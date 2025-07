Meta povoluje crowdfundingové reklamy na drony pro izraelskou armádu, zjistila organizace na ochranu spotřebitelů

22. 7. 2025

Placené reklamy na Facebooku, Instagramu a Threads zjevně porušují zásady společnosti Meta, přesto zůstávají aktivní



Meta na Facebooku, Instagramu a Threads zveřejňuje reklamy proizraelských subjektů, které sbírají peníze na vojenské vybavení, včetně dronů a taktické výstroje pro izraelské obranné síly, což je zjevným porušením zásad této firmy v oblasti reklamy.



„Jsme odstřelovací tým jednotky Shaked, dislokovaný v Gaze, a naléhavě potřebujeme stativy pro střelbu, abychom mohli dokončit naši misi v Džabalii,“ zní jedna z reklam na Facebooku, která byla poprvé zveřejněna 11. června a je stále aktivní i 17. července. Meta na Facebooku, Instagramu a Threads zveřejňuje reklamy proizraelských subjektů, které sbírají peníze na vojenské vybavení, včetně dronů a taktické výstroje pro izraelské obranné síly, což je zjevným porušením zásad této firmy v oblasti reklamy.„Jsme odstřelovací tým jednotky Shaked, dislokovaný v Gaze, a naléhavě potřebujeme stativy pro střelbu, abychom mohli dokončit naši misi v Džabalii,“ zní jedna z reklam na Facebooku, která byla poprvé zveřejněna 11. června a je stále aktivní i 17. července.



Tyto placené reklamy poprvé objevila a nahlásila společnosti Meta globální organizace na ochranu spotřebitelů Ekō, která od března 2025 identifikovala nejméně 117 reklam, které výslovně žádaly o dary na vojenské vybavení pro IDF. Je to již podruhé, co tato organizace nahlásila společnosti Meta reklamy od stejných vydavatelů. V předchozím vyšetřování z prosince 2024 nahlásila Ekō společnosti Meta 98 reklam, což vedlo technologického giganta k odstranění mnoha z nich. Od té doby však společnost vydavatelům z velké části umožnila zahájit nové kampaně s identickými reklamami. Izraelské obranné síly samy výzvy k fundraisingu nezveřejňují.



„To ukazuje, že Meta doslova vezme peníze od kohokoli,“ řekl aktivista Ekō Maen Hammad. „Platforma provádí jen velmi málo kontrol a opatření, která by měla provádět, a pokud ano, tak až po faktu.“



Podle mluvčího sociální sítě Ryana Danielse společnost Meta po žádosti Guardianu a Ekō o komentář reklamy zkontrolovala a odstranila kvůli porušení firemních zásad. Jakékoli reklamy týkající se sociálních otázek, voleb nebo politiky musí projít schvalovacím procesem a obsahovat prohlášení o tom, kdo za reklamu platí, uvedla společnost. Tyto reklamy toto prohlášení neobsahovaly.



Podle Ekō tyto reklamy zaznamenaly nejméně 76 000 impresí – termín, který označuje počet zobrazení reklamy uživateli – pouze v EU a Velké Británii. Skupina nebyla schopna určit počet impresí v USA.



Nejméně 97 reklam z nejnovější série, včetně mnoha stále aktivních, žádá o dary na financování konkrétních modelů civilních dronů. Nové vyšetřování časopisu +972 odhalilo, že tyto typy dronů byly použity izraelskými bojovými jednotkami k shazování granátů na Palestince, z nichž mnozí byli neozbrojení. Tyto kvadrokoptéry se používají především k fotografování a lze je zakoupit na Amazonu, ale jednotky IDF je vybavují granáty, především proto, že jsou řádově levnější než drony vojenské kvality, podle několika vojáků IDF, kteří anonymně hovořili s +972.



„Většina našich dronů je rozbitá a rozpadá se – a nemáme žádné náhradní,“ zní další inzerát. „Přispějte nyní – každá vteřina se počítá, každý dron zachraňuje životy.“



Ačkoli není jasné, zda tyto bojové jednotky použily prostředky získané z těchto konkrétních inzerátů na nákup dronů, vojáci řekli izraelskému časopisu +972, že skutečně obdrželi levné drony vyrobené čínskou firmou Autel prostřednictvím darů a sbírek, jakož i prostřednictvím skupin na Facebooku.



Reklamy na sbírku od jednoho z vydavatelů, kterého Ekō identifikoval, Vaad Hatzedaka, odkazují na stránku s dary, kde je uveden seznam vybavení, na které organizace sbírá prostředky, včetně dvou dronů Autel. Podle stránky s dary nezisková organizace Vaad Hatzedaka již vybrala více než 250 000 dolarů ze svého cíle 300 000 dolarů na pořízení těchto dronů a další pomoci pro různé jednotky IDF. Druhý vydavatel, Mayer Malik, zpěvák a skladatel působící v Izraeli, zveřejnil reklamy odkazující na stránku, která obsahuje možnosti sponzorství různých kusů taktického vybavení, mezi nimiž je i termální dron Autel. Malik vybral pro IDF celkem více než 2,2 milionu dolarů.



Reklamní politika společnosti Meta zakazuje většinu pokusů o darování, nákup, prodej nebo převod „střelné zbraně, části střelné zbraně, střelivo, výbušniny nebo smrtící vylepšení“ s několika výjimkami. Společnost Meta sice odstranila tuto poslední sérii reklam i některé reklamy na sbírku finančních prostředků na vojenské vybavení, na které Ekō dříve upozornila, ale podle informací uvedených v reklamní knihovně Meta tak učinila proto, že obsah neobsahoval prohlášení požadované pro reklamy týkající se sociálních otázek, voleb nebo politiky.





Podle Ekō mohou tyto reklamy také porušovat některé podmínky zákona EU o digitálních službách (DSA). Podle DSA jsou platformy jako Meta povinny odstranit obsah, který porušuje vnitrostátní nebo unijní právo. Ve Francii a ve Velké Británii zákony omezují, zda a jak mohou charitativní organizace získávat finanční prostředky pro zahraniční armády. Ve Velké Británii například v lednu 2025 vydala Charitativní komise oficiální varování londýnské charitativní organizaci, která získávala finanční prostředky pro vojáka IDF, a uvedla, že to „není zákonné ani přijatelné“.





