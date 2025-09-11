Nenechte se mýlit, atentát na Charlieho Kirka byla profesionální vražda
Když jsem se dozvěděl, že Charlie Kirk byl zastřelen, nejprve jsem pocítil smutek, ale pak mi lidé připomněli všechny ty hrozné věci, které řekl a udělal, a já už nevěděl, co mám cítit. Měl jsem smíšené pocity, asi stejné jako když ti miliardáři jeli ponorkou a my se všichni smáli, ale přesto mi jich bylo líto, píše Ricky Hale.
Jde o to, že nemáte přiznat svůj vnitřní konflikt. Máte truchlit za mrtvého otce a říkat o něm hezké věci, jinak jste hrozný člověk. Také byste neměli dávat najevo, že vám jeho smrt vadí, jinak truchlíte za fašistu. Ať už budete reagovat jakkoli, někoho tím naštvete.
Jde o to, že je v pořádku cítit smutek nad smrtí Charlieho Kirka, i když to byl hrozný člověk, a je v pořádku vtipkovat o jeho smrti, i když to byl rodinný typ. Je v pořádku cítit smíšené emoce, protože jsme lidé a mnoho věcí v nás je protichůdných.
I když cítím náznak smutku, že jiný člověk přišel o život za tak strašných okolností, neznamená to, že za něj budu ronit slzy. Charlie Kirk si moje slzy nezaslouží. Pokud jste o něm moc nevěděli, internet nám rychle připomněl, jak strašné byly jeho názory.
Kirk především považoval empatii za slabost a vtipkoval o útoku na Paula Pelosiho, manželovi Nancy Pelosi. Často popíral, že v Gaze panuje hladomor, a omlouval genocidní praktiky Izraele. Byl zastáncem teorie o nuceném porodu a řekl, že by donutil svou desetiletou dceru donosit dítě, kdyby byla znásilněna. Byl strašlivým rasistou, který tvrdil, že černoškyjsou příliš hloupé, aby je bylo možné brát vážně. Georgea Floyda nazval „svině“ a řekl, že černochům bylo lépe v otroctví. Na jedné akci neustále označoval asijskou ženu jako „čínskou“. Obviňoval transgender osoby z násilí páchaného střelnými zbraněmi a volal po ukamenování homosexuálů. Mohl bych pokračovat dál a dál, ale není třeba říkat, že Kirk byl člověk, který podněcoval konflikty ve společnosti a násilí.
Instinktivní reakcí na Kirkovu smrt by bylo předpokládat, že ho zabil nějaký rozhořčený levičák, který byl naštvaný, že přednášel na jejich univerzitě. To je určitě úhel pohledu, který prosazuje mnoho konzervativců, i když neznáme totožnost střelce. Někteří trvají na tom, že „radikální levicové násilí“ je mimo kontrolu a že za to jsou nějak zodpovědní transgenderoví lidé (já také ne).
Je zřejmé, že establishment chce tuto vraždu využít jako záminku pro další autoritářské zásahy a my všichni bychom se měli obávat toho, co přijde dál.
Tato vražda měla všechny znaky profesionálního útoku. Střelba se odehrála několik set metrů daleko a byla perfektně provedená, přičemž vrah uprchl z místa činu a zřejmě nezanechal téměř žádné stopy.
Zvláštní bylo, že na místě činu byl starý muž, který se choval, jako by byl vrahem. Vypadal duševně labilní, takže předpokládám, že to byl nastrčený člověk, který měl odvést pozornost. Policie již potvrdila, že to není vrah.
Jeden muž stojící poblíž Kirka zdánlivě dával signály před výstřelem a další muž zřejmě oslavoval po výstřelu.
Jak vám potvrdí každý milovník zbraní, zastřelit někoho z velké vzdálenosti není snadný úkol. Vyžaduje to přípravu a odborné znalosti, které bych nečekal od modrovlasého vysokoškolského studenta, který byl naštvaný, že Kirk špatně určil jeho pohlaví nebo něco podobného. Jednalo se buď o čin fanatika, nebo spíše o práci zpravodajské služby. Hlavními podezřelými jsou CIA a Mossad, ale pravděpodobně bude obviněn Írán.
Při posuzování, kdo někoho zavraždil, byste si měli položit otázku, komu by to prospělo, a dvěma odpověďmi jsou Trumpova administrativa a Izrael.
Proč Trumpova administrativa? Kirk byl Trumpovým příznivcem, ale pak začal mluvit o Epsteinovi a zdálo se, že si dává věci dohromady. Poslední věc, kterou Trump potřeboval, byl vlivný konzervativec, který se proti němu obrátil a požadoval transparentnost ohledně Epsteina. Pokud Trump ztratí své fanoušky, je s ním konec.
Proč Izrael? Tady to začíná být zajímavé...
Kromě spojení Epstein-Mossad je tu spousta dalších podivností. Když byl Kirk zastřelen, Netanjahu byl prvním světovým lídrem, který podle mých informací reagoval a řekl, že se za Kirka modlí. Přidali se i další izraelští politici a zdálo se, že o tom mluví mnohem více než jiné vlády.
Dalo by se argumentovat, že je to proto, že Kirk byl sionista a oni byli upřímně rozrušeni, ale... a to je důležité... Kirk podle Harrisona H. Smithe z Infowars údajně před několika týdny řekl, že se obává, že by ho Izrael mohl zabít.
Kirk sice podporoval genocidu Izraele, ale začal zkoumat události 7. října a začal říkat, že to spáchal sám Izrael. Stěžoval si, že Izrael je jedinou zemí, kterou nesmí kritizovat, a sionisté se obrátili proti němu. Oponoval Trumpovu zásahu proti protizraelským protestům na univerzitách s argumentem, že potlačují svobodu slova. Jinými slovy, Kirk začal vidět pravdu a, troufám si říci, začal nacházet své svědomí.
Není těžké pochopit, proč by CIA nebo Mossad chtěly Kirka odstranit. Mohly by se tak zbavit nejen podporovatele, který se stával problematickým, ale také obvinit své nepřátele a využít příležitosti k získání větší moci.
Možná obviní „radikální levici“ a v USA uvidíme další zásahy. Trump například mluví o zákazu vlastnictví zbraní transsexuály, ale to je pravděpodobně jen špička ledovce. Skutečným strachem je, že budeme svědky dalšího násilí.
Tucker Carlson právě natočil dokument, ve kterém klade nepříjemné otázky o roli Izraele v událostech 11. září – něco, co nám prostě není dovoleno. Zdá se jako podivná náhoda, že ke střelbě došlo den před 11. zářím. Obávám se, že Carlson by mohl být další na řadě, takže kdybych byl na jeho místě, najal bych si ochranku.
Další obavou je, že by se mohli zaměřit na nějakého prominentního levicového influencera nebo politika. Cílem by bylo poštvat Američany proti sobě a odvést jejich pozornost od hrůz v Gaze. Poté by jako mávnutím kouzelného proutku našli důkazy, že za tím vším stojí Írán, a Američané by byli vyzváni, aby svůj hněv nasměrovali tam, a my bychom měli válku.
Netřeba dodávat, že nyní je velmi citlivé období. Zatímco lidé zpracovávají Kirkův atentát různými způsoby, je důležité, abychom nehráli do karet těm, kteří se snaží ovládat narativ.
USA a celý svět směřují temným směrem, ve kterém je násilí normou a lidský život má nízkou hodnotu. Musíme tento směr odmítnout, držet pohromadě a povznést se nad něj, jinak je s lidstvem konec.
