Lékaři bez hranic kritizují plán USA zničit antikoncepci za 9,7 milionu dolarů

25. 7. 2025

Podle Lékařů bez hranic je rozhodnutí amerických úřadů bezcitným plýtváním, které ohrožuje zdraví nespočtu žen a dívek. Zásoby antikoncepce umístěné v Belgii totiž mají být zničeny do konce července, přestože nevypršelo jejich datum spotřeby, ani nejsou nijak poškozeny. Veškerá antikoncepce – včetně pilulek, implantátů, injekcí a nitroděložních tělísek – byla zakoupena z peněz amerických daňových poplatníků pro programy agentury USAID v oblasti reprodukčního zdraví. Tyto programy však Washington na začátku letošního roku zastavil – údajně kvůli zvýšení efektivity. Odhady zničení antikoncepčních prostředků bude stát dalších 167 tisíc dolarů. Lékaři bez hranic vyzývají Washington k transparentní komunikaci ohledně uskladněných zásob, které byly určeny pro použití v humanitárních kontextech, a také k jasnému zdůvodnění jejich ničení.

„Lékaři bez hranic jsou dlouhodobě svědky zdravotních výhod toho, když se ženy a dívky mohou svobodně rozhodovat o svém zdraví – a na druhou stranu nebezpečných důsledků, když možnost volby zabránit těhotenství nebo jej odložit nemají. Rozhodnutí americké vlády spálit antikoncepci za miliony dolarů je bezohledným činem vůči ženám a dívkám na celém světě,“ říká Avril Benoît, ředitelka americké kanceláře Lékařů bez hranic.

V komunitách, kde týmy Lékařů bez hranic působí, je přístup k antikoncepci už teď kvůli zrušení řady programů USAID výrazně omezený. Spojené státy bývaly největším bilaterálním dárcem v oblasti reprodukčního zdraví. Jen ve fiskálním roce 2024 přispěly částkou 607,5 milionu amerických dolarů.

Vyhodí se nejen léky, ale i peníze

Podle zpráv médií mají být zásoby antikoncepce umístěné v Belgii zničeny do konce července, i když u mnoha z nich končí datum expirace až v roce 2031. Zničení antikoncepce má navíc stát dalších nejméně 167 000 dolarů. Mnohé z položek totiž obsahují účinné hormonální látky a obrovský objem antikoncepce proto musí být spálen dvakrát, aby byl bezpečně zničen.

Jiné organizace, jako například MSI Reproductive Choices a jejich partneři, nabídly, že zaplatí za přepravu a distribuci těchto zásob, ale Spojené státy to odmítly. Lékaři bez hranic se rovněž zavázali pomoci najít vhodné alternativy, které by plánovanému pálení a ničení zabránily. Nejrozumnějším řešením by ostatně bylo, aby se tyto prostředky dostaly co nejdříve na ministerstva zdravotnictví v zemích, které je potřebují. Jinak vzniknou ohromné výpadky, které nedokáže nikdo rychle nahradit.

Až 40 milionů dolarů blokováno v dodavatelském řetězci

Odhaduje se, že antikoncepce blokovaná na různých místech světového dodavatelského řetězce nyní dosahuje hodnoty zhruba 40 milionů dolarů. Jeden z dalších skladů antikoncepce zakoupené agenturou USAID by měl být ve Spojených arabských emirátech. Co s ním plánuje americká vláda udělat, zatím není jasné.

„Musíme si uvědomit, že všechny tyto prostředky měly svůj cíl. Je po nich ohromná poptávka a ženy i dívky na ně čekaly. Místo toho, abychom je k nim dostali, tak se teď spálí. Je to nehoráznost,“ dodává Rachel Milkovich, specialistka pro humanitární záležitosti americké kanceláře Lékařů bez hranic.

Ničí se potraviny i vakcíny

Hrozící zničení antikoncepce je posledním z řady kroků americké vlády, které nadále prohlubují rostoucí celosvětovou zdravotní krizi. Tu Washington způsobil náhlým ukončením zahraniční pomoci v hodnotě miliard dolarů začátkem letošního roku.

Jen v červenci se americké úřady rozhodly spálit 500 tun nouzové potravinové pomoci, jejíž platnost vypršela kvůli tomu, že několik měsíců odmítaly povolit její dodávky. Potraviny se navíc ničí v době, kdy v Súdánu, Gaze a mnoha dalších zemích umírají děti na podvýživu. Vláda USA nechala rovněž vypršet platnost téměř 800 000 vakcín proti mpox, které již byly jednotlivým zemím přiděleny. A to i přesto, že se případy nákazy v mnoha z nich nadále šíří.

„Ničení cenných zdravotnických zásob, které již zaplatili američtí daňoví poplatníci, nijak nepřispívá k boji proti plýtvání ani ke zvýšení efektivity. Tato administrativa je ochotna nechat hnít zásoby potravin a spálit antikoncepci. Riskuje zdraví lidí jen proto, aby prosadila svou politickou agendu,“ uzavírá Benoît.

Podrývání ženského zdraví

Mezi ženami a dívkami ve věku 15 až 49 let je 164 milionů těch, které si přejí oddálit těhotenství nebo mu zabránit, ale v současné době nepoužívají moderní antikoncepční metody. Antikoncepce může bezpečně a účinně bránit těhotenství, které, když je nechtěné nebo špatně načasované, může zvýšit riziko komplikací, včetně úmrtí nebo zranění matky.

