Na všechny Rusy mladší 35 let vznikne "digitální složka"

23. 7. 2025

čas čtení 2 minuty

V Rusku pokračují práce na vytvoření nové služby, do které budou zadávány údaje o všech občanech mladších 35 let, řekl šéf výboru Dumy pro politiku mládeže Arťom Meteljov. V Rusku pokračují práce na vytvoření nové služby, do které budou zadávány údaje o všech občanech mladších 35 let, řekl šéf výboru Dumy pro politiku mládeže Arťom Meteljov.

"Potřebujeme komplexní digitální infrastrukturu, která doprovází lidi ve všech fázích. Data by se neměla resetovat ve věku 35 let - měla by pracovat na jejich rozvoji," řekl během zasedání Expertní rady Výboru 18. července.

Meziresortní skupina pracuje na vytvoření nového zdroje - digitálního profilu mladého muže, který má být spuštěn v systému státních služeb, vysvětlila tisková služba výboru. Podle Meteljova je úkolem státu kombinovat data z "různých odvětví" do jednoho profilu občana, který by "odrážel skutečný sociální, profesní a vzdělanostní obraz mladého člověka". Pokud občan změní místo výkonu práce nebo studia, automaticky se to promítne do systému, řekl.

Zástupce kanceláře vicepremiéra Dmitrije Grigorenka, který dohlíží na digitalizaci ve vládě, na konci února informoval, že projekt, jehož vytvoření bylo zadáno ministerstvem školství, bude spuštěn ve třetím čtvrtletí roku 2025. Mělo se jmenovat "Digitální portfolio studenta".

Podle této představy bude muset služba nejprve nahrávat data ze státních a obecních institucí, ale později se počítá s tím, že do ní budou zahrnuty i informace od soukromých organizací. Jednalo se o vysvědčení o středoškolském vzdělání, diplomy o středním odborném vzdělání, výsledky jednotné státní zkoušky, olympiády, cedule "Připraveni na práci a obranu" apod. S rozvojem projektu se do nich začnou přidávat informace o zaměstnávání občanů.

Vyplnění portfolia na Gosuslugi nebude formálně povinné, ale údaje, které osoba obdrží při žádosti o mateřskou školu, nástupu do školy nebo univerzity atd., tam budou automaticky "vytaženy". Podle šéfky veřejného hnutí „Moskevští rodiče“ Ilony Meňkovy bude proces dobrovolně-povinný.

Připomněla zkušenosti z platformy Sferum pro učitele i studenty: "Falzifikace a chyby jsou možné, vlastníkem portfolia není student ani jeho rodič. Zároveň může takové portfolio ovlivnit zaměstnanost v dospělosti," vysvětluje Meňkova.

Zdroj v ruštině: ZDE

0