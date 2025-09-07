Nejvyšší soud Izraele konstatuje, že izraelská vláda neposkytuje palestinským vězňům dostatek jídla
Soudci rozhodli, že izraelský stát je ze zákona povinen zajistit „základní úroveň existence“ a nařídili úřadům zlepšit výživu palestinských vězňů
Nejvyšší soud Izraele rozhodl, že vláda neposkytuje palestinským bezpečnostním vězňům dostatek jídla pro základní obživu, a nařídil úřadům zlepšit jejich výživu.
Nedělní rozhodnutí bylo ojedinělým případem, kdy Nejvyšší soud země rozhodl proti postupu vlády během téměř dvouleté války.
Organizace na ochranu lidských práv zdokumentovaly rozsáhlé týrání vězňů v izraelských věznicích a vazebních zařízeních, včetně nedostatečného stravování a zdravotní péče, stejně jako špatných hygienických podmínek a bití. V březnu zemřel v izraelské věznici 17letý palestinský chlapec a lékaři uvedli, že hlavní příčinou smrti bylo pravděpodobně hladovění.
Rozhodnutí bylo vydáno v reakci na petici podanou loni Asociací pro občanská práva v Izraeli (ACRI) a izraelskou organizací na ochranu lidských práv Gisha. Tyto organizace tvrdily, že změna stravovací politiky zavedená po začátku války v Gaze vede k podvýživě a hladovění vězňů.
V loňském roce se ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, který dohlíží na vězeňský systém, chlubil, že snížil podmínky pro bezpečnostní vězně na to, co popsal jako absolutní minimum požadované izraelským zákonem.
V nedělním rozhodnutí tříčlenný soudní senát jednomyslně rozhodl, že stát je ze zákona povinen poskytovat vězňům dostatek jídla, aby byla zajištěna „základní úroveň existence“.
V rozhodnutí 2:1 soudci uvedli, že našli „náznaky, že současné zásobování vězňů potravinami dostatečně nezaručuje dodržování zákonných norem“. Uvedli, že mají „skutečné pochybnosti“ o tom, že vězni jedí dostatečně, a nařídili vězeňské službě, aby „přijala opatření k zajištění dodávek potravin, které umožní základní životní podmínky v souladu se zákonem“.
Ben-Gvir, který vede malou krajně pravicovou ultranacionalistickou stranu, rozhodnutí ostře kritizoval a uvedl, že zatímco izraelští rukojmí v Gaze nemají nikoho, kdo by jim pomohl, izraelský Nejvyšší soud „k naší hanbě“ brání militanty Hamásu. Uvedl, že politika poskytování „nejminimálnějších podmínek stanovených zákonem“ vězňům bude pokračovat beze změny. Většina Palestinců, vězněných Izraelem, nemá s Hamásem nic společného.
