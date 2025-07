Světová zdravotnická organizace: Izraelské síly zasáhly její rezidenci pro zaměstnance a hlavní sklad v Gaze

22. 7. 2025

čas čtení 6 minut



Rezidence zaměstnanců byla třikrát napadena a čtyři lidé byli zadrženi, tři z nich dočasně, když tanky IDF vjely do Deir al-Balah

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že izraelská armáda v pondělí zaútočila na její rezidenci pro zaměstnance a hlavní sklad v Deir al-Balah, čímž ohrozila její operace v Gaze



WHO uvedla, že její ubytovna byla třikrát napadena, přičemž letecké údery způsobily požár a rozsáhlé škody a ohrozily zaměstnance a jejich rodiny, včetně dětí. WHO uvedla, že její ubytovna byla třikrát napadena, přičemž letecké údery způsobily požár a rozsáhlé škody a ohrozily zaměstnance a jejich rodiny, včetně dětí.





V pondělí izraelské tanky poprvé vjely do jižních a východních čtvrtí Deir al-Balah, oblasti, kde podle izraelských zdrojů armáda předpokládá, že mohou být drženi rukojmí. Tankové ostřelování v této oblasti zasáhlo domy a mešity a zabilo nejméně tři Palestince a několik dalších zranilo, uvedli místní zdravotníci.



Ve své denní zprávě ministerstvo zdravotnictví v Gaze v pondělí uvedlo, že za posledních 24 hodin bylo při izraelské střelbě a vojenských útocích na celém území zabito nejméně 130 Palestinců a více než 1 000 jich bylo zraněno, což je jeden z nejvyšších počtů za poslední týdny.



„Izraelská armáda vtrhla do areálu a donutila ženy a děti, aby se uprostřed aktivních bojů evakuovaly pěšky směrem k al-Mawasi. Muži a členové rodin byli spoutáni, svlečeni, vyslýcháni na místě a pod hrozbou zbraní prohledáváni,“ uvedla WHO.



Dva zaměstnanci Světové zdravotnické organizce (WHO) a dva členové jejich rodin byli zadrženi, uvedla organizace v příspěvku na Twitteru. Tři z nich byli později propuštěni, jeden zaměstnanec však zůstal ve vazbě. Generální ředitel Tedros Adhanom Ghebreyesus řekl: „WHO požaduje okamžité propuštění zadržených zaměstnanců a ochranu všech svých zaměstnanců.“



Deir al-Balah je přeplněné Palestinci, kteří byli během více než 21 měsíců války v Gaze vysídleni. Stovky z nich uprchly na západ nebo na jih poté, co Izrael vydal evakuační rozkaz s tím, že chce zničit infrastrukturu a schopnosti militantní skupiny Hamás.



Tato oblast je však také hlavním centrem humanitární pomoci v zdevastovaném území a zdravotníci v Gaze varují před možnými „masovými úmrtími“ v následujících dnech v důsledku hladu.



WHO popisuje zdravotnictví v Gaze jako „na kolenou“ s nedostatkem paliva, zdravotnického materiálu a častým příchodem vln hromadných obětí izraelských útoků.



Uvedla, že její hlavní sklad, který se nachází v evakuační zóně, byl v neděli poškozen útokem, který vyvolal výbuchy a požár uvnitř. Organizace uvedla, že i přes útoky zůstane v Deir al-Balah a rozšíří své operace.



Mluvčí OSN Stéphane Dujarric, který dříve uvedl, že byly zasaženy dvě budovy OSN, řekl, že k útokům došlo „navzdory tomu, že strany byly informovány o umístění budov OSN, které jsou nedotknutelné. Tyto budovy – stejně jako všechna civilní zařízení – musí být chráněny, bez ohledu na evakuační příkazy.“



Generální tajemník OSN António Guterres je zděšen zrychlujícím se zhoršováním humanitární situace v Gaze, „kde se hroutí poslední záchranné sítě, které drží lidi při životě“, uvedl Dujarric.



„Izrael má povinnost umožnit a všemi prostředky, které má k dispozici, usnadnit humanitární pomoc poskytovanou Organizací spojených národů a dalšími humanitárními organizacemi,“ uvedl.



Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) uvedl, že místní šéf agentury v Gaze Jonathan Whittall se rozhodl zůstat v Deir al-Balah. Izrael minulý týden oznámil, že Whittallovi neprodlouží vízum po srpnu, protože je podle něj zaujatý proti Izraeli.



V sérii příspěvků na Twitteru v úterý ráno Whittall uvedl, že na území panují „smrtící podmínky“ a že „tato smrt a utrpení lze zabránit. A pokud je to možné, ale přesto k tomu dochází, pak mi to naznačuje, že je to úmyslné“.



UNRWA, agentura OSN pro palestinské uprchlíky, uvedla na Twitteru, že dostává zoufalé zprávy z Gazy varující před hladomorem, včetně zpráv od svých vlastních zaměstnanců, protože ceny potravin prudce vzrostly.



„Mezitím, těsně za hranicemi Gazy, má UNRWA ve skladech zásoby potravin pro celou populaci na více než tři měsíce. Zrušte blokádu a umožněte bezpečný a rozsáhlý přísun pomoci,“ uvedla agentura.



48letý Abdullah Abu Saleem, obyvatel Deir el-Balah, v pondělí agentuře AFP řekl, že „v noci jsme slyšeli obrovské a silné výbuchy, které otřásaly celou oblastí, jako by šlo o zemětřesení“.



Uvedl, že to bylo „kvůli dělostřeleckému ostřelování v jižní a střední části Deir el-Balah a v jihovýchodní oblasti“.



Mluvčí agentury civilní obrany v Gaze Mahmúd Bassal agentuře AFP sdělil, že „se na ně obrátilo několik rodin uvězněných v oblasti Al-Baraka v Deir el-Balah kvůli ostřelování izraelskými tanky“.



V úterý brzy ráno zdravotnické úřady oznámily, že nejméně 12 Palestinců bylo zabito a desítky zraněny, když izraelské tanky ostřelovaly stany, ve kterých byly ubytovány vysídlené rodiny v táboře al-Shati v západní části města Gaza. Izrael se k tomu zatím nevyjádřil.



V jižní Gaze ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že izraelská tajná jednotka v pondělí zadržela Marwana Al-Hamse, vedoucího polních nemocnic v Gaze a mluvčího ministerstva zdravotnictví, při razii, při které byl zabit místní novinář Tamer al-Zaanein a další byl zraněn před polní zdravotnickou jednotkou provozovanou Mezinárodním výborem Červeného kříže.



Mluvčí ICRC uvedl, že ICRC ošetřila pacienty zraněné při incidentu, ale k jejich stavu se dále nevyjádřil. Uvedl, že je „velmi znepokojen bezpečností a ochranou“ v okolí polní nemocnice.



Izraelská armáda na žádost o komentář okamžitě nereagovala.



V pondělí více než dvě desítky západních zemí vyzvaly k okamžitému ukončení války s tím, že utrpení v této oblasti „dosáhlo nových hlubin“.





Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar odsoudil prohlášení těchto zemí s tím, že jakýkoli mezinárodní tlak by měl být vyvíjen na Hamás, zatímco americký velvyslanec Mike Huckabee označil tento společný dopis za „odporný“.





Zdroj v angličtině ZDE

0