„Pokud byla válka v roce 1948 válkou za nezávislost, současná válka by mohla být tou, která Izrael zničí.“
8. 9. 2025
Na začátku dokumentárního filmu „1948 – Remember, Remember Not“ skupina vojáků izraelských obranných sil hledá něco ve skalnatém terénu. Pod žhavým sluncem, s rukavicemi na rukou, zvedají kameny, převalují balvany a zkoumají své nálezy.
Velitel jednotky IDF, která má za úkol lokalizovat pohřešované vojáky před čtyřmi lety, plukovník (v záloze) Yoki Ulliel, vysvětluje před kamerou, že hledají ostatky 172 vojáků, jejichž místo pohřbení není známo. V podstatě hledají kosti jakékoli velikosti, od lebky po nejmenší klouby.
„Vzdát se není možné,“ říká. „Nebo, jak to vyjádřil voják brigády Givati, který se k pátrání kdysi připojil: ‚Poprvé chápu, že kdyby se mi něco stalo, nedej bože, stát Izrael a IDF by si nedaly pokoj, dokud by mě nepřivedly zpět.‘“
Před více než dvěma lety, když režisérka filmu Neta Shoshani, stříhala záběry, rozhodla se tuto scénu vložit na začátek, aby zdůraznila étos Izraele a IDF, podle kterého nikdo nezůstane pozadu. Vzhledem k tomu, že se snažila prozkoumat soubor hodnot, kolem kterých se vyvinula izraelská identita, a protože mnoho pohřešovaných vojáků, které jednotka hledala, padlo ve válce za nezávislost, je toto rozhodnutí v kontextu hlavního tématu filmu logické.
Ale minulou zimu, když Shoshani navštívila promítání filmu „1948“ v Jeruzalémě, poté co ho více než rok a půl neviděla v celém rozsahu, se něco stalo. Byla si jistá, že při opětovném zhlédnutí se nic nového nedozví, ale najednou uviděla tuto scénu, kterou již viděla nesčetněkrát, v jiném světle.
„Válka v pásmu Gazy už trvala přes rok,“ vysvětlila minulý týden v telefonickém rozhovoru pro Haaretz. „Byla jsem překvapená, když jsem zjistila, že mnoho věcí ve filmu najednou získalo jiný význam. Ve scéně, kde Ulliel říká, že IDF udělá vše, co je v jejích silách, aby přivedla zpět každého vojáka, živého i mrtvého, jsem slyšela, jak diváci kolem mě vzdychají a říkají: ‚No tak, prosím tě.‘
„Dnes to zní směšně nebo šokující,“ říká o Ullielově prohlášení. „Je to tak divné, protože ta slova pronesl před pouhými čtyřmi lety! Dnes by nikdo nevyslovil tuto větu se stejnou jistotou, patosem nebo hlubokým vnitřním přesvědčením.“
Skutečnost, že desítky izraelských rukojmích – civilistů i vojáků, živých i mrtvých – trpí již 700 dní v zajetí Hamásu, aniž by někdo z izraelské vlády hnul zemí a nebem, aby je přivedl domů, však není jedinou věcí, která se zde v poslední době stala. V uplynulých dvou letech byly Shoshani a její film terčem kampaně pronásledování, která odráží proměny probíhající v celé izraelské společnosti.
„1948 – Remember, Remember Not“ je dokumentární projekt, který byl zadán veřejnoprávní televizní stanicí Kan – Israel Broadcasting Corporation u příležitosti 75. výročí nezávislosti země. Přestože však toto bohaté, komplexní a fascinující dílo, které má nezpochybnitelný historický význam, bylo připraveno k vysílání již před více než dvěma lety, před Dnem nezávislosti, a dokonce mělo premiéru na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Docaviv 2023 v Tel Avivu, kde získalo cenu (za výzkum), společnost jej odmítla odvysílat.
Výjimečně a poněkud podivně bylo datum vysílání opakovaně odkládáno v průběhu více než dvou let. Ačkoli Kan se neobtěžoval nabídnout věrohodné vysvětlení, realita „dobrovolně“ poskytla vlastní vysvětlení této situace. 7. října různé kanály odložily vysílání všech programů nebo filmů, které byly považovány za potenciálně příliš obtížné pro izraelské diváky. Mezitím, několik měsíců po promítání na Docavivu, zahájila krajně pravicová, ultranacionalistická organizace B'Tsalmo – „organizace pro lidská práva v duchu židovských etických tradic“, jak uvádí její anglická webová stránka – kampaň proti tomuto dokumentu.
