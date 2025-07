„Nikdo nechápe Epsteina líp než já. Ale je to nuda, velká, obrovská nuda.“

17. 7. 2025 / Fabiano Golgo

— Donald J. Trump (možná)



Vyšetřování Jeffreyho Epsteina zajímá jen zlé lidi, vykrucuje se teď Trump - Novinky





„Říkal jsem – pojďme ten seznam zveřejnit! A teď, když to říkají ostatní, tak říkám: proč? Proč bychom to dělali? Kdo to chce vidět? Nikdo důležitý. Jen ti divní lidé na Twitteru... promiňte, na X, Elon by mě zabil!“



„Mluví o tom i Elon. Elon! Můj dobrý přítel – někdy, jindy mě nenávidí, nevíme proč, možná žárlí. Ale i on říká: 'Trump je na seznamu!' No jasně, protože všechno skvělé je Trump! Trump Tower, Trump Steaks, Trump Epstein... Ne počkejte, to škrtněte. To jsem neřekl.“



„Ať už to FBI zavře. Ne že bych jim věřil. Ale pokud to zavřou, tak to znamená, že je to vyřešeno. Nikdo nechce vidět, že elity zneužívaly děti – ale když to dělali demokrati, to bychom měli vědět. Když to dělal někdo jiný – nuda! Totální nuda!“

