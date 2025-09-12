Trumpův zvláštní vyslanec pro Ukrajinu byl během útoku ruského dronu na cestě do Polska
12. 9. 2025
Kellogg cestoval do Polska jménem amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho návštěva Ukrajiny se očekávala v nadcházejících dnech.
Útok byl prvním od začátku války na Ukrajině, kdy NATO použilo palebnou sílu k obraně svého území. Podle CNN byly ruské drony zničeny polskými a nizozemskými stíhačkami s podporou Itálie, Německa a mnohonárodních sil aliance.
Podle polského premiéra Donalda Tuska přiletělo do země nejméně 19 dronů, z nichž čtyři byly sestřeleny. V tuto chvíli byly podle RMF24 nalezeny trosky 16 ruských dronů: jeden z nich spadl na území vojenské základny, ale nezpůsobil škodu.
Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci Kaja Kallas označila incident za "nejzávažnější narušení evropského vzdušného prostoru ze strany Ruska" od začátku totální invaze na Ukrajinu a poznamenala, že se jeví jako úmyslný. Solidaritu s Polskem vyjádřil také maďarský premiér Viktor Orbán, který řekl, že porušení územní celistvosti země je nepřijatelné.
Německý ministr obrany Boris Pistorius také řekl, že útok byl úmyslný, a náměstek německého ministra zahraničí Johann Wadephul varoval, že Moskva demonstruje touhu po eskalaci a dostane se jí "tvrdé odpovědi". Generální tajemník NATO Mark Rutte označil reakci Aliance za "velmi úspěšnou" a zdůraznil její připravenost bránit každý centimetr svého území.
Ruské ministerstvo obrany zase uvedlo, že dosah dronů, které zaútočily na Polsko, "nepřesahuje 700 kilometrů" a že Moskva neplánuje zasáhnout cíle na polském území.
Zdroj v angličtině: ZDE