B'Tsalmo tvrdila, že film „1948“ je „film plný lží a krvavých pomluv proti hrdinům Izraele, kteří bojovali a padli při obraně své země a domova“, a spustila svou jedovatou mašinerii, aby zničila samotné dílo, jeho tvůrce, společnost, která jej financovala – a v podstatě kohokoli, kdo jej chtěl promítat nebo vidět.
Pravicoví agitátoři se pustili do maření pokusů místních kinematék film promítat, rozesílali dopisy, aby přesvědčili politiky a kulturní instituce, aby film zakázaly, a dokonce citovali sto let starou britskou mandátní vyhlášku, aby umožnili Izraelské filmové radě – která má v takových situacích technicky pravomoc – proměnit se z relativně bezzubého orgánu v tvrdého cenzora schopného umlčet hlasy, alespoň na několik týdnů.
Ministr komunikací Shlomo Karhi se také rád připojil k chorálu odsuzujících hlasů. Na začátku loňského roku pokáral předsedu veřejnoprávní televize za původní rozhodnutí natočit film a investovat do něj milion šekelů (v té době asi 285 000 dolarů) z veřejných prostředků, přičemž se připojil ke kritice, že dokument je plný „ohavných a falešných krvavých pomluv“.
Vzhledem k tomu všemu není těžké uhodnout, proč Kan během tohoto období upřednostňoval ponechat film, který se zaměřuje na válku za nezávislost a palestinskou Nakbu, nevysílaný, daleko od očí veřejnosti. Film „1948“ se tak stal významným, byť nechtěným symbolem místních současných uměleckých děl, jejichž tvůrci se odvážili odchýlit od hrdinského a vlasteneckého izraelského narativu a v důsledku toho se stali obětí politického pronásledování.
Zároveň film sleduje počátky toho, co se stalo základními hodnotami, které tvoří samotný základ izraelské společnosti – a ukazuje, že mnohé z nich byly bezdůvodné. Výsledek je fascinující, ale také, ve stínu současné války, srdcervoucí.
Shoshani: „Film je o izraelském étosu, který byl vytvořen v roce 1948 a na jehož základech byl vybudován stát, armáda a izraelská společnost obecně. To zahrnuje pojmy kamarádství, koncept „několik proti mnoha“, ‚čistoty zbraní‘ [tj. základní princip, který vyžaduje, aby vojáci jednali eticky a směli používat zbraně pouze v rámci určité operace, ale bez ohrožení nevinných lidí], vyhnání nebo útěk, ano Nakba/ne Nakba“ – odkaz na válečnou „katastrofu“, kdy více než 700 000 Arabů uprchlo nebo bylo vyhnáno ze svých domovů.
„Mým cílem bylo podívat se na tento étos kritickým okem,“ pokračuje, „prozkoumat, co mu leží v základu, pochopit souvislost mezi historií a étosem, rozdíl mezi tím, co si chceme pamatovat, nebo jak se chceme vidět, a tím, co skutečně jsme. Film tento étos zkoumá, konstruuje a pak ho postupně rozebírá.“
Původně jsem se Shoshani hovořil před více než dvěma lety, v květnu 2023, krátce před původně plánovaným datem vysílání. 7. říjen nebyl na obzoru, bylo nemožné si představit zvěrstva, která čekala Izraelce a obyvatele Gazy, nebo kampaň cenzury a obtěžování, která čekala na její dokumentární film.
Tehdy jsme mluvili o filmové tvorbě, obsahu filmu „1948“ a o tom, co z něj lze vyvodit ohledně současné izraelské společnosti. Běžné věci. Nyní však, když společnost Kan oznámila termíny vysílání, bylo zřejmé, že původní rozhovor s filmařkou je třeba aktualizovat. Samotný dokument se nezměnil, ale realita se obrátila vzhůru nohama, země není tím, čím byla, a my rozhodně nejsme stejní jako kdysi. Domluvili jsme se, že se znovu setkáme.
Shoshani si vzpomněla na promítání v Jeruzalémě, kde film sledovala spolu s diváky na žádost hostitelů. Po pěti letech práce na filmu, nesčetných hodinách prohlížení materiálu a dlouhých směnách při střihu ji zasáhlo překvapivé zjištění: „Když jsem tam seděla a sledovala film, najednou mi došlo, že za poslední dva hrozné roky se celá izraelská etika úplně rozpadla.
Vezměte si například rozpad „čistoty zbraní“ a řeči o Nakbě. Od 7. října se za tyto věci nikdo nestydí, nikdo je neskrývá. Naopak: lidé jsou na ně hrdí, přiznávají, že se nyní schyluje k „druhé Nakbě“. Najednou jsem pochopila, že étos má velkou moc, že udržuje společnost v určitých mezích. A i když jsou tyto meze porušeny – a byly porušeny již v roce 1948 – v morálních kodexech společnosti stále existovalo něco, co ji přinejmenším nutilo cítit stud. Po desetiletí tedy tento étos chránil společnost a armádu a nutil je dodržovat určité meze.“
Jako morální kompas.
