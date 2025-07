Trump čelí silnému pobouření ze strany svých horlivých pravicových spojenců kvůli Jeffrey Epsteinovi

15. 7. 2025

Bílý dům tvrdí, že neměl seznam údajných Epsteinových klientů a že Epstein nebyl zavražděn, což vyvolalo bouřlivé reakce i uvnitř americké administrativy



Donald Trump minulý týden dokázal něco neobvyklého. Tvrzením své administrativy, že neměla seznam údajných klientů Jeffreyho Epsteina a že odsouzený sexuální delikvent nebyl zavražděn, se jí podařilo rozčílit pravicové influencery a komentátory – a podle zpráv dokonce i Trumpova zástupce ředitele FBI – lidi, kteří obvykle podporují každý jeho krok.



„To smrdí. To prostě smrdí," zněl verdikt Jesseho Watterse, moderátora hlavního vysílacího času Fox News.



Dodal: „Federálové strávili desítky let vyšetřováním Epsteina a měli roky neomezený přístup k jeho majetku, a přesto nám nedokážou dát jasnou odpověď? To není nic nového; vláda nás už po generace drží v nevědomosti.“



Watters se opatrně vyvaroval přímé kritiky Trumpovy administrativy a vinu svalil na „federály“, zatímco generální prokurátorku Pam Bondi a ředitele FBI Kash Patela označil za „skvělé Američany“.



V Trumpově administrativě také panoval rozruch. Dan Bongino, zástupce ředitele FBI a bývalý moderátor pravicového podcastu, strávil roky prosazováním konspiračních teorií o Epsteinovi a údajně byl velmi rozčilený na Bondiovou kvůli tomu, jak byly Epsteinovy spisy zpracovány.





„Bongino je mimo kontrolu, je zuřivý,“ řekl NBC News zdroj blízký Bonginovi. „Tohle zničilo jeho kariéru.





„To, že chci, aby byli pedofilové potrestáni za své zločiny, ze mě nedělá menšího vlastence, ale většího,“ napsal jeden uživatel. „Nechápu důvod vašeho současného postoje a upřímně řečeno mi je úplně jedno, co píšete. Záleží mi na spravedlnosti, ať už s tím souhlasíte, nebo ne.“





