Z izraelské vojenské databáze vyplývá, že pouze čtvrtina zadržených v Gaze jsou bojovníci
4. 9. 2025
Mezi 6 000 zadrženými Palestinci jsou starší ženy s Alzheimerovou chorobou, zdravotníci a děti
Toto česká vláda podporuje
Podle utajovaných údajů izraelské vojenské rozvědky je pouze jeden z každých čtyř osob z Gazy vězněných v Izraeli identifikován jako bojovník, přičemž drtivou většinu Palestinců vězněných bez obvinění nebo soudu v nelidských věznicích tvoří civilisté.
Vojenská základna Sde Teiman v jednu chvíli zadržovala tolik nemocných, zdravotně postižených a starších Palestinců, že měli svůj vlastní hangár, přezdívaný „geriatrická klec“, řekl voják, který tam sloužil.
Rozsah zadržování civilistů, který vyplývá z vlastních údajů Izraele, odhalilo vyšetřování deníku Guardian, izraelsko-palestinského časopisu +972 Magazine a hebrejského média Local Call.
Izraelská vojenská rozvědka vede databázi více než 47 000 jmenovaných osob, které klasifikuje jako bojovníky Hamásu a Palestinského islámského džihádu.
Podle několika zpravodajských zdrojů ji velitelé považují za nejpřesnější informace, které Izrael o nepřátelských silách má. Je založena na informacích včetně souborů zabavených Hamásu, je pravidelně aktualizována a obsahuje jména nových rekrutů.
V květnu tohoto roku obsahovala databáze 1 450 osob ve vazbě, jejichž spisy byly označeny jako „zatčené“. To odpovídá pouze jedné čtvrtině všech Palestinců z Gazy, kteří jsou od 7. října 2023 drženi v izraelských věznicích pro podezření z napojení na militantní skupiny.
V květnu Izrael zadržel 6 000 osob na základě zákona o „nezákonných bojovnících“, který umožňuje neomezené věznění bez obvinění nebo soudu, jak vyplývá z oficiálních údajů zveřejněných po právních odvoláních.
Izrael také zadržuje až 300 Palestinců z Gazy podezřelých z účasti na útocích ze 7. října. Jsou ve vazbě, protože Izrael tvrdí, že má dostatek důkazů k jejich stíhání, ačkoli se žádné soudní řízení nekonalo.
Jak lidskoprávní organizace, tak izraelští vojáci uvádějí ještě menší poměr bojovníků k civilistům. Když koncem roku 2023 vyvolaly fotografie svlečených a spoutaných Palestinců mezinárodní pobouření, vysocí důstojníci řekli deníku Haaretz, že „85 až 90 procent“ z nich nebyli členové Hamásu.
Centrum pro lidská práva Al Mezan se sídlem v Gaze zastupovalo stovky civilistů zadržovaných v izraelských věznicích. „Domníváme se, že podíl civilistů mezi zadrženými je ještě vyšší, než naznačují vlastní údaje Izraele,“ řekl Samir Zaqout, zástupce ředitele centra Mezan.
„Nanejvýš jeden z šesti nebo sedmi může mít nějakou spojitost s Hamásem nebo jinými militantními frakcemi, a to ani ne nutně prostřednictvím jejich vojenských křídel.“
Izraelská armáda uvedla, že propustila více než 2 000 civilních zadržených do Gazy poté, co nezjistila žádnou souvislost s militantními aktivitami. Izrael bojoval proti nepřátelům, kteří „se maskují jako civilisté“, ale tato propuštění dokazují „důkladný proces přezkoumávání“ zadržení, uvedla armáda ve svém prohlášení.
Nepopřela existenci databáze ani údaje za květen, ale tvrdila, že „většina“ zadržených byla „zapojena do teroristických aktivit“.
V květnu bylo 2 750 Palestinců trvale internováno jako nezákonní bojovníci a dalších 1 050 bylo propuštěno na základě dohod o příměří, uvedla armáda.
Izraelští politici, armáda a média často označují všechny zadržené osoby jako „teroristy“.
Mezi nimi je i Fahamiya al-Khalidi, 82letá žena trpící Alzheimerovou chorobou, která byla v prosinci 2023 unesena spolu se svou pečovatelkou v Gaze a podle dokumentace věznice byla šest týdnů zadržována v Izraeli na základě zákona o nezákonných bojovnících.
Byla dezorientovaná, nemohla si vzpomenout na svůj věk a myslela si, že je stále v Gaze, podle vojenského lékaře, který ji ošetřoval ve věznici Anatot poté, co se zranila o plot.
„Pamatuji si, jak kulhala směrem ke klinice. A je klasifikována jako nezákonná bojovnice. Způsob, jakým se tento termín používá, je šílený,“ řekl lékař. Fotografie potvrzují jeho přítomnost v Anatot v té době.
Izraelská armáda uvedla, že Khalidi byla terčem „na základě konkrétních informací týkajících se její osoby“, ale k zatčení nemělo dojít.
„Zadržení nebylo vhodné a bylo výsledkem lokální, izolované chyby v úsudku,“ uvedla armáda a dodala, že „osoby se zdravotními problémy nebo dokonce postižením se mohou stále podílet na terorismu“, přičemž citovala bývalého vojenského velitele Hamásu Mohammeda Deifa.
Izraelský zákon o nezákonných bojovnících umožňuje neomezené zadržování bez předložení důkazů před soudem.
Stát může zadržet osobu po dobu 75 dnů, než jí umožní přístup k právníkovi, a 45 dnů, než ji předvede před soudce, aby zadržení schválil. Na začátku války byly tyto lhůty prodlouženy na 180, respektive 75 dnů. Od 7. října 2023 nejsou známy žádné soudní procesy s osobami zadrženými v Gaze.