„Přesně tak. A když se tento étos rozpadne, je to opravdu děsivé. Z tohoto pohledu bylo film od začátku těžké sledovat, ale po posledních dvou letech se to stalo nesnesitelným. Druhá část pojednává o normách, které byly po válce za nezávislost zakotveny v IDF a v politickém vedení, pokud jde o zločiny spáchané vojáky na palestinských civilistech během tohoto období, tj. v letech 1947 až 1949.
V té době se vedla veřejná debata o uloženém trestu a postoji společnosti k spáchaným zločinům. Objevuje se epizoda týkající se Shmuela Lahise – ten byl obviněn ze spáchání válečných zločinů, z vraždy desítek palestinských civilistů [v takzvaném masakru v Hule v listopadu 1948] a byl souzen. Dostal však pouze symbolický trest, byl omilostněn prezidentem a nakonec se stal generálním ředitelem Židovské agentury. Film tvrdí, že to znamenalo bod, odkud už nebylo návratu.
„Dnes, více než 75 let poté, mám pocit, že vidíme výsledky toho všeho, vidíme extrémní situaci, do které jsme se dostali. Pokud byla ta válka vedena ve jménu nezávislosti a obnovy, je možné, že současná válka je poslední válkou, která by mohla Izrael definitivně zničit.
A film byl natočen těsně předtím, než všechno vybuchlo – v posledním okamžiku, kdy bylo možné takový dokument natočit, protože v konečném důsledku byl natočen z nevinného hlediska. Co je totiž Nakba z roku 1948 ve srovnání s tím, co se dnes děje v Gaze? Pokud porovnáte počet obětí, nedostatek snahy něco skrývat, absenci omluvy – dnes už tato diskuse není relevantní. Dnes by mi nikdo nedovolil natočit ten film, natož z veřejných prostředků. To by se prostě nestalo.“
Přípitek Negevu
Film vypráví, že v říjnu 1948, krátce poté, co IDF dobyla Be'er Shevu z rukou Egypťanů, přijel do města ředitel odboru pro půdu a zalesňování Židovského národního fondu Yosef Weitz. „Bylo příjemné jet po dálnicích na jihu a v Negevu a dorazit do Be'er Shevy,“ napsal do svého deníku. „Jeho bohatí obyvatelé uprchli asi týden před dobytím města, nezůstal tam žádný majetek a to, co zůstalo, bylo vypleněno našimi lidmi.“
Dodal: „116 vojáků bylo zajato. Nemocní, ženy a děti byli posláni do Gazy. Shromáždili jsme se v místnosti v guvernérově domě a připili jsme si: na život Negevu!“
Ano, rabování, ne rabování, hlavní bylo připít si. To, co dnes většině Izraelců z té dávné války zůstalo, se zdá být jen mlhavou směsicí vzpomínek, která se skládá z anekdot a hodnot, které jsme se naučili nazpaměť – v duchu takzvané války několika proti mnoha; Davida proti Goliášovi; čistoty zbraní; konceptu „stříbrného podnosu“ (v tom smyslu, že zrod státu byl servírován na stříbrném podnosu obětí]; arabské národy, které povstaly, aby nás vyhladily, ale zjistily, že ti, kteří byli kdysi vedeni jako ovce na porážku, se najednou stali bezkonkurenčními válečníky; a Palestinci, kteří uprchli ze svých domovů tváří v tvář novému židovskému hrdinství, židé opálení a svalnatí, zrození nově vzniklým státem. Válka za nezávislost přispěla k utváření každé z těchto hodnot a společně definovaly izraelství až do dnešního dne.
Film „1948“ však jasně ukazuje, že v mnoha případech není tento étos z hlediska historické přesnosti konzistentní. Příkladem je koncept Davida proti Goliášovi. „Omluvte mě, že se vměšuji do vašeho étosu, ale židovské síly měly [v roce 1948] rozhodující a jasnou vojenskou a strategickou převahu,“ říká historik prof. Mustafa Kabha ve filmu Shoshaniové. Cituje údaje z knihy, která vyšla v nakladatelství ministerstva obrany: Arabské síly ve válce za nezávislost čítaly asi 35 000 vojáků, zatímco Haganah – předstátní podzemní židovská síla, která tvořila základ IDF – byla schopna nasadit 67 000 bojových vojáků.
