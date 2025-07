Protizákonný chaos v USA: Deportují, koho se jim zachce

21. 7. 2025

Americký deportační úřad ICE tajně deportoval 82letého dědečka z Pensylvánie poté, co ten ztratil svou zelenou kartu



Rodina Luise Leona sděluje, že jim nejprve někdo řekl, že zemřel, ale našli ho živého v guatemalské nemocnici



82letý muž z Pensylvánie byl tajně deportován do Guatemaly poté, co minulý měsíc navštívil imigrační úřad, aby si zažádal o novou zelenou kartu, protože svou původní ztratil, podle jeho rodiny, která o něm od té doby nemá žádné zprávy a původně jí bylo řečeno, že zemřel.



Luis Leon, dlouholetý obyvatel Allentownu, který v roce 1987 získal politický azyl v USA poté, co byl mučen za režimu chilského diktátora Augusta Pinocheta, ztratil peněženku s fyzickou kartou potvrzující jeho legální pobyt. On a jeho žena si proto domluvili schůzku, aby si ji nechali nahradit.



Rodina uvedla, že se snažila zjistit jakékoli informace o jeho pobytu, ale nic se nedozvěděla.



Poté, co byl Leon zadržen, zavolala rodině žena, která se vydávala za imigrační právničku a tvrdila, že může pomoci, ale neprozradila, jak se o případu dozvěděla ani kde se Leon nachází.



Podle Leonovy vnučky jim 9. července zavolala stejná žena a tvrdila, že Leon zemřel.



O týden později však od příbuzného v Chile zjistili, že Leon je nakonec naživu, ale nyní se nachází v nemocnici v Guatemale, zemi, se kterou nemá žádné spojení.



Příbuzný uvedl, že Leon byl nejprve poslán do imigračního detenčního centra v Minnesotě, než byl deportován do Guatemaly, a to navzdory tomu, že se neobjevil na žádném seznamu osob zadržených imigračními úřady k deportaci.



Nedávné rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu stanovilo, že Trumpova administrativa může deportovat imigranty do jiných zemí než do jejich země původu.



Leon strávil téměř 40 let života v USA, kde pracoval v továrně na zpracování kůže a založil rodinu. Je nyní v důchodu.



Jeho zdravotní stav v guatemalské nemocnici není znám. Podle jeho rodiny, která se chystá letět do Guatemaly, aby ho navštívila, trpí cukrovkou, vysokým krevním tlakem a srdečními potížemi.





Úředník ICE sdělil, že se záležitost vyšetřuje.





Zdroj v angličtině ZDE

