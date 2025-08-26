Izrael omylem bombardoval novináře v nemocnici a poté omylem bombardoval i záchranáře
26. 8. 2025
Live on air… Israel bombs civil defense teams as they try to retrieve the body of journalist Hossam Al-Masri, killed in an Israeli strike on Nasser Hospital.— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) August 25, 2025
Ongoing crimes before the eyes of the entire world. pic.twitter.com/HUoPZQyzyl
Izrael se za tento poslední incident tak omlouvá, že ani nezfalšoval důkazy a netvrdil, že novináři byli členové Hamásu. Ne, přiznal se a slíbil, že provede vlastní vyšetřování. Těší se, že se prokáže nevinen, stejně jako ve všech ostatních případech, kdy bombardoval nemocnice, novináře, školy, stany uprchlíků, lidi čekající na pomoc a... no, vy to znáte. Izrael je nejnešťastnější země na světě a měli byste mu dát pokoj. Kdybyste měli tolik smůly, taky byste chtěli, aby vám lidi dali pokoj.
Twitterový účet izraelského ministerstva zahraničí věří v odpovědnost tak silně, že asi 50 % svých příspěvků věnuje tvrzením, že západní novináři lžou o hladomoru v Gaze. Nemám proto pochyb o tom, že izraelské vyšetřování vlastních zločinů bude stejně důvěryhodné jako Trumpovo řešení kauzy Ghislaine Maxwellové.
Izrael se tak silně snaží vyhnout zraňování nevinných osob, že zabil pouze 274 novinářů, kteří odhalovali jeho válečné zločiny. Izrael pečlivě zabil více novinářů než bylo zabito ve všech ostatních válkách 20. století dohromady, což z IDF dělá nejnešťastnější armádu na světě.
Poslední nešťastná nehoda Izraele ukončila životy novinářů Hussama Al-Masriho, Mohammada Salamy, Mariam Abu Daqqy a Moaze Abu Taha, ale skutečnou obětí je izraelský operátor dronu, který je smutný z toho, co udělal. Páchání genocidy může být stresující.