Další otázkou je čistota zbraní. Již v roce 1948 se snažili vštípit tento étos – který Berl Katznelson, prominentní intelektuál sionistického hnutí, vytvořil již v 30. letech – do Palmach, elitní úderné jednotky Haganah, ale Shoshaniové film „1948“ má jiný názor. Nepokouší se nic zlehčovat ani zmírňovat, ale přesně popisuje průběh války a odhaluje válečné zločiny, které byly její neoddělitelnou součástí. Nejen rabování palestinského majetku izraelskými vojáky, ale i masakry nevinných civilistů a znásilňování žen v dobytých vesnicích. Nejen zločiny spáchané jednou stranou, ale válečná zvěrstva páchaná všemi, kteří se bojů účastnili.
Dokument neobsahuje žádná nová a senzační odhalení, žádné nové informace, které by dosud nebyly známy, ale filmové zpracování archivních záběrů spolu s akademickým výzkumem a velkým počtem svědectví Izraelců a Palestinců, kteří vyprávějí o hrůzách, které se v té době odehrávaly kolem nich, – to vše má děsivý účinek.
Jak film jasně ukazuje, nejenže došlo v mnoha případech k masakrům, znásilněním a rabování, ale morální laxnost byla v rodícím se státě veřejným tajemstvím; političtí rozhodovatelé věděli o páchání válečných zločinů, ale rozhodli se nad nimi přivřít oči. Tehdejší premiér a ministr obrany David Ben-Gurion skutečně nařídil vytvoření vyšetřovací komise pro tyto záležitosti, které předsedal generální prokurátor Yaakov-Shimshon Shapira. Její zpráva však byla utajena před veřejností, byla uložena v izraelském státním archivu a dodnes zůstává utajená.
Shoshani říká, že archivy nejenže nadále odmítají přístup k této zprávě, ale dokonce i zápisy z jednání vlády, na nichž se v roce 1948 projednávala otázka válečných zločinů, byly až do před několika lety utajené a nakonec byly zveřejněny pouze v silně redigované podobě.
Úryvky z těchto diskusí se objevují ve filmu. „Situace v této věci je srovnatelná s epidemií,“ cituje se ministr zdravotnictví Haim-Moshe Shapira. „Pokud je situace taková, nevím, ze které strany můžeme očekávat nebezpečí pro stát – od Arabů nebo od nás samotných. Podle mého názoru byly všechny naše morální základy zničeny a je třeba najít způsob, jak tyto vášně potlačit. Měla by být zvolena [veřejná] komise, aby veřejnost a vojáci věděli, že se touto záležitostí zabývá vláda a že vláda nad tím nezavírá oči.“
Nakonec se však vláda rozhodla tak učinit a většina těch, kteří se v roce 1948 dopustili válečných zločinů, nebyla pohnána k odpovědnosti.
Bezmocný prezident
Neta Shoshani, 44 let, se narodila a vyrůstala v Jeruzalémě, absolvovala vojenskou službu v Armádním rádiu a několik let pracovala jako redaktorka televizních pořadů, přičemž studovala vizuální komunikaci na Bezalelově akademii umění a designu. O dokumentární film se začala zajímat díky režisérovi Davidu Ofekovi, s nímž spolurežírovala film „Handa Handa 4“ (o bukharských párech, které odmítají uzavřít sňatek) a seriál „House Call“ (o týmu domácího hospice).
Jejím prvním samostatným počinem byl film „Born in Deir Yassin“ (2017), dokumentární snímek zachycující svědectví bojovníků z předstátních podzemních organizací Irgun a Lehi o tom, co se stalo v této arabské vesnici během války za nezávislost – masakru, při kterém bylo zabito více než 100 vesničanů – a zároveň vyprávějící příběh psychiatrické léčebny, která na tomto místě na západní straně Jeruzaléma funguje již řadu let.
Zobrazení archivních záběrů spolu s akademickým výzkumem a svědectvími Izraelců a Palestinců, kteří vyprávějí o hrůzách, které se odehrály kolem nich v reálném čase, vyvolává děsivý dojem.
Již tehdy byla ona i film ostře kritizováni pravicovými politiky a ostře napadena tehdejší ministryní kultury Miri Regev (Likud). To však Shoshani (jejíž partnerem je novinář Gidi Weitz z deníku Haaretz) nezastavilo a ihned poté začala pracovat na filmu „1948“.
Přestože byl její předchozí film nominován na cenu Ophir, izraelský ekvivalent Oscara, žádná filmová nadace nebyla ochotna investovat do jejího projektu o válce za nezávislost. Režisérka vypráví, že po léta oslovovala všechny možné organizace, ale sklidila jen desítky odmítnutí. Jedinou institucí, která nakonec uznala význam projektu a měla dostatek odvahy jej podpořit – i když bylo jasné, že film dá prostor palestinskému i izraelskému pohledu – byla veřejnoprávní televize Kan.
