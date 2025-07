Británie ostře odsoudila Izrael v OSN

25. 7. 2025

čas čtení 2 minuty

Velká Británie zcela odsoudila Izrael za genocidu v Gaze a před OSN označila židovské osadníky za „teroristy“:

„Izraelské obranné síly zabíjejí hladovějící palestinské civilisty, kteří se snaží dostat se k humanitární pomoci. Terorismus osadníků a diskuse o prosazení nelegálního plánu osídlení oblasti E1 jsou flagrantními pokusy zabránit vzniku palestinského státu. To nelze nijak ospravedlnit. Jedinou cestou k míru je řešení spočívající ve dvou státech.“

Celé prohlášení Británie v OSN:

Izraelský systém pomoci je nelidský, neúčinný, nebezpečný a podněcuje nestabilitu. Zprávy a záběry z tohoto týdne, na nichž umírají děti hlady, jsou více než děsivé. IDF téměř denně střílí na zoufalé palestinské civilisty. Hamás tuto chaotickou situaci využívá. Vyzýváme Izrael, aby tyto útoky zastavil, postavil odpovědné osoby před soud a spolupracoval s OSN na zavedení účinné distribuce pomoci v souladu s humanitárními zásadami a mezinárodním humanitárním právem. Odsuzujeme návrhy ministra obrany Katze na nucené vysídlení do Rafáhu. Nelegální rozšiřování osad na Západním břehu pokračuje stejným tempem, stejně jako násilí osadníků a dokonce terorismus proti Palestincům. Jedná se o zrychlující se kampaň, jejímž cílem je zabránit vzniku palestinského státu. Odsuzujeme tyto útoky a vyzýváme Izrael, aby své občany postavil před soud. Rovněž se stavíme proti znovuzavedení plánu osídlení E1, který je flagrantním porušením mezinárodního práva. Hamás nesmí v budoucnu hrát žádnou roli ve správě Gazy, aby nemohl znovu ohrozit bezpečnost Izraele. Organizace, která představuje věrohodnou alternativu k Hamásu, Palestinská samospráva, je však podkopávána izraelskými akcemi. Spojené království je pevně odhodláno prosazovat řešení spočívající ve dvou státech.

BREAKING:



🇬🇧🇮🇱 UK completely attacked Israel for the genocide in Gaza and called Jewish settlers 'terrorists' at the UN



"The IDF has killed starving Palestinian civilians trying to get aid.



Settler terrorism and talk of imposing the illegal E1 settlement plan are flagrant… pic.twitter.com/zpYbcsbmpm