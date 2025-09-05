Nespokojení úředníci jsou umlčováni, říká britský diplomat, který kvůli Gaze rezignoval
5. 9. 2025
„Tisíce rozhovorů uvnitř ministerstva zahraničí o nejkontroverznějších aspektech naší politiky prodeje zbraní se nikdy nedostanou na veřejnost [a] nikdy nebudou předloženy soudu,“ řekl v pátek v Londýně při neoficiálním vyšetřování údajné spoluúčasti Velké Británie na izraelských válečných zločinech.
Uvedl, že ho kolegové opakovaně varovali, aby své obavy nezaznamenával písemně, když pracoval na zprávě hodnotící, zda vláda při vývozu zbraní do určitých zemí dodržuje zákon.
„Byl jsem pravidelně vyzýván, abych šel do kanceláří vyšších ředitelů, kde mi bylo řečeno, abych ‚situaci vykreslil v co nejméně špatném světle‘,“ řekl Smith, který byl diplomatem a politickým poradcem na britském ministerstvu zahraničních věcí. „Například části, které jsem napsal a které se týkaly civilních obětí, jsem měl podle pokynů zlehčovat a zkracovat.“
Pracovní kulturu úřadu popsal jako „velmi podivnou“ a „odlišnou od všeho, co jsem kdy zažil ve státní správě“.
„Všichni chtěli, aby to vypadalo, jako bychom byli na správné straně zákona, a jakýkoli argument [opačného charakteru] vyvolával paniku a extrémní tlak, aby se o tom nemluvilo.“
Řekl, že „na ministerstvu je zcela zřejmé“, že rozhovory o chování Spojeného království a jeho vztazích s Izraelem ser musejí odehrávat „osobně, a ne písemně“.
„Důvodem je, že ministerstvo nechce, aby byly záznamy těchto rozhovorů požadovány soudem,“ řekl.
Smith rezignoval v srpnu 2024 s tím, že neexistuje „žádné ospravedlnění“ pro to, aby Spojené království pokračovalo ve vývozu zbraní do Izraele. Řekl, že tuto otázku nadnesl „na všech úrovních organizace“ a nedostal nic víc než „děkujeme, vzali jsme vaše obavy na vědomí“.
„Měl jsem vážné obavy, když Izrael prováděl letecké útoky v Gaze,“ řekl ve čtvrtek přítomným. „Nechápal jsem, jak to tým ospravedlňoval, protože i z vnějšího pohledu bylo zcela jasné, že Izrael páchá válečné zločiny.“
Smith vystoupil před takzvaným „tribunálem pro Gazu“ vedeným Jeremym Corbynem, nezávislým zákonodárcem a bývalým lídrem Labouristické strany, a to prostřednictvím videokonference s vypnutou kamerou.
Jen málo dalších britských úředníků veřejně rezignovalo kvůli politice Spojeného království vůči Gaze.
Fran Heathcote, předsedkyně odborového svazu Public and Commercial Services Union, který zastupuje úředníky, uvedla, že její organizace se domnívá, že Spojené království „žádá úředníky, aby spolupracovali s vládou, která se dopouští genocidy“, čímž narážela na Izrael.
Britská vláda „ignoruje obavy, které vznesla jejich odborová organizace“, řekla, „ignoruje ustanovení svého vlastního kodexu státní služby a ignoruje celou řadu domácích a mezinárodních právních závazků, které jí to zakazují“.
Uvedla, že úředníci z několika ministerstev, kterým vadí britská politika vůči Gaze, kontaktovali odborovou organizaci a neformálně ji požádali o radu.
Mark Smith, britský úředník, který odešel kvůli obchodu Spojeného království se zbraněmi s Izraelem, uvedl, že jeho nadřízení v ministerstvu zahraničí se snažili jeho obavy umlčet.
Měsíc po Smithově rezignaci oznámil ministr zahraničí David Lammy, že Spojené království zruší některé licence na vývoz zbraní, protože existuje „jasné riziko, že by mohly být použity k páchání nebo usnadňování závažného porušování mezinárodního humanitárního práva“.