„Ve filmu Born in Deir Yassin jsem se zabývala lidskou pamětí a tím, jak je klamná, a jak si 15 lidí po jedné traumatické události pamatuje něco úplně jiného. Ve filmu 1948 mě více zajímala kolektivní paměť a to, co v ní zůstalo z války, která se odehrála před více než 70 lety,“ vysvětluje Shoshani.
„Myslela jsem si, že by bylo zajímavé popsat v reálném čase stav mysli lidí, kteří tu tehdy žili: co vědí, co si myslí, jak reagují na dění, co si odnášejí z šílené historie, která se odehrává před jejich očima,“ říká. „A kromě toho také mýty. Jedna z otázek, která mě nejvíce zajímala, je, odkud mýty pocházejí, jak jsou konstruovány, kdo je řídí a proč.“
Úryvky z osobních deníků a dopisů, které jsou v dokumentu propleteny, rozhodně vytvářejí fascinující obraz rodícího se Izraele v této formativní době, Rashomon, který strhává představivost a otřásá myslí daleko za hranicemi jakékoli učebnice dějepisu.
Například: „Vždycky držím pero večer, takže jsem už unavená, jen aby zůstala vzpomínka na to chaotické období,“ napsala Hadassh Avigdori, 20 let, která byla zdravotnicí v Palmach. „Mladí lidé padají jako mouchy a jako vždy odcházejí ti dobří. Někdy mě přepadne pocit, že pomalu všichni odejdeme, že to nebudeme my, kdo uvidí světlo.
Naší útěchou,“ pokračovala, „je, že situace Arabů je těžší. Kdo z nich se navzájem zná? A koho z nich zajímá, že někdo padl? Velmi pochybuji, že je smrt jiného člověka zasáhne tak vážně jako nás. Je nás tak málo a každý člověk je tak vzácný.“
Zatímco Hala Sakakini, 24letá dcera známého palestinského učence a učitelka v Jeruzalémě, napsala tento deníkový záznam poté, co židé vyhodili do vzduchu hotel v městské čtvrti Katamon s lidmi uvnitř. Její teta Melia zavolala iráckému konzulu, aby požádala o vyslání vojáků na ochranu této arabské čtvrti, poznamenala. Během setkání mužských obyvatel v jejím domě vyšlo najevo, že skupina měla k dispozici pouze tři pušky a čtyři pistole.
„Celý den,“ napsala, „bylo vidět lidi, jak nesou své věci a stěhují se ze svých domů do bezpečnějších v Katamonu nebo do úplně jiné čtvrti. Připomínali nám obrázky, které jsme vídali z války o evropských uprchlících.“
Shoshani popsala události chronologicky, pečlivě sestavila texty z deníkových záznamů a dopisů, použila techniku voice-overu k doprovodu vizuálních textů spolu s archivními záběry a obrázky a obecně přidala poměrně dost informací, které divákovi poskytují vynikající obecný obraz války a umožňují mu sledovat její vývoj a výsledky.
Množství materiálu, na který narazila, a jeho složitost ji vedly k rozhodnutí rozdělit dílo na dvě části. První část, zabývající se prvními měsíci války až do vyhlášení státu, se jmenuje „Pamatuj“; druhá část, zachycující období, kdy byly síly již organizovány do plnohodnotné armády, IDF, a během kterého byly spáchány válečné zločiny, se jmenuje „Nepamatuj“.
Mým cílem bylo prozkoumat, co leží v základech tohoto étosu, pochopit souvislost mezi ním a historií, rozdíl mezi tím, co si chceme pamatovat, nebo jak se chceme vidět, a tím, jací skutečně jsme.
Příklad toho, co by izraelská společnost ráda zapomněla, popisuje dopis, který dva představitelé arabské vesnice Ilaboun na severu země zaslali tehdejšímu ministrovi pro menšiny. V dopise uvádějí, že vesničané vztyčili bílou vlajku, když do vesnice vstoupila izraelská armáda. „Kněz Murkus al Mualem pozdravil velitele dobyvatelů a řekl: ‚Tímto vám předávám svou vesnici a svůj lid.‘ Velitel odpověděl: ‚Kde jsou lidé?‘ Požádal je, aby se dostavili, a oni tak okamžitě učinili.
Když jeden z nich, Azar, vyšel z brány kněžského domu, voják ho zastřelil a zranil také dvanáctiletého chlapce. Když se obyvatelé shromáždili na náměstí vesnice, velitel vybral z jejich řad dvanáct mladých mužů a odvedl je na jiné místo … [a později] těchto dvanáct mladých mužů zabili na ulicích vesnice.“
„Remember Not“ Shoshani bere svou kameru do Galileje, do Yad Ya'ari – archivu levicového sionistického mládežnického hnutí Hashomer Hatzair v Givat Haviva, národním vzdělávacím centru Federace kibuců. Tam se od ředitele archivu Dudu Amitaie dozvídá, jak se každých pár let objevovali zástupci Malmabu – ředitele bezpečnosti v obranném zařízení –, prohlíželi si katalog dokumentů a dali mu pokyny, které citlivé materiály má uložit do trezoru a utajit před veřejností.
„Jednalo se hlavně o dokumenty z roku 1948, které se týkaly, řekněme, všech druhů ‚poruch‘,“ říká Amitai. Když však zjistil, že taková směrnice nemá žádnou právní platnost, začal postupně sám uvolňovat část materiálu.
Shoshani požádá o ukázku a Amitai jí ukáže dopis, který reportér orgánu Hashomer Hatzair, Al Hamishmar, poslal svému redaktorovi. Reportér v něm popisuje výpověď očitého svědka, vojáka, který byl v Dawayimě – arabské vesnici, kde vojáci IDF 29. října 1948 provedli masakr – a který byl sepsán den po vojenském vpádu. Nedošlo k žádným bojům ani odporu, píše; vojáci zabili mezi 80 a 100 muži, ženami a dětmi.
„Jiný velitel nařídil ženistovi, aby vzal dvě staré arabské ženy do domu a vyhodil ho do vzduchu s nimi uvnitř,“ pokračoval reportér. „Jiný voják se chlubil, že znásilnil arabskou ženu a pak ji zastřelil. Arabská žena s novorozeným dítětem byla zaměstnána jako uklízečka v místnosti, kde vojáci jedli. Tuto službu vykonávala jeden nebo dva dny, nakonec ji a její dítě zastřelili.
„Voják vypráví, že velitelé, kteří jsou civilizovaní a zdvořilí a ve společnosti jsou považováni za dobré lidi, se stali podlými vrahy, a to ne v zápalu boje. Čím méně Arabů zůstane, tím je to chvályhodnější. Jsme mezi mlýnskými kameny: vykřiknout to v tisku znamená pomáhat Arabské lize; nereagovat znamená projevit solidaritu s podlostí a vraždami. Píšu vám to, aby redakční rada a strana [nejspíš se jedná o Mapai, předchůdce Strany práce] znali pravdu a podnikli nějaké kroky,“ informoval reportér svého šéfredaktora.
Byla i další podobná odhalení. „Mano Friedman a další mi vyprávěli o krutých činech našich vojáků,“ napsal Yosef Nachmani, ředitel Židovského národního fondu v Tiberias. „V Safsafu, poté, co jsme vstoupili do vesnice [nedaleko Safedu] a její muži vztyčili bílou vlajku, byli muži a ženy shromážděni odděleně, felláhům byly svázány ruce a byli zastřeleni, popraveni a pohřbeni v jedné jámě. Několik žen z vesnice bylo znásilněno.
„V Khalise [severně od Safedu], jejíž obyvatelé vztyčili bílou vlajku, došlo k opravdovému masakru. Muži a ženy byli zabiti. Neexistuje humánnější způsob, jak tyto obyvatele vzdálit, než těmito prostředky, a poté je okrást o jejich majetek?“
Arnon Tamir z kibucu Hazorea, jižně od Haify, napsal: „Zavřete dobré lidi do kasáren a stanou se krutými, infantilními, jako každý voják na celém světě. V této válce vidím, spolu s těmi, kteří v určitých případech zaujímají odvážný postoj, jakousi víru náhod, která celkově vede k morální degeneraci, k odstranění jakéhokoli náznaku slušnosti. Je na tomto pozadí překvapivé, že došlo ke všem těm znásilněním a loupežím při různých dobytích?“
Zlom v nepřátelských akcích nastal v březnu 1948, kdy se vedoucí představitelé Yishuvu – předstátního židovského společenství v Palestině – rozhodli zahájit „plán D“, který zahrnoval přechod od obranné k útočné strategii.
„A pak se postupně začala šířit celá tato pozice síly,“ vysvětluje Shoshani a dodává, že díky deníku dokumentujícímu výcvikový kurz Palmach odhalila svědectví o vraždách a rabování v Lod a Ramle po jejich dobytí. Jak to formuluje Netiva Ben-Yehuda?“ dodává filmařka s odkazem na reakce známé autorky a redaktorky na výňatky z deníku, které jsou v filmu „1948“ prezentovány formou voice-overu: „Tady máte, my také umíme střílet a zabíjet, nejsme žádní slabochové z diaspory.“ A najednou se objevuje jakési nadšení pro tuto věc. Palmachníci vyprávějí, jak během dobývání Lodu hořeli vztekem, byli připraveni na místě vraždit a „očistili“ město.