Hrozí, že odejde a Pam zničí, pokud ji nevyhodí.“ Axios informoval, že Bongino se v pátek nedostavil do práce a spor přiměl samotného Trumpa, aby zasáhl.Na otázku reportérů v neděli, zda Bongino zůstane ve své funkci, Trump odpověděl: „Myslím, že ano... Dnes jsem s ním mluvil. Dan Bongino je velmi dobrý člověk. Znám ho už dlouho. Mnohokrát jsem byl v jeho pořadu. Zněl skvěle, opravdu.“Ale v pravicových kruzích, které se zajímají o Epsteina, se do debaty zapojili i další.„Pam Blondi [sic] kryje sexuální zločiny na dětech, ke kterým došlo pod JEJÍM DOHLEDEM, když byla generální prokurátorkou Floridy,“ napsala Laura Loomer, 32letá konspirační teoretička, jejíž vliv na Trumpa je předmětem zkoumání.Loomerová obvinila Bondiovou, že nepodnikla právní kroky proti Epsteinovi, přestože proti němu byly na Floridě podány žaloby.„Bojí se, že se o tom bude mluvit a že to vyjde najevo. Musí být propuštěna. Znečistila vyšetřování,“ uzavřela Loomerová.Epstein spáchal sebevraždu ve federální vazbě v srpnu 2019, ale jeho smrt se stala terčem pravicových konspiračních teoretiků, kteří se domnívají, že mohl být zabit, než stačil usvědčit své slavné spolupracovníky. Jednou z nejrozšířenějších teorií je, že Epstein vedl „seznam klientů“, kteří se účastnili nelegálních aktivit – pravice obvykle tvrdí, že na seznamu jsou jména prominentních levicových politiků a celebrit.Bondiová zdánlivě potvrdila existenci takového seznamu během rozhovoru pro Fox News v únoru. Bondi byla dotázána: „Ministerstvo spravedlnosti možná zveřejní seznam klientů Jeffreyho Epsteina, stane se to opravdu?“Odpověděla: „Právě teď leží na mém stole a čeká na přezkoumání.“To přililo olej do ohně konspiračních teoretiků, ale oheň byl uhašen minulé pondělí, kdy ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že Epstein žádný seznam klientů nevedl a že žádné další spisy související s vyšetřováním obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování nebudou zveřejněny.Bílý dům tvrdil, že Bondiová mluvila o „všech dokumentech a souvislostech s trestnými činy Jeffreyho Epsteina“, což uspokojilo jen málo pravicových komentátorů, z nichž mnozí si vybudovali kariéru na šíření konspiračních teorií.„Všem nám bylo řečeno, že se chystají další informace. Že odpovědi existují a budou poskytnuty. Je neuvěřitelné, jak naprosto špatně byla tato kauza Epstein vedena. A nemuselo to tak být,“ řekl Jack Posobiec, který propagoval nepodloženou teorii, že vysoce postavení demokraté provozovali dětskou sexuální síť z pizzerie ve Washingtonu. Posobiec patřil k skupině pravicových influencerů, kteří během únorové návštěvy Bílého domu obdrželi složky s nápisem „Epsteinovy spisy: Fáze 1“ – mnoho z nich však bylo zklamáno, že tyto dokumenty obsahovaly jen málo nových informací.Hněv vyvolalo také zveřejnění 11hodinového videa ministerstvem spravedlnosti, které zachycuje exteriér Epsteinových dveří, zřejmě ve snaze dokázat, že v době jeho smrti nikdo do jeho cely nevstoupil. Minuta videa však chyběla, což pravici příliš neuspokojilo.„Na videu z Epsteinovy cely, které ministerstvo spravedlnosti Pam Bondiové zveřejnilo jako důkaz, že ho nikdo nezabil, je několik velmi podivných věcí. Zaprvé, z videa chybí celá minuta a zadruhé, nezdá se, že by se jednalo o stejnou celu jako na fotografii zveřejněné 5. ledna 2020,“ napsal Robby Starbuck, pravicový influencer a Trumpův příznivec. „Připadá to ještě někomu extrémně znepokojivé?“Jiní byli přímější.„TOMUHLE NIKDO NEVĚŘÍ!! Příště ministerstvo spravedlnosti řekne: ‚Vlastně Jeffrey Epstein nikdy neexistoval.‘ Je to naprosto nechutné,“ napsal na sociálních sítích pravicový komentátor a konspirační teoretik Alex Jones.Nudné zveřejnění informací zanechalo nespokojené i jiné osoby mimo krajní pravici. Andrew Schulz, moderátor podcastu Flagrant, který v říjnu vedl rozhovor s Trumpem a řekl, že ho volil, uvedl Epsteinovu kauzu jako jeden z důvodů, proč se cítí prezidentem zklamán.„Když máte pocit, že současný stav nic nezmění, máte mnohem větší prostor pro nápady outsiderů než pro nápady establishmentu,“ řekl Schulz o Trumpově atraktivitě.„A mysleli jsme si o Trumpovi, něco jako: ‚Možná ukončí ty války.‘ Tak ne. ‚Možná se dozvíme, co je za tou Epsteinovou špinavou aférou.‘ Tak ne.“Trump, který kdysi Epsteina považoval za přítele, před loňskými volbami prohlásil, že odtajní spisy týkající se Epsteina, ale dodal: „Nemůžeme ovlivňovat životy lidí, pokud jsou tam falešné informace, protože v tomhle světě je spousta falešných informací.“Na zasedání vlády tento týden však Trump vyjádřil překvapení, že lidé „stále mluví“ o Epsteinovi, což naznačuje, že prezident je pro jednou mimo kontakt se svou základnou Maga. „O tomhle chlapovi se mluví už roky,“ řekl Trump a popsal Epsteina jako „úchyla“.To však vztek neutišilo, a Trump proto o víkendu napsal dlouhý příspěvek na Truth Social, v němž své příznivce vyzval k klidu.„Co se to děje s mými ‚chlapci‘ a v některých případech i ‚holkami‘? Všichni jdou po generální prokurátorce Pam Bondi, která odvádí FANTASTICKOU PRÁCI! Jsme jeden tým, MAGA, a nelíbí se mi, co se děje. Máme DOKONALOU vládu, O KTERÉ SE Mluví PO CELÉM SVĚTĚ, a „sobečtí lidé“ se ji snaží poškodit, a to vše kvůli muži, který nikdy nezemře, Jeffrey Epsteinovi.“Dodal: „Před rokem byla naše země MRTVÁ, teď je to „NEJŽHAVĚJŠÍ“ země na světě. Ať to tak zůstane a neztrácejme čas a energii na Jeffreyho Epsteina, na někoho, koho nikdo nezajímá.“Odpovědi na Trumpův příspěvek však naznačovaly, že jeho výzva nezabrala.