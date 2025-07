Právníci podávají žalobu proti Evropské komisi a Radě EU za nečinnost v souvislosti s genocidou v Gaze

15. 7. 2025

Kaja Kallasová, vysoká představitelka EU pro zahraniční věci, možná předloží v úterý (15. července) Radě pro zahraniční věci, možné iniciativy proti Izraeli, právníci sdružení JURDI (Právníci za dodržování mezinárodního práva) přistupují k akci.

Ve čtvrtek podají u Soudního dvora EU v Lucemburku žalobu proti Evropské komisi a Radě EU za nečinnost v souvislosti se zločiny spáchanými Netanjahuovou vládou v Gaze.Je to poprvé, co by byly dvě evropské instituce postaveny před soud, v tomto případě před Soudní dvůr EU, za nečinnost tváří v tvář porušování mezinárodního práva.





Francouzsko-belgičtí právníci, mezi nimiž jsou i poradci Mezinárodního trestního soudu a univerzitní profesoři dne 12. května zaslali oběma institucím formální výzvu a nyní, dva měsíce po prvním varování, požadují zahájení řízení.



Novinkou je, že právní spor se bude odehrávat „in-house“ – bez nutnosti zapojení mezinárodních úmluv nebo soudů.



90stránková žaloba se opírá o článek 265 Smlouvy o EU, který má za cíl sankcionovat evropskou instituci za zaviněnou nečinnost.



Dvojí metr



Dokument uvádí, „za to, že po dobu 21 měsíců (od října 2023) EU nepozastavila dohodu o přidružení mezi EU a Izraelem, za to, že nenavrhla žádné sankce ani hospodářská omezení vůči Netanjahuově vládě, a za to, že nezaujala veřejné stanovisko k rizikům genocidy a zdokumentovaným zločinům“.



„Vedle 18 balíčků sankcí proti Rusku, které navrhla komise a schválila rada (s výjimkou 18.), existuje dvojí metr vůči Izraeli, který je nyní již neúnosný,“ vysvětluje Alfonso Dorado, francouzský trestní právník, poradce Mezinárodního trestního soudu a jeden z autorů odvolání.



Evropská smlouva stanoví dodržování mezinárodního práva, lidské důstojnosti a základních práv a dává možnost požádat o sankce, pokud třetí strana nedodržuje zásady EU.



Sýrie, Bělorusko, Myanmar, Rusko... ale ne Izrael



Tak tomu bylo v případě Sýrie, Běloruska, Myanmaru a především Ruska. Ale v případě Izraele se nic neudělalo.



V návaznosti na žádost 17 evropských zemí ze dne 20. května o zahájení přezkumu článku 2 dohody o přidružení s Izraelem zveřejnila diplomatická služba Evropské komise zprávu o porušování mezinárodního humanitárního práva izraelskou vládou.



Šest stran plných nesčetných případů porušování, zločinů a zneužívání palestinského obyvatelstva, a to jak v Gaze, tak na okupovaných územích, ve věznicích a nemocnicích.



Dokument sice přišel s 20měsíčním zpožděním po zahájení bombardování Gazy, ale je jednoznačný.



Až na to, že zatím nemá žádné důsledky.



V den, kdy byla zpráva předložena evropským ministrům zahraničí, 23. června, šéfka zahraniční politiky EU Kallas nenavrhla žádná kompenzační opatření.



Naopak, v tiskové místnosti Rady Kallas třikrát zopakovala, že „Komise nechce potrestat izraelskou vládu“ a že otevře dveře „dialogu k uvolnění humanitární situace na místě“.



Nakonec minulý týden mluvčí Kallasové oznámil dohodu s izraelským ministrem zahraničí Sa'arem, která umožní vjezd nákladních vozidel s potravinami a léky do severní i jižní části Gazy.



„Tato dohoda je z právního hlediska nedostatečná k nápravě nebo neutralizaci údajného selhání, nepředstavuje strukturální opatření, sankci ani reakci na povinnost zabránit genocidě. Naopak potvrzuje pokračující selhání, protože odhaluje, že EU nadále aktivně spolupracuje s Izraelem a vyhýbá se uplatnění svých vlastních mechanismů podmíněnosti,“ reagoval Dorado.



Právníci JURDI nyní žádají soudce v Lucemburku o naléhavé řízení, aby donutili Komisi a Radu přerušit veškeré obchodní a politické vztahy s Izraelem a vydat politické prohlášení o riziku genocidy v Gaze.



Politická situace v Radě je samozřejmě velmi složitá.



Pozastavení dohody o přidružení mezi EU a Izraelem vyžaduje jednomyslnost vlád, a zde stále stojí zeď odporu Německa, Polska, Maďarska, Řecka a Itálie proti jakýmkoli sankcím.



Ale i ty obchodní sankce, které vyžadují pouze většinu, blokují tytéž země. Spolu se svými obyvateli tvoří takzvanou „blokující menšinu“ a neumožňují přijetí žádného rozhodnutí, i když jsou v menšině zemí EU.



„Existují však sankce, které může Komise jako vykonavatel evropského rozpočtu uplatnit bez nutnosti souhlasu vlád,“ vysvětluje Dorado.



Jedním z takových opatření je pozastavení výzkumných fondů programu Horizont Evropa.



Podle nedávného vyšetřování Follow The Money a dalších evropských médií se jedná o více než 1 miliardu eur v grantech pro izraelské univerzity, společnosti a ministerstva.



Kromě toho, jak odhalila konsorcia Investigate Europe a Reporters United, probíhá 15 projektů na vývoj zbraní s izraelskou společností Intracom Defense se sídlem v Aténách, která je ve vlastnictví veřejné společnosti Israel Aerospace Industries (IAI).



Všechny projekty jsou financovány z evropských prostředků z Evropského obranného fondu.



Podle mnoha odborníků, s nimiž investigativní novináři hovořili, jsou tyto projekty v jasném rozporu s etickými zásadami obranného fondu a měly by být co nejdříve pozastaveny.



Vedení budovy Berlyamont se tím však prozatím nezabývá.



Tato vyšetřování jsou součástí důkazů, které JURDI zahrnula do odvolání, které se brzy dostane k evropským soudům.



Kromě evropské smlouvy podporuje JURDI také mezinárodní judikatura. Podle rozsudku Mezinárodního soudního dvora z roku 2007 (Bosna a Hercegovina proti Srbsku), který byl vydán v reakci na masakr ve Srebrenici v roce 1995, jsou všechny mezinárodní subjekty, které k tomu mají prostředky, včetně evropských institucí, i když nejsou signatáři Úmluvy o prevenci genocidy z roku 1948 (ratifikované 153 zeměmi, včetně Spojených států a Izraele), povinny učinit vše, co je v jejich silách, aby zabránily genocidě.



Kromě pozastavení obchodních dohod a projektů v oblasti výzkumu a vývoje (včetně zbraní) JURDI vyzývá k pozastavení finančních transakcí s belgickým systémem Swift, k sankcím proti některým členům vlády Netanjahua a k sankcím proti nejnásilnějším osadníkům, které již identifikoval Mezinárodní trestní soud.



Mezitím musíme počkat, jak bude odvolání k Soudnímu dvoru přijato a především, zda bude uznána jeho naléhavost.



To je však pouze první krok a právníci JURDI se nehodlají zastavit.





„Vysocí představitelé Evropské unie musí být opatrní, protože jednoho dne by mohli být Mezinárodním trestním soudem souzeni za spoluvinu na genocidě. Mohu vás ujistit, že se nezastavíme; vydali jsme se na dlouhou cestu,“ uvedl Dorado.





Zdroj v angličtině ZDE

