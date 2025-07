25 zemí odsoudilo Izrael za zbavování Palestinců lidské důstojnosti. Na Česko se neobrátily. Není divu

22. 7. 2025

Foto: Český ministr zahraničí Lipavský s válečným zločincem Česká diplomacie nebyla oslovena s nabídkou, aby se připojila k prohlášení o zastavení války v Gaze. S nutností řešit humanitární situaci souhlasí, uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. — ČT24 (@CT24zive) July 21, 2025 Pozn. JČ: Není divu, že Česko nebylo osloveno. Je mezinárodně zdiskreditováno. Jak píše Vystrčil, "Naše pozice vůči Izraeli je jiná" (to je pěkný eufemismus). Dodává: "Osobně jsem přesvědčen, že obrana Izraele už přesáhla přiměřenou únosnost." No, zalekl, se, už česká podpora izraelských válečných zločinů přesahovala všechny meze! Předseda Senátu Miloš Vystrčil /ODS/ o výzvě 25 zemí k ukončení války v Gaze: „Naše pozice vůči Izraeli je jiná než jiných evropských zemí. Osobně jsem přesvědčen, že obrana Izraele už přesáhla přiměřenou únosnost. Dění v Gaze a vraždění civilistů je potřeba co nejdřív zastavit.“ — Události, komentáře ČT24 (@UKomentare) July 21, 2025 Prosím srovnejte s tím projev britského ministra zahraničí Davida Lammyho. To je opravdu trochu "jiné", že Vystrčile? David Lammy: „Od května bylo při hledání humanitární pomoci zabito téměř tisíc civilistů. Jen o víkendu jich bylo zabito sto, pane místopředsedo. Téměř každý den přicházejí zprávy o izraelských vojácích, kteří střílejí na lidi, kteří se snaží dostat k jídlu. Izraelské stíhačky zasáhly ženy a děti čekající na otevření zdravotního střediska, izraelský dron zastřelil děti, které plnily nádoby na vodu, což izraelští představitelé sváděli na technickou chybu. Hamás samozřejmě přispívá k chaosu a využívá ho, ale já naprosto odsuzuji zabíjení civilistů, kteří se snaží uspokojit své základní potřeby.

Izraelská Izraelská vláda musí odpovědět, jaké možné vojenské ospravedlnění může existovat pro útoky, které zabily zoufalé, hladovějící děti? Jaká okamžitá opatření přijímá, aby zastavila tuto litanii hrůz, a co udělá, aby přivedla odpovědné osoby k odpovědnosti?“

David Lammy se připojil k ministrům z 24 dalších zemí a vyzval k okamžitému ukončení války v Gaze



Velká Británie se připojila k 24 dalším zemím, které odsoudily Izrael za zbavování Palestinců „lidské důstojnosti“, a vyzvaly k okamžitému ukončení války v Gaze.



David Lammy, britský ministr zahraničí, se připojil k ministrům z Austrálie, Kanady, Francie a dalších zemí a vyzval izraelskou vládu, aby zrušila omezení dodávek humanitární pomoci s tím, že utrpení civilistů „dosáhlo nové úrovně“.



Návrhy izraelského ministra obrany Israela Katze na přesun 600 000 Palestinců do takzvaného „humanitárního města“ v Rafahu, oblasti těžce poškozené izraelskými bombami, označili za „zcela nepřijatelné“.



V dolní sněmovně premiér Keir Starmer označil situaci v Gaze za „nesnesitelnou“ a zopakoval závazek Velké Británie uznat palestinský stát „v době, která bude nejvhodnější pro vyhlídky na mír“ v regionu.



V pondělí Izrael zahájil rozsáhlé letecké útoky a pozemní operaci v Gaze, zaměřené na Deir al-Balah, hlavní centrum humanitární pomoci v zdevastovaném palestinském území, a to navzdory varováním před rozšiřujícím se hladomorem.



Poslední útok začal den poté, co izraelská armáda způsobila nejvyšší počet obětí za posledních 21 měsíců mezi zoufalými Palestinci hledajícími potravinovou pomoc. Při krvavém masakru, který se stal téměř každodenní realitou, bylo zabito nejméně 85 lidí.



