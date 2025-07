Čína slibuje zvýšit podporu Ruska, když Trump pohrozil, že zasáhne obchodní partnery Moskvy

16. 7. 2025

Čínský prezident Si Ťin-pching slíbil, že posílí podporu Ruska uprostřed hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, že uvalí sekundární sankce na obchodní partnery Moskvy. Čínský prezident Si Ťin-pching slíbil, že posílí podporu Ruska uprostřed hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, že uvalí sekundární sankce na obchodní partnery Moskvy.

Na setkání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem v Pekingu čínský vůdce poznamenal, že ministerstva zahraničí obou zemí by měla "účinně implementovat důležité dohody", které uzavřel s prezidentem Vladimirem Putinem, a také "posílit vzájemnou podporu a spolupráci na multilaterálních platformách, jako je Šanghajská organizace spolupráce". Zdůraznil také potřebu chránit bezpečnostní a rozvojové zájmy obou zemí.

Den předtím, 14. července, Trump řekl, že pokud Rusko neuzavře mírovou dohodu o Ukrajině do 50 dnů, Spojené státy uvalí na Moskvu a její obchodní partnery, z nichž největší je Čína, "tvrdá" 100 % cla. Peking oficiálně nepodporuje ruskou válku proti Ukrajině a dokonce navrhl vlastní plán řešení konfliktu. Nicméně podle zdrojů South China Morning Post na setkání s šéfkou zahraniční politiky EU Kajou Kallas na začátku července čínský ministr zahraničí Wang I řekl, že Peking nemůže dovolit, aby Moskva tuto válku prohrála. Vysvětlil, že v takovém scénáři Spojené státy zcela přesunou svou pozornost na Čínu. Šéf čínského ministerstva zahraničí zároveň zdůraznil, že pokud by Peking Moskvě skutečně pomohl, "válka by už dávno skončila".

Předtím se Trump neodvážil vyvíjet tlak na Čínu, aby donutil Peking přestat podporovat ruskou válečnou mašinérii, uvedly zdroje Bloombergu. Podle nich se americká prezidentská administrativa hodlá zaměřit na bilaterální otázky ve vztazích s ČLR, kterou Washington považuje za hlavního geopolitického rivala. Během telefonického rozhovoru se Si Ťin-pchingem na začátku června tedy Trump téma války na Ukrajině nenastolil, ale zaměřil se na obchod.

Během poslední návštěvy Moskvy v květnu tohoto roku Si Ťin-pching podpořil Putinův postoj k Ukrajině. Ve společném prohlášení oba vůdci uvedli, že válka může být ukončena "pouze řešením základních příčin" konfliktu. Čínský vůdce také poznamenal, že Peking a Moskva by měly posunout spolupráci na novou úroveň, aby "rezolutně" konfrontovaly Spojené státy a bránily nový světový řád.

