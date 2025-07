Zaměstnavatelé už asi mají dost hrůzně nízkých platů ve veřejné sféře

15. 7. 2025 / Boris Cvek

Šéf Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů veřejně říká, že situace úředníků a dalších lidí placených z veřejných peněz je už neúnosná. Šedesát procent z nich má podle něj tarify pod minimální mzdou nebo zaručeným platem. Jde asi o 330 tisíc lidí! Připočtěte si k tomu jejich rodiny. Mzda se jim dorovnává nenárokovými složkami. Ale na jakou úroveň? Jde také o technické, dělnické a administrativní pracovníky v sociálních službách a zdravotnictví.

To je stát, ve kterém žijeme. Výmluvné je, že situace došla tak daleko, že proti tomu vystupuje představitel zaměstnavatelů! Zaměstnavatelů. Nevím, co dělají odbory, že něco takového dopustily, ale hrůza je tak velká, že zaměstnavatelé říkají, že to tak dále už nejde. Chápete to? Dočkáme se toho, že budou stávkovat zaměstnavatelé? Cituji:

„„Situace, kdy je 60 procent základních tarifů pod minimální mzdou nebo zaručeným platem, začínají dokonce na částce 13 540 korun, je neúnosná. Není správné, že se to dorovnává prostřednictvím nenárokových složek,“ říká šéf Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiří Horecký.“

Jak asi potom ty veřejné služby potom vypadají, že? Ale ne, my je nepotřebujeme, po nás potopa. Klesá počet absolventů učitelství, klesají platy učitelů v poměru k průměrné mzdě, o situaci ve zdravotnictví nemluvě. A sociální služby? Na prahu epidemie Alzheimerovy nemoci? K čemu?

Samozřejmě média nás zahrnou tím, jak rekordně si Češi berou hypotéky, jak dovolené u moře jsou dávno vykoupené, jak se nám skvěle žije. Za minimální mzdu, samozřejmě! Kupte si pár stovek investičních minibytů za minimální mzdu a šetřete tak na důchod.





