O ideologické posedlosti v České republice
12. 9. 2025
Kam se podělo pragmatické myšlení a strategické uvažování pro budoucnost? Nikdy v Česku neexistovalo?
Píše Dan Přibáň. Zcela souhlasím (JČ):
Více než 30 let po pádu minulého režimu stále formuje postoje velké části veřejnosti, jaké postoje měl minulý režim.
Dobré a špatné pozná podle toho, jestli to minulý režim podporoval, nebo ne.
Jediný rozdíl je plusovém a minusovém znaménku.
Jedna velká část společnosti považuje za automaticky správné vše to, co minulý režim považoval za špatné.
Druhá velká část společnosti uvažuje analogicky úplně stejně, jen správné a špatné vnímá opačně.
Hodnotit věci podle současných kritérií a takové, jaké jsou, to odmítá jedna i druhá skupina.
