Trump: Vypadá to, že jsme ztratili Indii a Rusko ve prospěch Číny
8. 9. 2025
Prezident také vyzval Evropu, aby vyvinula ekonomický tlak na Čínu.
Prezident Donald Trump na svém účtu na sociální síti Truth Social napsal, že Indie a Rusko jsou nyní pevně svázány s Čínou a vzdálily se od sféry vlivu USA. Trump také požadoval, aby Evropa ukončila dovoz ruské ropy a vyvinula tlak na Čínu, píše na webu Antiwar Kyle Anzalone.
„Vypadá to, že jsme ztratili Indii a Rusko ve prospěch nejtemnější Číny. Přejeme jim společnou a prosperující budoucnost!“ napsal Trump v pátek. Příspěvek je reakcí na třístranné setkání čínského prezidenta Si, ruského prezidenta Putina a indického premiéra Módiho.
Zatímco Trump prezentoval čínský summit jako setkání světových lídrů proti USA, Peking také plánoval pozvat amerického prezidenta. Kreml navíc uvedl, že je možné, že se Putin během oslav setká s Trumpem.
Čínské ministerstvo zahraničí Trumpovo obvinění ze spiknutí odmítlo s vysvětlením, že diplomatické vztahy Pekingu nejsou zaměřeny na třetí země. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Guo Jiakun řekl: „Rozvoj diplomatických vztahů Číny s jakoukoli zemí nikdy nebyl zaměřen na žádnou třetí stranu.“
Kromě oslav druhé světové války hostil Peking také zasedání Šanghajské organizace pro spolupráci.
Trump se však zdá být připraven donutit země, aby si vybraly mezi USA nebo Ruskem a Čínou. Ve čtvrtek vyzval Evropany, aby přestali kupovat ruskou ropu, a požadoval, aby Evropa vyvinula ekonomický tlak na Čínu kvůli jejím obchodním vztahům s Ruskem v souvislosti s válkou na Ukrajině.
Trump navíc začal uvalovat cla na Indii kvůli obchodním vztahům Dillí s Moskvou. Putin a Módi se setkali v Číně a dohodli se, že navzdory tlaku USA budou rozvíjet vzájemné obchodní vztahy.