Tal Steiner, ředitel Veřejného výboru proti mučení, řekl: „Jakmile v říjnu 2023 začala v Gaze vlna hromadných zatýkání, vyvstaly vážné obavy, že mnoho nezúčastněných osob je zadržováno bezdůvodně.
„Tyto obavy se potvrdily, když jsme se dozvěděli, že polovina osob zatčených na začátku války byla nakonec propuštěna, což dokazuje, že pro jejich zadržení od počátku neexistoval žádný důvod.“
Údaje státu o počtu nezákonných bojovníků byly skupině poskytnuty poté, co podala žalobu. Jeden voják, který sloužil ve vojenské věznici Sde Teiman, která se stala nechvalně známou kvůli týrání, popsal hromadné zadržování starších a těžce nemocných lidí.
„Přiváželi muže na invalidních vozících, lidi bez nohou,“ řekl a dodal, že tito zadržení byli posláni do „geriatrického vězení“. „Vždy jsem předpokládal, že údajným důvodem pro zatčení pacientů bylo to, že možná viděli rukojmí nebo něco podobného.“
Hassan Jabareen, ředitel palestinské organizace na ochranu práv Adalah, řekl, že izraelská legislativa týkající se nezákonných bojovníků byla „navržena tak, aby usnadňovala hromadné zadržování civilistů a nucené zmizení“.
„Zbavuje zadržené ochrany zaručené mezinárodním právem, včetně záruk určených konkrétně pro civilisty, a používá označení „nezákonný bojovník“ k ospravedlnění systematického odepírání jejich práv.“
Vojenský lékař, který ošetřoval Khalidiovou, řekl, že ošetřil také ženu, která silně krvácela po potratu, a kojící matku, která byla oddělena od svého dítěte a požádala ho o pumpu, aby jí nezaschlo mateřské mléko.
Abeer Ghaban (40), která byla spolu s Khalidi zadržena v Izraeli, byla odloučena od své dcery ve věku 10 let a dvou synů ve věku 9 a 7 let, když byla v prosinci 2023 zadržena na izraelském kontrolním stanovišti.
Ačkoli byla oficiálně stále vdaná, vychovávala je sama, takže když ji odvedli, děti zůstaly samy.
Při výslechu si uvědomila, že policisté si spletli jejího manžela, farmáře, s členem Hamásu stejného jména. Jeden z nich po porovnání fotografií přiznal svou chybu, ale ona byla držena ve vězení dalších šest týdnů.
Izraelské jednotky nasazené k ochraně Palestinců často protestovaly proti propuštění civilistů, kteří byli očištěni od jakýchkoli vazeb na Hamás, řekl izraelský voják umístěný ve vojenském zařízení. Chtěli je držet na neurčito jako páku při vyjednávání o rukojmích.
„Stále jsme propouštěli lidi ‚zdarma‘, a to [vojáky] rozčilovalo,“ řekl zdroj. „[Vojáci] říkali: ‚Oni nevracejí rukojmí, tak proč bychom je měli propouštět?‘“
Izraelští politici vyjádřili podobné názory.
Když byl loni propuštěn Mohammed Abu Salmiya, ředitel nemocnice Shifa v Gaze, Simcha Rothman, předseda výboru Knessetu pro ústavu, právo a spravedlnost, si stěžoval, že byl propuštěn „ne výměnou za rukojmí“.
Organizace na ochranu lidských práv mají podezření, že tento přístup byl neoficiálně hnací silou masových zadržování během celé války. „Ještě před 7. říjnem Izrael zadržoval těla stovek Palestinců a používal je jako vyjednávací prostředek, místo aby je vrátil jejich rodinám k pohřbu,“ uvedl mluvčí organizace Al Mezan.
„Domníváme se, že tisíce civilistů z Gazy, kteří jsou nyní zadržováni, mají být rovněž použity jako vyjednávací prostředek.“
Většina lidí zadržovaných jako nezákonní bojovníci je také fakticky držena v izolaci, což prohlubuje utrpení jak těch, kteří jsou ve vězení, tak jejich blízkých v Gaze.
Když byla Ghaban propuštěna, našla své děti žebrat na ulici. „Byly naživu, ale pohled na to, v jakém stavu byly po 53 dnech beze mě, mě zlomil,“ řekla. „Přála jsem si, abych raději zůstala ve vězení, než je vidět v takovém stavu.“
Zákon o nelegálních bojovnících byl použit k usnadnění „nuceného zmizení stovek, ba dokonce tisíců lidí“, řekla Jessica Montell, ředitelka organizace pro právní práva HaMoked.
Nesreen Deifallah strávila měsíce hledáním svého 16letého syna Moatasema, který 3. prosince 2024 odešel hledat jídlo a už se nevrátil domů. Prohledávala dokonce rozložené mrtvoly v nemocničních márnicích, zda nepozná jeho oblečení.
V srpnu nedávno propuštěný vězeň řekl Deifallah, že byl zadržován společně s Moatasemem. „Omdlela jsem, když jsem se dozvěděla, že můj syn je stále naživu,“ řekla. Stále však nemůže potvrdit, kde se nachází, ani kontaktovat Moatasema, který byl podle tohoto muže nemocný.
V srpnu izraelská vězeňská služba zadržovala rekordních 2 662 nelegálních bojovníků, jak ukazují údaje získané organizací HaMoked. Neznámý počet dalších je zadržován ve vojenských věznicích.
