Polsko budovalo desítky let obranné spojenectví s USA, a když bylo napadeno, Trump utekl před otázkami
10. 9. 2025 / Boris Cvek
Polsko bylo fakticky napadeno ruskými drony. Představitelka EU pro zahraniční politiku i polská vláda to tak vidí. Co na to prezident Trump? Utekl před otázkami na toto téma. Tak snad nám jednou něco řekne. Možná to bude znít tak, že kdyby Zelenskyj ukončil tu válku, nebylo by Polsko napadeno. Nebo že Polsko je agresorem, protože si trouflo na silnějšího.
Možná to položí do té roviny, že za to může Evropa, tedy EU, protože bere ruskou ropu. Tak jako tak USA jsou v Polsku desítky let vydávány za hlavní záruku polské bezpečnosti. Je to vlastně jen pár dní, kdy polský prezident Nawrocki byl osobně u Trumpa na návštěvě a dostal jistě plné záruky podpory. Usmívali se spolu, ukázali světu, jací jsou kámoši. Hned poté ale NYT informovaly, že USA končí se stovky milionů dolarů čítajícím programem na podporu východního křídla NATO proti Rusku.
Ruský útok na Polsko je prý bezprecedentní. Musím si to slovo zkopírovat, abych ho mohl vkládat v dalších větách. Zničení americké továrny v Mukačevu bylo bezprecedentní. Útok na budovu British Council na Ukrajině byl bezprecedentní. Útok na budovu EU na Ukrajině byl bezprecedentní. O víkendu proběhl – hádejte, no ano: bezprecedentní! – útok na budovu ukrajinské vlády (představte si raketu, jak padá na Strakovku). Budeme asi svědky dalších bezprecedentních věcí. Putin je k tomu Trumpovým postojem a lžemi západních politiků o míru neustále vyzýván.
Zajímalo by mě, jak se bude polský prezident Nawrocki vyrovnávat s Trumpovým přístupem. Bude Trumpovy pozice a výklady následovat? Pokusí se pod Trumpovým a Putinovým vedením o polskou fašistickou republiku? Pogratuluje mu česká vláda, čeští demokraté a bijci do hrudi za demokracii, když se vydá tímto směrem? Trump, jak řekl náš premiér Fiala, přece usiluje u mír. Nebo jaký je vlastně ten reálný scénář pro budoucnost? Zajímá to někoho? Vlastně se nic nestalo. Na každou bezprecedentní věc lze reagovat tím, že se nic nestalo.
Politico píše, že ukrajinských prezident tvrdí, že Putin ujistil Trumpa, že do tří čtyř měsíců Donbas padne. Jsem rád, že konečně někdo odhaluje reálie. O to pozoruhodnější je, že prezident Zelenskyj apeluje na USA, aby se vůči Rusku tvrdě postavily. Otázka je, co Putinovi vlastně reálně hrozí, kdyby začal skutečně útočit na Polsko více a více? Expert v Radiožurnálu říkal, že Polsko zatím nemůže ani sestřelovat drony na ukrajinském území. Asi by to Rusko bralo jako vstup do války. Má ale Polsko na vybranou? Máme my na vybranou?
