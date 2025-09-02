Neuvěřitelné" Petr Pavel i Kaja Kallas skončí v Haagu
2. 9. 2025
Podpora válečných zločinů Izraele je sama o sobě válečný zločin. Nepromlčitelný. Petr Pavel by se měl stydět a dávat si pozor, protože může skončit na lavici obžalovaných v Haagu. Třeba za deset let.
Pokračování války v Pásmu Gazy vede k prohlubování protiizraelských nálad ve světě, shodl se na okraj Bledského fóra ve Slovinsku prezident Petr Pavel s šéfkou unijní diplomacie Kajou Kallasovou.— ČT24 (@CT24zive) September 1, 2025
Mezinárodní asociace vědců zabývajících se genocidou oficiálně potvrdila, že Izrael páchá v Gaze genocidu.
Ironická reakce britské autorky Laury K., která je jako obvykle děsivě blízko faktům:
Vy tomu nerozumíte, Mezinárodní asociace odborníků na genocidu je Hamás, stejně jako Mezinárodní trestní soud, Mezinárodní soudní dvůr, Amnesty International, Human Rights Watch, Lékaři bez hranic, B'Tselem, Lékaři za lidská práva–Izrael a Mezinárodní federace pro lidská práva a Palestinské centrum pro lidská práva a Centrum Al Mezan pro lidská práva a Addameer a Zvláštní výbor OSN pro vyšetřování izraelských praktik a Centrum pro ústavní práva a Univerzitní síť pro lidská práva a Právo pro Palestinu a UNRWA a Palestinské centrum pro návrat a Nadace Al-Aqsa Foundation a Union of Good a Interpal a Turecká agentura pro spolupráci a koordinaci a Unlimited Friends Association a Mercy Corps a American Near East Refugee Aid a Al Jazeera a Reuters a Associated Press a World Central Kitchen a Palestinská společnost Červeného půlměsíce a Greta Thunberg a Bella Hadid a Mia Khalifa a Zara Larsson a papež a Roger Waters a Susan Sarandon a John Cusack a Dua Lipa a Annie Lennoxová a Cynthia Nixonová a generace Z a TikTok a důchodci a všichni, kdo tweetovali „svobodnou Palestinu“
