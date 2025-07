Mahmoud Khalil podal žalobu na Trumpovu administrativu za neoprávněné uvěznění ve výši 20 milionů dolarů

11. 7. 2025

Prvotní dokument žaloby také tvrdí, že palestinský aktivista byl zlovolně stíhán a očerněn jako antisemita



Právníci Mahmouda Khalila, absolventa Kolumbijské univerzity a palestinského aktivisty, který byl několik měsíců zadržován Trumpovou administrativou, podali žalobu na 20 milionů dolarů za škody způsobené Khalilovi, který byl podle nich neoprávněně uvězněn, zlovolně stíhán a očerněn jako antisemita. Trumpova vláda se ho snažila deportovat kvůli jeho prominentní roli v protestech na univerzitě.



Žaloba, která je předzvěstí soudního sporu podle federálního zákona o náhradě škody, jmenuje jako viníky Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, Imigrační a celní službu USA a ministerstvo zahraničí.



Třicetiletý Khalil byl minulý měsíc propuštěn z imigrační vazby poté, co byl více než tři měsíce zadržován kvůli svému aktivismu proti izraelské válce v Gaze. Stal se nejznámějším ze studentů, kteří byli Trumpovou administrativou zatčeni za propalestinský aktivismus.



Po propuštění Khalil novinářům řekl: „Ačkoli spravedlnost zvítězila, trvalo to příliš dlouho a nemělo to trvat tři měsíce. Zanechávám za sebou úžasné lidi, více než 1 000 lidí, na místě, kde by neměli být.“



Na otázku, jak reaguje na obvinění Trumpovy administrativy, která se měsíce snažila o jeho zadržení, že jeho pro-palestinská činnost představuje ohrožení národní bezpečnosti, odpověděl:



„Trump a jeho administrativa si vybrali špatnou osobu. To ale neznamená, že existuje správná osoba. Neexistuje správná osoba, která by měla být zadržena za to, že protestuje proti genocidě.“



Khalil novinářům řekl, že se těší na návrat domů, aby mohl trávit čas se svým malým synem, který se narodil během jeho zadržení. „Konečně ho budu moct obejmout,“ řekl Khalil.



Khalilovo zatčení bylo široce odsuzováno jako nebezpečné vyhrocení kampaně Trumpovy administrativy proti svobodě projevu chráněné prvním dodatkem americké ústavy. Khalil nebyl obviněn z žádného trestného činu a jeho případ o vyhoštění stále pokračuje u imigračního soudu.



Úředníci Trumpovy administrativy obvinili Khalila z antisemitismu a podpory Hamásu, ačkoli během jeho zatčení ani zadržení nepředložili žádné důkazy.



V e-mailovém prohlášení pro agenturu Associated Press označila mluvčí ministerstva vnitra Tricia McLaughlin Khalilovu žádost o 20 milionů dolarů za „absurdní“ a obvinila ho z „nenávistného chování a rétoriky“, která ohrožuje židovské studenty.



Khalil řekl AP, že cílem jeho žaloby je vyslat signál, že se nenechá zastrašit a umlčet.



„Zneužívají svou moc, protože si myslí, že jsou nedotknutelní,“ řekl Khalil. „Pokud nebudou cítit nějakou odpovědnost, bude to pokračovat beztrestně.“





Khalil uvedl, že se plánuje o peníze z případného vyrovnání podělit s dalšími, kteří se stali terčem Trumpova „neúspěšného“ úsilí potlačit pro-palestinské projevy. Namísto vyrovnání by také přijal oficiální omluvu a změnu deportační politiky vlády.





