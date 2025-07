Trump a von der Leyenová oznámili obchodní dohodu mezi USA a EU

27. 7. 2025

čas čtení 4 minuty



Dohoda zahrnuje 15% základní clo pro většinu vývozu EU do USA po dosažení dohody na krizových jednáních ve Skotsku



Donald Trump oznámil dohodu o clech s EU, která ukončuje čtyři měsíce obtížných jednání mezi Washingtonem a Bruselem a odvrací škodlivou transatlantickou obchodní válku.



Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po 40minutovém setkání s Trumpem v jeho golfovém resortu Turnberry ve Skotsku, kde americký prezident tráví víkend, prohlásila: „Dohodli jsme se.“ Donald Trump oznámil dohodu o clech s EU, která ukončuje čtyři měsíce obtížných jednání mezi Washingtonem a Bruselem a odvrací škodlivou transatlantickou obchodní válku.Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po 40minutovém setkání s Trumpem v jeho golfovém resortu Turnberry ve Skotsku, kde americký prezident tráví víkend, prohlásila: „Dohodli jsme se.“



Označila ji za „velkou dohodu, obrovskou dohodu“, která přinese „stabilitu“ a „předvídatelnost“ oběma stranám. „Dvě největší ekonomiky by měly mít dobré obchodní vztahy,“ řekla.



„Vyřeší to spoustu věcí a bylo to skvělé rozhodnutí,“ řekl Trump a dohodu, která zahrnuje také souhlas EU s vynaložením desítek miliard dolarů navíc na americké energetické produkty, označil za „mocnou dohodu“ a „důležité“ partnerství.



„Jedná se opravdu o největší obchodní partnerství na světě, takže bychom tomu měli dát šanci,“ řekl před zahájením soukromého setkání.



Americký prezident držel delegaci EU, která přiletěla na setkání v neděli, až do konce v napětí a necelou hodinu předtím opakoval, že šance na dohodu jsou pouze „50 na 50“ a že zbývají „tři nebo čtyři sporné body“.



Podle dohody budou USA uvalovat 15% základní clo na většinu vývozů z EU do USA, čímž omezí vyšší hraniční daň na zboží z EU prodávané na americkém trhu. Daňová sazba je však vyšší než před nástupem Trumpa k moci a na vývoz oceli zůstává 50% clo, což je pro tento průmysl překážkou.



Výjimku mají také léčiva a polovodiče, které by mohly být ještě vystaveny represivním clům.



V jednom z nejdůležitějších průlomových momentů Trumpovy rozsáhlé globální celní války dohoda zabraňuje uvalení cel ve výši až 50 % na všechny výrobky EU, kterým prezident hrozil v květnu a které byly sníženy na 30 %. Washington stanovil lhůtu pro uzavření dohody na 1. srpna.



Trumpovo zachování 50% cel na ocel a hliníkové výrobky však může znamenat špatnou zprávu pro britské oceláře, kteří doufají, že tato sazba bude zrušena, až se Trump v pondělí setká s britským premiérem Keirem Starmerem ve Skotsku.



V případě oceli Trump uvedl, že clo je „celosvětová záležitost, která zůstane tak, jak je“.



Dohoda uzavřená ve Skotsku bude pravděpodobně přijata s úlevou na finančních trzích, které se v pondělí otevřou po několika turbulentních měsících, kdy nervózní investoři byli vystrašeni vyhlídkou, že Trumpovy celní války by mohly zasáhnout světovou ekonomiku.



Trump také naznačil, že by mohlo dojít k pokroku v obchodních jednáních s Čínou, když americký prezident řekl, že „jsme velmi blízko“. Zprávy deníku South China Morning Post z neděle naznačují, že Washington a Peking se připravují oznámit 90denní prodloužení pozastavení cel, aby bylo možné pokračovat v jednáních před termínem 12. srpna.



Trhy se minulý týden prudce vzpamatovaly poté, co Trump uzavřel obchodní dohodu s Japonskem, čtvrtou největší ekonomikou světa, a investoři začali doufat, že opatření oznámená Washingtonem v prezidentově plánu „dne osvobození“ ze 2. dubna budou zrušena.



Podle podmínek dohody s EU se Brusel zaváže koupit energetické suroviny v hodnotě 750 miliard dolarů, včetně zkapalněného plynu, a zároveň investovat 600 miliard dolarů v USA, včetně nákupu vojenského vybavení.



Trump, který stál tváří v tvář von der Leyenové v tanečním sále DJT ve svém golfovém resortu v Turnberry, řekl, že je „velmi poctěn“ uzavřením dohody a předsedkyni Evropské komise sdělil, že její zaměstnanci odvedli „fantastickou práci“.



Obě strany si potřásly rukou a poblahopřály si před bilaterální delegací, jejíž součástí byli americký ministr obchodu Howard Lutnick a obchodní zástupce Jamieson Greer.





Vedle von der Leyenové, která vypadala uvolněně, stáli komisař pro obchod Maroš Šefčovič, její šéf kabinetu Björn Seibert, Sabine Weyandová, klíčová postava brexitových jednání a nyní generální ředitelka obchodní komise EU, a Tomas Baert, člen kabinetu von der Leyenové, který se ujal vedoucí role v jednáních.





Podrobnosti v angličtině ZDE

0