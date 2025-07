Kyiv Independent: Zelenskyj právě zradil ukrajinskou demokracii – a všechny, kdo za ni bojují

23. 7. 2025

čas čtení 6 minut



🇺🇦👀 Despite the curfew, protesters in Kyiv do not disperse! pic.twitter.com/2a82zuF6XP — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) July 22, 2025 Poznámka redakce Kyiv Independent: Tento úvodník byl aktualizován, aby odrážel skutečnost, že Zelenskyj podepsal zákon ve večerních hodinách 22. července, jak je uvedeno na webových stránkách parlamentu.



Minulý týden jsme varovali před blížícím se antidemokratickým krokem. Nyní jsme svědky jeho naplnění.



Parlamentní hlasování vedené zákonodárci prezidenta Volodymyra Zelenského dnes zbavilo nezávislosti klíčové ukrajinské protikorupční orgány – Národní protikorupční úřad (NABU) a Zvláštní protikorupční prokuraturu (SAPO). Zelenskyj zákon podepsal ještě týž den.



Podle nového zákona bude nyní protikorupční vyšetřování dohlížet generální prokurátor, který je notoricky známý svou politickou závislostí, což představuje úplný převrat systému, který byl zřízen tak, aby byl nezávislý na jiných orgánech činných v trestním řízení.

Ve skutečnosti to znamená, že Zelenského úřad bude moci vyšetřování zastavit jediným telefonátem.



Hlasování v parlamentu předcházela bezprecedentní vlna razií v desítkách domů úředníků NABU, při nichž byla jako záminka pro domovní prohlídky použita obvinění od obchodu s drogami až po dopravní nehody staré čtyři roky. Šéf NABU uvedl, že některé domovní prohlídky byly násilné. Místní média informovala, že policisté násilím otevřeli oči detektivovi NABU, aby odemkl svůj telefon nastavený na rozpoznávání obličeje.



Tento krok také úzce navazuje na eskalaci stíhání nejznámějšího ukrajinského aktivisty proti korupci, který je otevřeným kritikem Zelenského.



Tento zásah provádějí bezpečnostní složky, zákonodárci a lidé ovládaní prezidentem Zelenským. Není pochyb o tom, kdo za tím stojí.



Prezident Zelenský se rozhodl podkopat ukrajinské demokratické instituce, aby si rozšířil svou osobní moc.



Proč právě teď? Napadené protikorupční agentury byly pro politickou elitu trnem v oku – a to právem. Vyšetřovaly zákonodárce Zelenského strany a prezidentovy blízké spolupracovníky. Ale před několika týdny se zaměřily na jeho osobního přítele, tehdejšího vicepremiéra Oleksije Černyšova, a učinily ho podezřelým v případu zabavení pozemků. Hovoří se o dalších blízkých spolupracovnících Zelenského, které detektivové vyšetřovali.



Jinými slovy, dělaly přesně to, k čemu byly zřízeny: nezávisle vyšetřovaly korupci na nejvyšší úrovni.



Je třeba připomenout, že protikorupční infrastruktura na Ukrajině byla zřízena v letech po revoluci EuroMaidan v letech 2013–2014. Bylo to jedno z vítězství demokratického prozápadního hnutí, které svrhlo zkorumpovaného proruského prezidenta. Než revoluce zvítězila, bylo zabito přes 100 demonstrantů.



Zavedení nezávislé protikorupční infrastruktury na Ukrajině stálo životy těchto demonstrantů a následně i roky práce, což je pro mladou demokracii významným úspěchem.



Nyní se prezident Zelenskyj snaží tuto infrastrukturu rozložit, aby ochránil své spolupracovníky a rozšířil svou moc.



Válka je v tomto ohledu velmi příhodným pozadím. Podle výjimečného stavu se nekonají žádné volby a, co je možná ještě důležitější, nedochází k masovým pouličním protestům. Mnoho z nejaktivnějších Ukrajinců, vlastenců a nekompromisních lidí, slouží na frontě nebo padlo v boji. (Právě v okamžiku, kdy vychází tento článek, probíhají první protivládní protesty od začátku války – jsou reakcí na dnešní hlasování a pravděpodobně zpomalily podpis zákona Zelenským.)



Je možné podmíněně ovlivnit ukrajinské vedení tak, aby byla chráněna demokracie, ale nebyla oslabena obrana Ukrajiny proti Rusku.



Existuje však ještě jeden zdroj dohledu: Západ. A ten musí využít svého vlivu, aby pomohl Ukrajině zůstat demokracií.



Historicky byli západní partneři Ukrajiny – USA a EU – klíčovou silou, která tlačila neochotné ukrajinské představitele k provádění reforem, včetně reforem v oblasti boje proti korupci a vymáhání práva, a to pomocí finančních prostředků, které Ukrajincům poskytovali. Byla to jednoduchá dohoda: západní pomoc výměnou za demokratický pokrok.



Od začátku ruské invaze se partneři Ukrajiny z velké části zdrželi prosazování reforem.



Válka – a udržení hladkých vztahů s ukrajinským vedením – se staly prioritou. Když je rozhovor již tak nepříjemný kvůli odmítnutí dodat požadované zbraně, Západ se zdráhá ho dále zhoršovat přitakáním neúspěšným reformám. Podpora demokracie na Ukrajině je úkol, který může počkat až po válce – tak se zdálo, že se k tomu přistupuje.



Tato strategie se ukázala jako chybná a vedla k dnešní nebezpečné prohře.



Klíčovou roli sehrál také nezájem ze zámoří. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa není nakloněna protikorupčním reformám a Ukrajině věnuje jen neochotnou pozornost.



Někteří aktéři na Ukrajině to zjevně vnímali jako volnou ruku od Washingtonu.



Západní partneři ještě mohou zasáhnout. Je možné ukrajinské vedení podrobit podmínkám, které ochrání demokracii, ale neoslabí obranu Ukrajiny proti Rusku.



Vojenská pomoc Ukrajině by neměla být podmíněna – přežití Ukrajiny a jejích obránců zůstává prioritou číslo jedna. Zahraničním vládám však bude těžké najít domácí podporu pro takovou pomoc, pokud se Ukrajina propadne do autokracie. Stejný člověk, který reprezentuje boj Ukrajiny proti Rusku, nemůže reprezentovat zničení ukrajinské demokracie.



Každý skutečný příznivec Ukrajiny v západních vládách musí ukrajinskému vedení dát najevo, že tento ústup je zaznamenán a nebude bez následků.



Pokud taková reakce nepřijde, není důvod se domnívat, že ústup se zastaví. Existují další prvky protikorupční infrastruktury, které mohou být rozloženy, například Nejvyšší protikorupční soud.



A co bude dál? Nezávislá ukrajinská média.



Ukrajinská demokracie může být ještě zachráněna. V době míru by tato odpovědnost ležela na ukrajinském lidu.





Dnes však Ukrajinci bojují – a umírají – za Evropu a celý svobodný svět.





Postaví se Západ za ně?





Zdroj v angličtině ZDE

