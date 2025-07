Channel 4 News: Hladomor ohrožuje děti v Gaze víc než bombardování

26. 7. 2025

Moderátor, Channel 4 News, sobota 28. července 2025: Klíčový koordinátor v Gaze říká, že hladomor je nyní pro tamní děti nebezpečnější než izraelské bombardování a že letecké shozy pomoci nebudou fungovat.



Dobrý večer. Zatímco britská vláda zvažuje shozy potravin do Gazy, humanitární organizace v pásmu varují, že to nebude fungovat. Neposkytne to ani zdaleka dostatek potravin a navíc to není bezpečné.

Sir Keir Starmer říká, že Velká Británie plánuje shazovat do Gazy letecké dodávky pomoci a evakuovat nemocné děti. Přední charitativní organizace však varují, že to nijak nezvrátí prohlubující se hladomor. Organizace spojených národů uvádí, že není schopna doručit a distribuovat naléhavě potřebnou pomoc, která čeká na hranicích, a to kvůli izraelským omezením a nedostatečné bezpečnosti. Upozorňujeme, že reportáž Zary Osami obsahuje velmi znepokojivé záběry.



Reportérka: Den za dnem sleduje svět tyto děsivé záběry hladovějících Palestinců. „Prosím, strýčku,“ pláče toto dítě, které čeká na řadu.



Podle OSN téměř každý třetí obyvatel Gazy už několik dní nejedl. Prvními oběťmi hladu jsou často ti nejzranitelnější. Zainab Abu Ghalib bylo šest měsíců. Podle lékařů z nemocnice Al Nasser je nejnovější obětí těžké podvýživy.

Další snímky jejích ostatků jsou podle její matky příliš otřesné na to, aby je bylo možné zveřejnit. Zaynab se narodila zdravá.





„Jsem v nemocnici už tři měsíce, ale bezvýsledně. Takhle vypadala, než onemocněla. Trpěla podvýživou, protože kvůli uzavřeným hranicím neměla dostatek umělého mléka. Je tu spousta dětí jako ona, které také trpí podvýživou. Čekáme, až přinesou její tělo. Tři měsíce v nemocnici. A tohle je výsledek. Je mrtvá.“





Zaynabin otec nese její malé, křehké tělíčko v náručí, zatímco truchlí nad svou nejmladší dcerou. Izraelské úřady tvrdí, že nebrání dodávkám pomoci, ale přesto se přes noc tisíce zoufalých Palestinců vydaly na sever k přechodu Zakim poblíž izraelských hranic. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze tam izraelské letecké údery a střelba zabily nejméně 25 lidí. Samut Wahdan říká, že nemá jinou možnost než se vydat na dlouhou cestu.





„Přišla jsem sem až sem, riskovala jsem život pro své děti. Moje děti nejedly celý týden. Poslední týden trpím nedostatkem jídla, stěhuji se z místa na místo a hledám něco k jídlu. Aspoň kousek chleba, aby moje děti měly sílu. Ale nic jsem nenašla. Tak dávám dětem přes den pít vodu a sůl.“





Obrázky masového hladomoru a rychle rostoucího počtu obětí jen zvýšily tlak na Izrael, aby zmírnil omezení. Poprvé za několik měsíců souhlasil, že umožní mezinárodním spojencům shazovat pomoc z letadel. Humanitární organizace však varují, že shazování pomoci je jen odvedení pozornosti a poskytne jen zlomek toho, co mohou nákladní vozy. Jsou drahé, neefektivní a mohou zranit nebo zabít civilisty, kteří zoufale potřebují jídlo.





Zdravotník: „Vidíme rostoucí počet pacientů trpících těžkou a akutní podvýživou, takže Gaza potřebuje trvalý přístup k jídlu. Ačkoli shazování pomoci z letadel může být řešením v extrémní situaci, v tuto chvíli je naléhavě potřeba něco, co by mohlo zlepšit humanitární krizi.“





Zainabini rodiče se připravují na její pohřeb a říkají, že není sama. V Gaze je mnoho dalších dětí jako ona, jejichž křehká těla už nemají moc času.





Moderátor: Před chvílí jsem mluvil s Ianem Amawim, ředitelem Výboru pro pomoc Gaze, který se nachází v Deir al Ballah v pásmu. Působí jako koordinátor humanitární pomoci pro několik charitativních organizací a zeptal jsem se ho, zda může letecký shoz pomoci.





"Slyšíme, že lidé hladoví více než 130 dní s úplnými omezeními. Zabraňují vstupu čehokoli do Gazy a shazování pomoci z letadel tuto obrovskou katastrofu nevyřeší. Mnoho našich lidí je svědky hrozných scén. Shazování pomoci z letadel není nijak přesné. Většina z nás byla vyhnána a vysídlena a nyní žijeme ve stanech, takže nás před náhodným shazováním pomoci z letadel nechrání žádné budovy. Je to velmi nebezpečné a neuspokojí to naše základní potřeby."





Moderátor: A když se vás někdo zeptá na jednoduchou otázku, kdo způsobuje hladomor v Gaze, co odpovíte?





"Okupace v rámci izraelské politiky a pokračující uvěznění a invaze Gazy od severu k jihu, s obrovským bombardováním a pokračujícím bezohledným zabíjením. To je hlavní důvod katastrofy zde a záchrany našich dětí před hladomorem, který je agresivnější než samotné bombardování."





Moderátor: Je agresivnější než bombardování? Hlad je pro zdraví dětí v Gaze nebezpečnější než bombardování?





"Ano, a rychlost šíření hladomoru způsobí více úmrtí."





Moderátor: Izrael dnes zveřejňuje reklamy, ve kterých tvrdí, že Organizace spojených národů a humanitární organizace mají v Gaze ve skladech velké zásoby potravin, které nerozdávají. Co na to říkáte?





"To není pravda. Naši lidé zde čelí strašlivým časům. Věříme, že všechny organizace OSN stále pracují od začátku genocidy."





Moderátor: A v těch skladech nemáte žádné jídlo?





"V žádném skladu není žádné jídlo, jen malé množství nákladních aut. Včera a předevčírem."



Moderátor: Kdybyste měli nákladní auta, řekli byste, že byste mohli s OSN a dalšími charitativními organizacemi obnovit těch původních 400 humanitárních center a všechny je zprovoznit?

"Můžeme obnovit práci s našimi zaměstnanci a distribučními centry a rozdělit vše, co je zde k dispozici, aby byly urgentně provedeny nezbytné zásahy, zásahy na záchranu našich dětí a starých lidí v první linii. Proto vysíláme humanitární výzvu celé mezinárodní komunitě. Je to naše práce a my ji můžeme udělat."

Moderátor: Ano. Moc vám děkuji za váš čas. Opatrujte se. Moc děkuji.

