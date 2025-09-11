Nutí Izrael Trumpa, aby se stal hlavním kapitulantem?
11. 9. 2025
Bombardování Dauhá přichází po měsících náklonnosti Donalda Trumpa k Benjaminovi Netanjahuovi, který se vůči prezidentovi a našim zájmům chová stále více pohrdavě.
Prezident Donald Trump v úterý večer před restaurací ve Washingtonu novinářům řekl, že je hluboce nespokojen s bombardováním Kataru Izraelem, blízkým partnerem USA v Perském zálivu, který na žádost Washingtonu od roku 2012 hostí politické vedení Hamásu, píše Trita Parsi.
„Nejsem z toho nadšený. Nejsem nadšený z celé situace,“ řekl Trump a popřel, že by mu Izrael dal předem vědět. „Byl jsem velmi nešťastný ze všech aspektů,“ pokračoval. „Musíme dostat rukojmí zpět. Ale byl jsem velmi nešťastný z toho, jak to proběhlo.“
Trump může být skutečně rozčilený, ale izraelský premiér ho staví do stejného světla jako Bidena: vydává rozhořčené prohlášení nad izraelskými akcemi, které zjevně podkopávají zájmy USA, akcemi, které by se téměř jistě nemohly odehrát bez tichého souhlasu Washingtonu, a přitom nenaznačuje, že Izrael bude čelit důsledkům za údajné vzdorování Spojeným státům.
Aby toho nebylo málo, katarský ministr zahraničí odhalil, že takzvané varování z Washingtonu nepřišlo před izraelským útokem, ale až poté, co bylo Dauhá již pod palbou.
„Útok se odehrál v 3:46,“ řekl šejk Mohammed bin Jassim Al Thani. „První telefonát od amerického úředníka jsme dostali v 3:56, tedy 10 minut po útoku.“
Ať už Washington věděl o izraelských válečných plánech, spolupracoval na nich, nebo Trump skutečně tvrdí, že o nich nevěděl, výsledek je stejný: Izrael zasadil americké důvěryhodnosti těžkou ránu.
Jakou hodnotu má americký bezpečnostní deštník – nebo dokonce hostování americké základny – pokud Spojené státy buď spolupracují na útoku proti vám, nebo se ukážou jako neochotné nebo neschopné mu zabránit?
To je otázka, před kterou nyní stojí všichni partneři USA v Perském zálivu, kteří vsadili svou bezpečnost na americkou ochranu. Vzhledem k tomu, jak Washington od 7. října 2023 odstranil všechna významná omezení vůči Izraeli, měli jejich vůdci vědět, že tento den byl nevyhnutelný.
Osobně se domnívám, že Spojené státy by neměly poskytovat bezpečnostní záruky – implicitní ani explicitní – žádnému státu na Blízkém východě. Tato oblast již není pro zájmy USA životně důležitá a Amerika je již nebezpečně přetížená. Stávající závazky by měly být přehodnoceny a v případě potřeby zrušeny. To však musí být provedeno záměrně a podle podmínek Washingtonu – bez sabotáže ze strany Izraele –, protože cílem tohoto kroku je posílit důvěryhodnost základních závazků Ameriky, nikoli podkopat důvěryhodnost USA v celém spektru.
Aby toho nebylo málo, Izrael podkopal nejen důvěryhodnost amerických bezpečnostních záruk, ale také diplomatické postavení USA. Je to již podruhé v tomto roce, kdy Izrael využil krytí diplomacie vedené USA k zahájení nezákonné vojenské akce – poprvé to bylo v červnu, kdy zaútočil na Írán uprostřed jaderných jednání.
Izrael možná vidí jasné výhody v podkopávání důvěryhodnosti americké diplomacie. Amerika neschopná vyjednávat je Amerika nucená následovat Izrael v bezohledných vojenských dobrodružstvích, která jsou v rozporu s americkými zájmy. Pro Washington je to doslova katastrofa.
Otázkou nyní je, jak Trump zareaguje. Pokud je jeho tvrzení pravdivé – že nebyl předem informován ani se s Izraelem nedohodl – pak jsou projevy nespokojenosti bezvýznamné, pokud nejsou doprovázeny skutečnými důsledky pro Izrael za opakované sabotování amerických zájmů.
Od konce května Trump kapituloval před Netanjahuem prakticky na všech frontách – od Íránu přes Gazu až po Libanon – a to vždy na úkor Ameriky. Tato ponižující úcta Netanjahua jen povzbudila, takže Trumpa a priority USA stále více ignoruje, což vyvrcholilo drsným útokem na Dauhá.
Možná tato epizoda donutí Trumpa uznat pošetilost outsourcování americké politiky na Blízkém východě Izraeli. Pouze on má moc zvrátit tento kurs.
