Ruské zbrojovky začaly místo bankovních plateb dostávat pytle dolarů

8. 9. 2025

Ruský vojensko-průmyslový komplex nadále dostává cizí měnu za prodej zbraní do zahraničí, ale kvůli sankcím jsou místo bankovních plateb posílány do Rosoboronexportu obrovské tašky a balíky s hotovostí. Celní údaje z komerčních agregátorů, analyzované analytiky Nordsint, ukazují, že od roku 2022 obdržela ruská armáda od zákazníků nakupujících zbraně více než tunu bankovek. Hotovost je dodávána ministerstvy obrany různých zemí.

Je mezi nimi i Turecká agentura pro obranný průmysl. Do Rosoboronexportu poslala dávku bankovek o hmotnosti 23,4 kg v hodnotě 5 milionů, ale bez upřesnění nominální hodnoty a měny. Deklarovaná hodnota šarže mohla být zaslána v bankovkách 200 a 500 eur, píše Nordsint. V srpnu 2024 agentura Reuters uvedla, že Turecko je centrem dovozu bankovek do Ruska.

Dalším dodavatelem bankovek je Myanmar. Společnosti Rosoboronexport a United Aircraft Corporation (UAC) zaslaly součásti letadel a technickou dokumentaci myanmarskému úřadu pro zadávání zakázek v oblasti obrany. V reakci na to obdržely velké dodávky hotovosti. V říjnu 2023 z celních deklarací vyplynulo, že do Rosoboronexportu byla odeslána zásilka o hmotnosti 492,5 kg.

Dávka hotovosti do Ruska přišla i z ministerstva obrany Turkmenistánu. Podnik na opravu motorových letadel, specializující se na opravy pohonných jednotek pro vrtulníky Mi-8 a Mi-24, obdržel 10 kg eur v hotovosti a malou dávku mincí. Společnost Hydroaviasalon LLC, dceřiná společnost obranného holdingu Letecké společnosti Běrjev pod jménem Taganrožský Běrjevův letecký vědeckotechnický komplex, také obdržela 74 kg bankovek od Ministerstva obrany Turkmenistánu s 35 miliony měny (nominální hodnota není specifikována, ale v eurech nebo dolarech). Dostala také menší balíček, který byl popsán jako "mince vyrobené z obecných kovů". Na společnost Taganrožský Běrjevův letecký vědeckotechnický komplex se vztahují sankce EU i Spojených států. Kromě toho Turkmenistán také poslal UAC 0,6 kg bankovek v nominální hodnotě 110 000 (bez uvedení měny).

V Africe je partnerem pro bankovky Rwanda. Podle publikace Věrstka obdržel Rosoboronexport v lednu 2024 od ministerstva obrany této africké země dávku 29,1 milionu dolarů ve 100 dolarových bankovkách. Z celních údajů vyplývá, že rwandské ministerstvo obrany provedlo i další podobné operace – 28. září 2023 dorazil balík s bankovkami o hmotnosti 327,6 kg.

