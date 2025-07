Gideon Levy: Izrael kdysi zachraňoval děti z trosek. Nyní zabíjí ty, kteří se je snaží zachránit

19. 7. 2025

čas čtení 5 minut

Píše Monika Le Fay:

Gideon Levy, Izraelec s českými rodiči a brilantní novinář, popisuje utrpení umírající ženy v Gaze a celé její rodiny, včetně mnoha dětí, a nemožnost jim pomoct, protože by byli napadeni drony. U nás lidi jako je manžel spolupředsedkyně Zelených Svárovský píše, ze izraelská armáda žádné lidi nenapadá - "proč by to dělala" - a lidé jako dětský psychiatr Peter Poethe to sdílí a lajkuji. Oba přitom mají dveře do médií otevřené, a kromě lži navíc popírají to, co píše izraelský novinář! Proč to vlastně dělají, rozumí tomu někdo? Ještěže jsou lidi jako Gideon Levy, sledujte Haaretz a podporujte izraelské disidenty, ne české konjunkturalisty a lháře.

Gideon Levy píše:

Hala Arafatová zemřela v nepředstavitelných bolestech spolu se svým manželem a čtyřmi dětmi. Čtrnáct členů jejich rodiny, z toho sedm dětí, zahynulo při bombardování jejich domu. Každý, kdo se k nim pokusil přiblížit, byl napaden drony



Jedno oko má zavřené, druhé otevřené. Jednou rukou se drží zdi, která na ni spadla. Je uvězněna v troskách, hlava a tělo má pevně sevřené. Takhle je už celou noc. Vedle ní je hozena žárovka a ona se ji snaží uchopit; možná ji zachrání. Uvolní sevření.



Pak zvedne ruku na znamení, že je naživu. Snaží se vyslovit slova: „Zachraňte mě, jsem unavená. Nemůžu [pokračovat].“ S posledními silami řekla: „Prosím, prosím, zachraňte mě.“ To byla její poslední slova. „Mluv, Halo, mluv,“ snažil se ji povzbudit její švagr Anas, ale marně. Její oči se zavřely.

לאישה הזו קוראים האלא ערפאת, היא בת 35. מאז 2 בלילה היא ועוד 14 מבני משפחתה, רובם ילדים נמצאים מתחת להריסות ביתם שהופצץ ברחוב זארקה בשכונת תופאח בעזה. דיברתי עם גיסה, אנאס ערפאת ולדבריו כל מי שמנסה להתקרב כדי לסייע מותקף על ידי רחפנים. אם יש למישהו רעיון איך לעזור זה הזמן. pic.twitter.com/59vId4Ky20 — نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) July 15, 2025











Není jasné, jak dlouho po pořízení této fotografie ještě žila. V úterý Nir Hasson napsal na X: „Tato žena se jmenuje Hala Arafatová. Je jí 35 let. Od 2 hodin ráno je spolu s 14 dalšími členy své rodiny, většinou dětmi, pod troskami svého domu v ulici Zarqa v čtvrti Al-Tuffah. Mluvil jsem s jejím švagrem, který mi řekl, že každý, kdo se k ní pokusil přiblížit, byl napaden drony. Pokud má někdo nápad, jak pomoci, teď je ten správný čas.“



Tiskové oddělení izraelské armády se Hassonovi 12 hodin neobtěžovalo odpovědět. Kam ten spěch? Později mumlalo něco o „chybějících souřadnicích“.



Hala zemřela v nepředstavitelných bolestech spolu se svým manželem a čtyřmi dětmi. Při bombardování jejich domu bylo zabito čtrnáct členů rodiny, z toho sedm dětí.



Nejsou to jediná rodina, která byla v úterý vyvražděna. Zničena byla také rodina Azzam – Amir, Rateb, Karim a čtyři děti. Obrazy čtyř mrtvých kojenců ležících na zádech v bílých rubáších s odkrytými tvářemi patří k nejtěžším. Jedno z tváří dítěte je rozervané.



Existují účty na sociálních sítích, které se staly deníky z jatek. Každý Izraelec se na ně nyní musí podívat. Ať jsou zraněny city, ať jsou šokovány jemné a citlivé duše; žádný obraz z pásma Gazy by neměl být cenzurován. Nejedná se o snuff film; je to realita, kterou je třeba vidět.



Hala poslední slova a bezmocnost při její záchraně jsou nemilosrdné. Žena uvězněná v troskách svého domu by měla vzbudit silnou touhu ji zachránit. Situace však vedla k tomu, že IDF vyslala zabijácké bezpilotní letouny, aby zlikvidovaly záchranáře, jak se stalo ve středu v ulici Zarqa v Gaze.



Podle zpráv IDF střílela na každého, kdo se přiblížil. Odvážné ženy-vojáci seděly u joysticků, nebo to byli vojáci, kteří hráli svou hru na smrt proti každému, kdo se pokusil o záchranu?



Jsou to ti samí vojáci IDF, které Izrael nadále přijímá, jako by byli oběťmi této války a jejími hrdiny. Nejsou ani oběťmi, ani hrdiny, když střílejí z bezpilotních letounů na bezmocné. Jsou jako střelci poblíž center humanitární pomoci.



Je to stejná IDF, která je známá tím, že vysílá záchranné týmy na záchranu civilistů po celém světě – ať už jsou v Japonsku, Thajsku, Brazílii nebo Turecku.



IDF už nikoho nezachraňuje. Nyní střílí na každého, kdo se pokusí zachránit ženu uvězněnou mezi zdmi svého domu. Existuje něco

Ne, děkujeme, řekne svět. Nepřijmeme pomoc z vašich rukou, které jsou potřísněné krví bezmocných.





Zdroj v angličtině ZDE

monstróznějšího než tohle?Opět selhávají slova. Při příštím zemětřesení – kdekoli na světě – bychom měli doufat, že záchranné jednotky IDF, které se odváží ukázat svou tvář v předstírané snaze vypadat dobře a zachraňovat lidi, budou vyhnány v hanbě.Tato armáda ztratila právo být pokrytecká. Armáda, která střílí na záchranáře a hladovějící, ztratila morální právo nabízet pomoc.