Izraelská firma používá jako reklamu pro své kamikadze drony záběry, jak zabila Palestince

15. 7. 2025

#Rafael, izraelský státní výrobce zbraní, aktivně podporoval genocidu v Gaze. Nyní, v naprostém projevu krutosti, používá záběry zabíjených Palestinců jako marketingový nástroj k propagaci sebevražedných dronů. Je to BEZTRESTNOST, která živí takovou zvrácenost.

1/#Rafael, Israeli state-owned arms manufacturer, has actively supported the genocide in Gaza. Now, in an utter display of cruelty, it uses footage of Palestinians being killed as a marketing tool to promote kamikaze drones. It is IMPUNITY that fuels such depravity. https://t.co/ozMMmcQW2i