Světový potravinový program OSN uvedl, že většina lidí zabitých v neděli se shromáždila u hraničního plotu s Izraelem v naději, že dostanou mouku z konvoje s humanitární pomocí OSN, když na ně začaly střílet izraelské tanky a odstřelovači.



Starmer řekl: „Situace v Gaze je v mnoha ohledech neúnosná a ve všech našich jednáních s Izraelem a dalšími zeměmi to dáváme jasně najevo. Ať už jde o smrt lidí čekajících na pomoc, nebo o plány přinutit Palestince žít v určitých oblastech nebo je z určitých oblastí vyloučit, vše je to nepřijatelné a v zásadě naprosto špatné.“



Starmer čelí tlaku ze strany poslanců, včetně Emily Thornberryové, která vede zahraniční výbor Dolní sněmovny, aby uznal palestinský stát, protože některé západní země mají v tomto měsíci v úmyslu pokračovat v plánech na jeho uznání.



V pondělním prohlášení ministři zahraničí vyzvali Izrael, aby okamžitě zrušil omezení toku pomoci a neprodleně umožnil OSN a humanitárním nevládním organizacím vykonávat jejich práci. Po dvouměsíční blokádě většiny pomoci směřující do Gazy, která přivedla 2,1 milionu obyvatel tohoto území na pokraj hladomoru, dohlížela americká a izraelská Gaza Humanitarian Foundation na chaotickou a často smrtící operaci.



„Utrpení civilistů v Gaze dosáhlo nové úrovně,“ uvedli ministři zahraničí. „Model dodávek pomoci izraelské vlády je nebezpečný, podněcuje nestabilitu a zbavuje obyvatele Gazy lidské důstojnosti. Odsuzujeme kapkové dodávky pomoci a nelidské zabíjení civilistů, včetně dětí, kteří se snaží uspokojit své nejzákladnější potřeby, jako je voda a jídlo.“



Uvedli, že je „děsivé“, že při hledání pomoci byly zabity stovky Palestinců, a že izraelská vláda odepírá civilnímu obyvatelstvu nezbytnou humanitární pomoc, což je nepřijatelné. „Naléhavě vyzýváme všechny strany a mezinárodní společenství, aby se sjednotily ve společném úsilí o ukončení tohoto strašného konfliktu prostřednictvím okamžitého, bezpodmínečného a trvalého příměří. Další krveprolití nemá žádný smysl,“ uvedli.



V pondělí Lammy v dolní sněmovně řekl poslancům, že „důrazně odsuzuje“ zabíjení civilistů, kteří se snažili uspokojit své základní potřeby. „Izraelská vláda musí odpovědět, jaké možné vojenské ospravedlnění může existovat pro útoky, které zabily zoufalé, hladovějící děti?“



Kritizoval Katzův plán přesunout celé obyvatelstvo Gazy do Rafahu a označil jej za „krutou vizi, která se nikdy nesmí uskutečnit“ a která by byla porušením mezinárodního humanitárního práva. Poslancům řekl, že by měla existovat „schůdná cesta“ k palestinskému státu, v němž by Hamas neměl „žádnou roli“, protože by jej podle něj využil jako „odrazový můstek“ pro terorismus.



V pondělí odpoledne izraelské ministerstvo zahraničí společné prohlášení odmítlo s tím, že je „odtržené od reality“.



„Prohlášení nesoustředí tlak na Hamás a neuznává jeho roli a odpovědnost za situaci,“ uvedlo ministerstvo.



„Hamás je jedinou stranou odpovědnou za pokračování války a utrpení na obou stranách. V této citlivé fázi probíhajících jednání je lepší se podobných prohlášení zdržet.“





V Dolní sněmovně se labouristický poslanec Andy Slaughter zeptal Lammyho, jak lze dosáhnout příměří, vzhledem k tomu, jak rychle Izrael prohlášení odmítl. Lammy v odpovědi uvedl, že izraelská vláda „vidí sílu emocí v parlamentu“.





Zdroj v angličtině ZDE





