Ruské zbrojovky začaly místo bankovních plateb dostávat pytle dolarů
8. 9. 2025
Je mezi nimi i Turecká agentura pro obranný průmysl. Do Rosoboronexportu poslala dávku bankovek o hmotnosti 23,4 kg v hodnotě 5 milionů, ale bez upřesnění nominální hodnoty a měny. Deklarovaná hodnota šarže mohla být zaslána v bankovkách 200 a 500 eur, píše Nordsint. V srpnu 2024 agentura Reuters uvedla, že Turecko je centrem dovozu bankovek do Ruska.
Dalším dodavatelem bankovek je Myanmar. Společnosti Rosoboronexport a United Aircraft Corporation (UAC) zaslaly součásti letadel a technickou dokumentaci myanmarskému úřadu pro zadávání zakázek v oblasti obrany. V reakci na to obdržely velké dodávky hotovosti. V říjnu 2023 z celních deklarací vyplynulo, že do Rosoboronexportu byla odeslána zásilka o hmotnosti 492,5 kg.
Dávka hotovosti do Ruska přišla i z ministerstva obrany Turkmenistánu. Podnik na opravu motorových letadel, specializující se na opravy pohonných jednotek pro vrtulníky Mi-8 a Mi-24, obdržel 10 kg eur v hotovosti a malou dávku mincí. Společnost Hydroaviasalon LLC, dceřiná společnost obranného holdingu Letecké společnosti Běrjev pod jménem Taganrožský Běrjevův letecký vědeckotechnický komplex, také obdržela 74 kg bankovek od Ministerstva obrany Turkmenistánu s 35 miliony měny (nominální hodnota není specifikována, ale v eurech nebo dolarech). Dostala také menší balíček, který byl popsán jako "mince vyrobené z obecných kovů". Na společnost Taganrožský Běrjevův letecký vědeckotechnický komplex se vztahují sankce EU i Spojených států. Kromě toho Turkmenistán také poslal UAC 0,6 kg bankovek v nominální hodnotě 110 000 (bez uvedení měny).
V Africe je partnerem pro bankovky Rwanda. Podle publikace Věrstka obdržel Rosoboronexport v lednu 2024 od ministerstva obrany této africké země dávku 29,1 milionu dolarů ve 100 dolarových bankovkách. Z celních údajů vyplývá, že rwandské ministerstvo obrany provedlo i další podobné operace – 28. září 2023 dorazil balík s bankovkami o hmotnosti 327,6 kg.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse