Palestinská vlajka na Branických skalách – umělci a horolezci vyjádřili solidaritu s palestinským lidem
5. 9. 2025
čas čtení 2 minuty
Praha 4. září 2025 – Včera v ranních hodinách vyvěsil kolektiv umělců a umělkyň společně s horolezci na Branických skalách palestinskou vlajku o rozměrech 6×10 metrů. Akce je symbolem solidarity s palestinským lidem, který už téměř dva roky čelí devastující izraelské ofenzivě, ztrátám domovů i životů.
„Chceme upozornit na to, že Česká republika nadále setrvává v aktivní podpoře izraelského režimu, který se systematicky dopouští válečných zločinů včetně etnické čistky civilního obyvatelstva. Zatímco se Mezinárodní soudní dvůr zabývá obviněním Izraele z genocidy a Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na Benjamina Netanjahua, česká vláda se odmítá vzdát diplomatických a ekonomických vazeb na Izrael.
Naši političtí představitelé a představitelky v lepším případě nereagují na apely jednotlivců a občanských hnutí, aby svou podporu přehodnotili, v horším kritické hlasy umlčují a brání i prosté diskuzi o tomto tématu. Proto jsme se na něj rozhodli upozornit jinak – tím, že narušíme průběh všedního dne,“ uvedly ve svém vyjádření umělecko-aktivistické skupiny.
„Branické skály jsme vybrali proto, že jsou viditelné z velké dálky a jejich masiv působí jako tichý svědek. Chtěli jsme, aby vlajka byla nepřehlédnutelnou připomínkou toho, co se děje v Gaze. Skály jsou symbolem pevnosti a vytrvalosti – stejně jako boj palestinského lidu o přežití,“ uvedl kolektiv.
Proto jsme se rozhodli navázat na akce lezeckých skupin, které po světových skalních oblastech obohacují svůj lezecký projev o vyjádření k neúnosné situaci v Gaze. Jako například ve francouzských Alpách na Aiguille du Dru. Stejně jako lezci ve Francii i my jsme zvolili skalní "dominantu" našeho kraje.
„Lezení i umění spojuje schopnost jít za hranice. Ty geografické jsou pro obyvatele Palestiny pevně uzavřené, vyvěšením vlajky na Braníku jsme tedy chtěli na okamžik překonat hranice sportu a požádat tak na symbolicky těžko přístupném místě pražské obyvatelstvo o tolik potřebnou solidaritu“ doplňují autoři a autorky akce.
Návaznost na světové iniciativy
Akce se připojuje k vlně podobných zásahů po celém světě. V Alpách horolezci v rámci iniciativy „100 summits for Gaza“ vyvěšovali palestinské vlajky na horských vrcholech, v USA kolektiv Climbers With Palestine rozvinul na stěně El Capitan obří transparent se slovy „Stop the Genocide“. V evropských městech se objevují také muraly (Belfastu) nebo instalace ve veřejném prostoru (Paříž, Barcelona). Tyto obrazy solidarity se staly viditelným symbolem odporu proti genocidě a připomínají, že mlčet už je neúnosné a nemorální.
182
Diskuse