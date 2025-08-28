Vraždění dětí v Kyjevě, Trump usilující o mír a Německo by nám z vděčnosti mělo dát Bavorsko
28. 8. 2025 / Boris Cvek
Center of Kyiv, two Russian missiles hit a regular residential area pic.twitter.com/wlvdJLQkYD— Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) August 28, 2025
V pondělí 1. září to bude dva týdny od chvíle, kdy prezident Zelenskyj s evropskými mocnostmi navštívil prezidenta Trumpa ve Washingtonu, přičemž německý kancléř Merz po setkání prohlásil, že do dvou týdnů bude schůzka Putin-Zelenskyj. Od té doby Merz změnil názor a snaží se Putinovi hrozit. Možná přijde další balíček sankcí? Osmnáctý? Třeba se někdy dočkáme třicátého, padesátého…
Prezident Trup jednou řekne, že se Putin se Zelenským možná sejdou, možná ne, že bude zjišťovat, čí je to vina, pokud se nesejdou, že je na Rusko připraven uvalit něco velmi vážného a tak pořád dokola. Aby to nebylo tak jednotvárné, viceprezident USA Vance sdělil, že Rusko udělalo významné ústupky, když se vzdalo snahy změnit režim na Ukrajině a respektovat územní integritu po válce.
Takže Německo by třeba mělo být vděčné České republice, že ta nechce vyvolat v Německu puč, a mělo by nám za to něco na oplátku dát, třeba Bavorsko. Ale my bychom měli být Německu taky vděční, že u nás neusiluje o puč, a dát mu třeba půlku Čech. A všichni bychom měli být vděčni všem a vzájemně se obdarovat.
Mezitím Putin každou noc útočí na Ukrajinu. Mimo jiné zlikvidoval americkou továrnu v Mukačevě (Trump zareagoval jen tím, že vzkázal, že z toho není šťastný), postupuje na frontě (ruská vojska vstoupila do Dnitropetrovského regionu) a z v noci na dnešek podnikl masivní útok na Kyjev, mezi jehož oběťmi jsou děti (čísla rostou, aktuálně podle BBC: dvanáct mrtvých, z toho tři děti… a desítky zraněných).
A pořád dokola slyšíme, jak Trump usiluje o mír, jak tlačí na Rusko, jak se blíží nějaká klíčová schůzka nebo dohoda, jak budou poskytnuty Ukrajině garance bezpečnosti, jak klape muniční iniciativa, jak ten či onen stát nakoupil u Spojených států pro Ukrajinu nové zbraně…
