Paříž si předvolala italského velvyslance poté, co Salvini zesměšnil Macrona
25. 8. 2025
Francie si předvolala italského velvyslance poté, co italský vicepremiér napadl francouzského prezidenta za to, že navrhl, aby byli evropští vojáci rozmístěni na Ukrajině v rámci poválečného urovnání, uvedl v sobotu francouzský diplomatický zdroj.
Když byl vicepremiér Matteo Salvini začátkem minulého týdne požádán, aby se vyjádřil k výzvám francouzského prezidenta Emmanuela Macrona k rozmístění evropských vojáků na Ukrajině po jakémkoli urovnání s Ruskem, použil frázi z milánského dialektu, kterou lze volně přeložit jako "ztratit se".
"Jděte tam, jestli chcete. Nasaďte si helmu, bundu, pušku a vydejte se na Ukrajinu," řekl novinářům s odkazem na Macrona.
Salvini, populistický vůdce pravicové strany Liga a také italský ministr dopravy v nacionalistické, konzervativní vládě vedené Giorgií Meloni, opakovaně kritizoval Macrona, zejména kvůli Ukrajině.
Italský velvyslanec byl předvolán v pátek, uvedl diplomatický zdroj, což představuje poslední z řady diplomatických střetů mezi Paříží a Římem před a po nástupu Meloni k moci v roce 2022.
"Velvyslanci bylo připomenuto, že tyto poznámky jsou v rozporu s atmosférou důvěry a historickými vztahy mezi našimi dvěma zeměmi, stejně jako s nedávným bilaterálním vývojem, který zdůraznil silné sbližování mezi oběma zeměmi, zejména pokud jde o neochvějnou podporu Ukrajiny," uvedl zdroj.
Macron, hlasitý zastánce Ukrajiny v její válce s Ruskem, spolupracuje s dalšími světovými lídry, zejména s britským premiérem Keirem Starmerem, na mobilizaci podpory pro Ukrajinu v případě příměří.
