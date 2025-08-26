Izrael omylem bombardoval novináře v nemocnici a poté omylem bombardoval i záchranáře

26. 8. 2025

čas čtení 2 minuty
(Ironický komentář britské autorky  Laury K., který je vždy až děsivě blízko faktům)
Buďme upřímní: kdo z nás nikdy omylem nevyslal sebevražedný dron na nemocnici, nezabil několik novinářů, kteří byli zrovna živě ve vysílání, a pak omylem neprovedl následný útok, který zabil záchranáře? Tuto velmi snadnou chybu dnes udělal Izrael a, jak se dalo očekávat, všichni ti nejhorší lidé teď izraelské obranné síly (IDF) tvrdě kritizují.

IDF dvakrát zasáhla Násirovu nemocnici v případě, který se jeví jako nešťastná chyba v identifikaci. Není jasné, zda operátor dronu zaměnil nemocnici za školu nebo centrum pro distribuci potravin. Izrael omylem bombardoval Násirovu nemocnici pouze osmkrát, takže to není tak, že by se v tom vyžíval.

 
Izrael se  za tento poslední incident tak omlouvá, že ani nezfalšoval důkazy a netvrdil, že novináři byli členové Hamásu. Ne, přiznal se a slíbil, že provede vlastní vyšetřování. Těší se, že se prokáže nevinen, stejně jako ve všech ostatních případech, kdy bombardoval nemocnice, novináře, školy, stany uprchlíků, lidi čekající na pomoc a... no, vy to znáte. Izrael je nejnešťastnější země na světě a měli byste mu dát pokoj. Kdybyste měli tolik smůly, taky byste chtěli, aby vám lidi dali pokoj.

Twitterový účet izraelského ministerstva zahraničí věří v odpovědnost tak silně, že asi 50 % svých příspěvků věnuje tvrzením, že západní novináři lžou o hladomoru v Gaze. Nemám proto pochyb o tom, že izraelské vyšetřování vlastních zločinů bude stejně důvěryhodné jako  Trumpovo řešení kauzy Ghislaine Maxwellové.

Izrael se tak silně snaží vyhnout zraňování nevinných osob, že zabil pouze 274 novinářů, kteří odhalovali jeho válečné zločiny. Izrael pečlivě zabil více novinářů než bylo zabito ve všech ostatních válkách 20. století dohromady, což z IDF dělá nejnešťastnější armádu na světě.

Poslední nešťastná nehoda Izraele ukončila životy novinářů Hussama Al-Masriho, Mohammada Salamy, Mariam Abu Daqqy a Moaze Abu Taha, ale skutečnou obětí je izraelský operátor dronu, který je smutný z toho, co udělal. Páchání genocidy může být stresující.

0
Vytisknout
213

Diskuse

Obsah vydání | 26. 8. 2025