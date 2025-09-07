Británie: Vůdkyně britské pobočky Hamásu, třiaosmdesátiletá reverendka Sue Parfittová, se podruhé dostala do děsivého střetu s protiteroristickou policií
7. 9. 2025
(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle děsivě blízko faktům)
Je to jen pár týdnů, co se vůdkyně britské pobočky Hamásu, 83letá reverendka Sue Parfittová, dostala do střetu s protiteroristickou policií ve Westminstru. Střet byl tak brutální, že jeden policista zůstává v intenzivní péči kvůli zraněním, která utrpěl od její hole.
Když byla tato reverendka v důchodu vzata do vazby, mysleli jsme si, že to je konec jejího teroru, ale mýlili jsme se. Velmi jsme se mýlili.
Zdá se, že reverendka v určitém okamžiku uprchla z vazby a policie to nikomu neřekla, protože nechtěla šířit strach. To je koneckonců cílem teroristů.
V situaci připomínající noční můru se reverendka Sue Parfitt znovu objevila na protestu Palestine Action ve Westmisteru, který skončil dalším nechutným nulovým počtem obětí.
Reverendka se opět dopustila zvěrstva, když urazila city válečných zločinců tím, že v jasném rozporu se zákonem uplatnila svobodu slova. Bezohledně držela transparent s nápisem, který je nelegální opakovat. To hrdinným policistům nezbylo nic jiného, než se pustit do druhého kola.
Nechtějíce nic riskovat, několik policistů odvedlo zatknout stařenu, která je tak nebezpečná, že sotva chodí. Policisté museli vynaložit veškeré úsilí, aby dostali její hůl pod kontrolu, ale nějak se jim to podařilo.
Zde je to otřesné video:
83letá reverendka Sue Parfitt byla právě znovu zatčena na základě zákona o terorismu za nápis „Jsem proti genocidě. Podporuji Palestine Action“.
Na začátku tohoto týdne řekla: „Palestine Action není teroristická organizace. Poškodili zbraně používané proti Palestincům.“
BREAKING: Reverend Sue Parfitt, 83, was just arrested under the Terrorism Act again, for a sign which said "I oppose genocide. I support Palestine Action"— Defend Our Juries (@DefendourJuries) September 6, 2025
Early this week she said: "Palestine Action are not a terrorist organisation. They damaged weapons used on Palestinians." pic.twitter.com/VozpvAgaB0
Zázrakem nebyl při natáčení tohoto videa zraněn žádný policista, ale mám informace, že jeden policista požádal o volno, protože se „cítil jako naprostý bastard“.
V letošním roce došlo k obrovskému nárůstu počtu zatčení v rámci boje proti terorismu, přičemž policie dosud zadržela 1 339 podezřelých z terorismu. Pro představu, v průměrném roce policie provede pouze asi 200–300 zatčení v rámci boje proti terorismu.
Nikdo neví, proč se počet zatčení tak dramaticky zvýšil poté, co bývalá labouristická ministryně vnitra Yvette Cooperová zakázala být křehký a starý a mít svědomí. Osobně viním sociální média za radikalizaci našich babiček.
Kdyby nebylo sociálních médií, babičky by získávaly informace pouze od lidí, jako jsem já, a neměly by tedy ponětí o tom, že dochází k genocidě.
Zatímco jsme se trápili tím, že sociální média vystavují naše děti pravdě, přehlédli jsme hrozbu radikalizace babiček. A teď jsme tady, v situaci, kdy důchodci vyrábějí transparenty a zdravotně postižení lidé závodí na vozíčcích poháněných obohaceným uranem. Sociální média mají toho na svědomí mnoho!
