšandách?



HORNÍČEK:

tváří se uraženě

Ale on je prezident! Neměl by jít příkladem?



WERICH:

A jde! Příklad kreativní fyziky. Učí národy: Pokud se ti míček ztratí v trávě, neplakej. Vyrob si lepší realitu. To je jako když náš Pepík řekne šéfovi: Dokument shořel! A šéf odpoví: Skvělé! Tak ho ani nemusíme zfalšovat.



HORNÍČEK:

My ale nemáme caddieho…



WERICH:

My máme něco lepšího: protokol o nehodě míčku. Píše se tam: Míček č. 7 se dobrovolně rozpadl na molekuly z vlasteneckých důvodů. Nový míček č. 7a vznikl spontánně – z vůle lidu. A všichni tleskají. Jen Trump je trapný realista: aspoň přizná, že potřebuje kouzelníka.



HORNÍČEK:

Takže je poctivější?



WERICH:

tajemně se usměje

Poctivější? Ne. Jen méně nápaditý. U nás by ten caddie hodil míček a ještě by mu vystavil fakturu za letecký přenos. Trump? Ten jen ukazuje světu: Demokracie je jako golf – občas musíš hodit pravdu do trávy a říct: Hele, koukej, co mi tu spadlo z nebe!



HORNÍČEK:

položí ruku na globus

A když to někdo vidí?



WERICH:

Pak řekneš: To není podvod, to je… avantgardní performance! Jmenuje se to: Hra na slepého boha s míčkem. A víš proč? Protože bůh nevidí… a míček už vůbec ne!



Opona padá za Werichova šeptu:

Celý svět je golfové hřiště. Jen někteří hrají v tichu, jiní s fanfárou… a Trump s celou kapelou klaunů.