O ideologické posedlosti v České republice

12. 9. 2025

Kam se podělo pragmatické myšlení a strategické uvažování pro budoucnost? Nikdy v Česku neexistovalo?

Píše Dan Přibáň. Zcela souhlasím (JČ):

Více než 30 let po pádu minulého režimu stále formuje postoje velké části veřejnosti, jaké postoje měl minulý režim. 

Dobré a špatné pozná podle toho, jestli to minulý režim podporoval, nebo ne. 

Jediný rozdíl je plusovém a minusovém znaménku. 

Jedna velká část společnosti považuje za automaticky správné vše to, co minulý režim považoval za špatné. 

Druhá velká část společnosti uvažuje analogicky úplně stejně, jen správné a špatné vnímá opačně. 

Hodnotit věci podle současných kritérií a takové, jaké jsou, to odmítá jedna i druhá skupina.

