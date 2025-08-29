Izraelci zabili dalšího příbuzného bývalého skotského premiéra
29. 8. 2025
Bývalý skotský premiér Humza Yousaf: Další člen naší širší rodiny byl zabit, když šel do takzvané Humanitární nadace v Gaze pro jídlo. Ahmed nemohl snést pohled na své dítě bez mléka. Zabili ho, stejně jako mnoho dalších. Prosím, poslechněte si a sdílejte tato slova od Nadiny sestřenice Sally, která je v Gaze.
Another extended family member killed as he went to the so-called Gaza Humanitarian Foundation for food.— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) August 28, 2025
Ahmed couldn't bear to see his child without milk. They killed him, as they have so many others.
Please listen & share these words from Nadia's cousin Sally who is in Gaza. pic.twitter.com/dwCSdAGMvg
Je to už druhý příbuzný bývalého skotského premiéra zavražděný Izraelci:
30. července 2025:
Humza Yousaf říká, že člen jeho rodiny byl v Gaze zastřelen izraelskými silami a přejet tankem
Humza Yousaf odhalil, jak byl nedávno izraelskými silami v Gaze zabit člen jeho širší rodiny.
Bývalý skotský premiér, jehož manželka Nadia má příbuzné žijící v palestinské enklávě Gaza, popsal, jak byl bratranec jeho tchána zastřelen izraelskou armádou, když se snažil sehnat mouku, aby nakrmil svou rodinu.
Viditelně rozrušený Yousaf řekl, že muž, který byl ve věku kolem 40 let a měl dvě děti, byl „zastřelen do břicha“ a poté jeho tělo přejel tank. V dojemném rozhovoru pro Sky News vyzval Keira Starmera, aby podnikl „významnější kroky“ k ukončení brutální okupace Gazy izraelskou armádou.
K tomu též:
Manželka skotského premiéra: Její mladí bratranci v Gaze jsou zraněni střepinami