A píší: „Bylo nám řečeno, abychom odpočívali, ale ve městě je mnoho pokladů – moudré slovo.“ Jinými slovy, smějí se tomu, co dělají. A my vidíme, jak se to vkrádá, jak se věci dále zhoršují.“
V dokumentu historik Benny Morris cituje seznam arabských vesnic, ve kterých podle jeho výzkumu jednotky IDF páchaly masakry, znásilňování a rabování. Svědectví a dokumenty ve filmu potvrzují jeho zjištění. Takové válečné zločiny byly spáchány na různých místech v Galileji, mezi nimi Ilaboun, Majdal Krum, Jish, Safsaf a Khalisa, a ve vesnici Houla v Libanonu.
Byl to Morris, kdo objevil existenci Shapirovy zprávy, která shrnula zjištění vládní vyšetřovací komise o válce za nezávislost. Ve filmu vypráví, jak při výzkumu pro svou průkopnickou knihu z roku 1988 „The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949“ (Zrození palestinského uprchlického problému, 1947-1949) prohledával státní archivy, aby našel materiály o postoji k palestinskému obyvatelstvu v roce 1948, a narazil na dokumenty, které naznačovaly, že taková vyšetřovací komise skutečně existovala, ale tato skutečnost nebyla nikdy zveřejněna.
Morris dokonce narazil na spis s dokumenty z konce roku 1948, který nesl Shapirovo jméno, ale když ho chtěl otevřít, státní archivář to odmítl. Historik podal v této věci stížnost k Nejvyššímu soudu, ale jeho stížnost byla zamítnuta.
„V zápisech [z jednání vlády o] Shapirově zprávě jsou účastníci více než znepokojeni,“ vysvětluje Shoshani. „Uvědomují si, že se děje něco významného, že se věci ubírají tímto směrem. Ben-Gurion tedy jmenuje komisi a umožní jí sepsat zprávu, ale ta je zapečetěna – nic se s ní nedělá.
Za to [válečné zločiny] byl souzen pouze jeden člověk: Shmuel Lahis, který zavraždil několik desítek [Arabů] a vyhodil do vzduchu domy s lidmi uvnitř. Odpykal si však krátký trest odnětí svobody a byl omilostněn. Zpráva nebyla nejen nikdy zveřejněna, ale nikdo o ní ani nevěděl. Proč si tedy někdo dal takovou práci, aby pak zpráva navždy ležela uzavřená v archivech?“
Další svědectví odhalující, že vůdci mladé země věděli o válečných zločinech, se nachází v další citaci uvedené ve filmu, z deníku Yosefa Nachmaniho. „Když jsem se vrátil do Tiberias, [žena jménem] Hanna mi řekla, že adjutant Chaim Weizmann volal z Galei Kinneret [hotel v Tiberias] a prezident mě chce vidět,“ napsal ředitel JNF-Tiberias. „Jak to, Nachmani, [zeptal se Weizmann], že máš ve zvyku se mnou mluvit, když jsem jinde v zemi, a teď, když jsem ve tvém městě, jsi nepovažoval za nutné mě navštívit? Slyšel jsem, že a arabskými obyvateli, kteří přežili, je špatně zacházeno. Slyšel jsem o loupežích, znásilněních a zlomyslném chování. Kde se naši synové naučili této krutosti? Neptali se tě, jak by se mělo zacházet s Araby?“ Odpověděl jsem: „Neptali se. A ptají se tě, jako prezidenta státu?“
„Ne,“ odpověděl šeptem, zoufalým, skleslým hlasem. „Ne.“ „Můj příteli, prezidente,“ řekl jsem. „Nyní je tu stát s premiérem v čele, já už nemám žádný vliv. Pouze vláda má schopnost potlačit instinkty, které z některých našich chlapců vybuchují.“ „Ano, to je pravda,“ odpověděl a v jeho očích se zračil ten charakteristický Weizmannův druh úzkosti. „Bohužel ani já nemám žádný vliv.“
Druh „kamarádství“
Obě části filmu „1948“ trvají dvě a půl hodiny. „Pro mě byla důležitá vyváženost, což je velmi citlivá záležitost. Jak mohu dokumentovat výbuch hotelu na ulici Ben-Yehuda, ale nezmínit, že o několik týdnů dříve byl v Katamonu vyhozen do vzduchu hotel Arabů? Chtěla jsem vyjádřit tuto složitost a být co nejvyváženější. Podívejte, trvala jsem na tom, aby ve filmu byla i současnost, protože to je součástí tvrzení, že mluvíme o válce, která ještě neskončila.“
Kromě současných rozhovorů doprovází kamera filmaře, jak již bylo zmíněno, také jednotku IDF, která pátrá po ostatcích vojáků. Vidíme je, jak mnoho dní prohledávají pole a skalnaté oblasti, kopou a šťourají se, i když je šance na nalezení takových ostatků malá. Tak malá, že je těžké nebýt ohromen odhodláním vojáků.
