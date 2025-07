Už bude určitě mír, Rusko a Ukrajina mají opět jednat v Istanbulu

22. 7. 2025 / Boris Cvek

Tu zprávu už není tak lehké najít. Slyšel jsem ji v Radiožurnálu, ale bez nějakých velkých komentářů. Prakticky se tomu nevěnuje vůbec žádná pozornost. Oč jde? Má dojít k třetímu kolu přímých jednání Rusko-Ukrajina v Istanbulu. Už ve středu! Nikdo od toho nic nečeká. Žádné záplavy komentářů a spekulací, jak je mír už nadosah.

Vzpomíná si ještě někdo, jak to bylo naposledy? Patnáctého května to bylo. Přímé jednání ruské a ukrajinské delegace v Istanbulu. Média byla plná úvah o blížícím se míru. I u nás experti a politici tvrdili, jak je mír blízko. Trump to přece jen umí! Konečně se ukáže. Blíží se konec červenec a ani pes po tom neštěkne.

Došlo k výměně válečných zajatců. Ano. Jinak nic. Vůbec žádný posun. Rusko už si na nic nehraje. Kreml sdělil, že obě strany mají diametrálně odlišný pohled na věc. Zelenskyj asi chce ukázat Trumpovi, že Ukrajina se o mír snaží, jinak to nemá žádnou cenu. Možná si vymění další zajatce, ale k tomu není třeba přímých jednání v Istanbulu. Trumpovi je to už asi tak jedno. Vždycky mu to bylo ve skutečnosti jedno, hrál a hraje jen divadlo.

Myslím, že je velmi důležité vracet se k tomu, co se dělo, nezapomínat, dávat si ty události do souvislostí. Všímat si mediálního žvanění z většího odstupu, konfrontovat experty a média s realitou. Opět a opět: nezapomínat. Všechny ty fráze, všechna ta prázdná slova a lži. Toto je můj komentář k Otázkám V. Moravce z 11. května:

„Naopak europoslanec Farský (STAN) mluvil k mému nezměrnému údivu o úspěchu evropské diplomacie a o tom, že Trump začne tuhle válku skutečně řešit, a to z ješitnosti, jakmile pochopí, že se tzv. Evropa obejde bez něho. Neuvěřitelné. Méně překvapivé bylo, když si ve studiu notovali Vondráček (poslanec za ANO) a Šlachta (senátor za Přísahu). Podle nich došlo k průlomu a jde o úspěch prezidenta Trumpa. Stejně se žvanilo, když se sešly delegace Ruska a Spojených států v Saúdské Arábii. Od té doby nic, žádný pokrok. Ale žvaní se a žvaní.“

Zpráva o blížících se jednáních Rusko-Ukrajina