Shoshani: „Vůbec jimi nepohrdám, chápu, že pro některé lidi je to důležité. Ale pak se zastavíte a zamyslíte se: Počkat, vojáci jsou mrtví, jejich rodiče jsou mrtví, tak co je na tom tak důležitého? Snažil jsem se s nimi mluvit, pochopit hodnoty, které je pohánějí, a nakonec je to hlavně to „kamarádství“, které je podle mého názoru étosem roku 1948: Vězte, že vás budeme hledat i po 75 letech, že vynaložíme veškeré úsilí, abychom vám poskytli židovský pohřeb, nenecháme zraněné a mrtvé na poli.“
Naopak film vyvrací étos „Ať každá židovská matka ví, že osud svých synů svěřila do rukou velitelů, kteří jsou toho hodni“, jak to vyjádřil Ben-Gurion.
„Představte si, co by se stalo, kdyby byla zveřejněna Shapirova zpráva – někteří ministři dokonce navrhovali uspořádat veřejný proces – pak by se vedla skutečná diskuse o naší morálce,“ říká Shoshani. „V Ben-Gurionových denících je krásná věta, kterou pronesl těsně před zahájením posledních dvou operací [IDF] během války. Novinář mu řekl: ‚Jste socialisté z Ruska, tak co budete teď, západní demokracie?‘ Ben-Gurion odpověděl: ‚Budeme židovská demokracie, což je mnohem víc, protože máme židovskou morálku.‘ A jsem si jistý, že tomu opravdu věřil – že židovská morálka je po letech utrpení jiná.“
Takže myšlenka odložit Shapirovu zprávu a skrýt fakt její existence měla za cíl zachovat myšlenku židovské morální nadřazenosti?
„A. – ano. A B. – myslím, že si vždy mysleli, že na to ještě nenastal čas, protože nejsme dost silní a stále máme mnoho nepřátel. Když jsem pracovala na „Deir Yassin“, také se mě ptali: „Proč o tom musíš mluvit právě teď, když dochází k tolika teroristickým útokům?“ Nebo: „Teď, když je válka, musíš se tím zabývat?“ Takové věci – když je zametete pod koberec – nezmizí. Naopak. Nebo ještě víc: stanou se druhou přirozeností. Protože pokud se nezabýváte morálním úpadkem, vkrádá se do života a stává se druhou přirozeností, až do té míry, že si nekladete otázky, protože je všem jasné, že tak se to má dělat.
„A tady o tom nejenže nikdo nikdy nediskutoval – oni to skrývali a říkali, že se to nestalo. I když všichni vědí, že se to stalo, protože se šířily zvěsti a země byla malá, celkem 600 000 lidí. Na druhou stranu mám problém s filmy, které jen mlátí, jen rozbíjejí étos. Jsou věci, které nemůžete vzít pryč a neměli byste.“
Co tím myslíte?
„Například étos stříbrného podnosu je správný. Velmi mnoho mladých lidí zde zemřelo [při obraně mladé země]. To je velmi smutné. Každý znal někoho, kdo zemřel, a to je opravdu těžké. A nevím, jestli bylo možné to udělat jinak; tehdy jsem tu nežila.
„Ben-Gurion byl velmi strukturovaný a organizovaný, postaral se o to, aby se sešly peníze, postaral se o to, aby byly zbraně, aby byli vojáci vycvičeni – díky němu tu byla armáda, která fungovala, instituce, které fungovaly. Stát již de facto existoval. A to je přesně to, co se liší od palestinské společnosti, která neměla žádné vůdce, žádné instituce, žádné zbraně a nic nebylo organizované.
„Nakonec to bylo to, co vyhrálo válku. Nebyl to zázrak. Lidé, kteří věděli, co dělají, zde odvedli velmi seriózní práci, a to jim nelze upřít. Jsme tu díky nim. Jsem tu a nikam neodejdu. Možná je to škoda, ale jsem tu. A to není málo.
Proto pro mě bylo velmi důležité vložit všechny tyto segmenty do filmu, protože to je pravda. Je to historie a je to součást příběhu. Proto jsem trval na tom, aby film měl dvě části: „Pamatuj“ a „Nepamatuj“. Obě byly součástí té války.“
