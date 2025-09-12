Trump tvrdí, že osoba podezřelá ze zastřelení Kirka je ve vazbě
12. 9. 2025
Prezident Trump upozornil, že se jedná o předběžné informace, ale řekl, že jde o „osobu, kterou hledáme“.
Prezident Trump v pátek uvedl, že byla zadržena osoba v souvislosti se smrtelnou střelbou na pravicového aktivistu Charlieho Kirka, a ačkoli upozornil, že jeho informace jsou předběžné, řekl, že se jedná o „osobu, kterou hledáme“.
Trump v rozhovoru pro „Fox and Friends“ neposkytl mnoho podrobností. Uvedl však, že ministr, který je členem orgánů činných v trestním řízení, komunikoval s otcem podezřelého ze střelby a že tato osoba byla předána orgánům. Úředník orgánů činných v trestním řízení potvrdil podrobnosti prezidentových vyjádření a dodal, že muž byl ve čtvrtek kolem 23:00 zadržen policií státu Utah a místní policií.
Úředník, který si přál zůstat v anonymitě, aby mohl diskutovat o detailech vyšetřování, uvedl, že federální úřady nezveřejňují jméno této osoby, protože stále sledují stopy a provádějí domovní prohlídky.
K zadržení došlo poté, co byly ve středu, v den střelby, vzaty do vazby dvě osoby, které však byly později propuštěny, protože úřady zjistily, že se na činu nepodílely. Ve čtvrtek úřady zveřejnily video a fotografie osoby, která byla během střelby viděna na nedaleké střeše, a požádaly veřejnost o pomoc při hledání odpovědí.
Kirk, blízký spojenec Donalda Trumpa, byl smrtelně postřelen během projevu na akci na Utah Valley University. Videozáznam z kampusu v Oremu v Utahu ukázal osobu, která po střelbě běžela přes střechu nedaleké budovy, skočila na zem a přešla přes rušnou ulici, než zmizela v lesnaté oblasti.
FBI dříve uvedla, že v této lesnaté oblasti našla výkonnou pušku s posuvným závěrem. Úřady zveřejnily snímky muže na schodišti, který měl na sobě baseballovou čepici, sluneční brýle a černé tričko s orlem a americkou vlajkou. Úředníci uvedli, že také analyzují otisky předloktí, dlaně a boty z okraje budovy, ze které osoba podezřelá ze spáchání činu seskočila.
Úředníci se domnívají, že se osoba „dobře začlenila“ do místa střelby, protože vypadala „jako student vysoké školy“. Uvedli, že dorazila na kampus krátce před polednem místního času a vylezla po schodech na střechu univerzitní budovy.
Trest smrti: Guvernér Utahu Spencer Cox uvedl, že jakmile bude podezřelý dopaden, státní zástupci budou požadovat trest smrti. FBI vypsala odměnu až 100 000 dolarů za informace vedoucí k zatčení střelce.
Zkouška vůdcovství: Jednání ředitele FBI Kash Patela po vraždě pana Kirka vyvolalo kritiku a pohrdání. Pro Patela to představuje vážnou zkoušku vůdcovských schopností, poté co jeho rychlá prohlášení o vyšetřování oživila obavy o jeho nedostatečné zkušenosti.
Poslední otázka: Poslední osobou, která s panem Kirkem mluvila před jeho zavražděním, byl liberální TikToker, který se Kirka zeptal na masové střelby týkající se transsexuálů. Oba se přeli, než zazněl výstřel, který Kirka zabil.
Slabá ostraha: Svědci uvedli, že v amfiteátru pod širým nebem, kde se ve středu konala akce, byla slabá policejní přítomnost a mnoho zranitelných míst. Podle Jeffa Longa, šéfa policie Utah Valley University, bylo přítomno pouze šest policistů a malý soukromý bezpečnostní tým, který cestoval s panem Kirkem.
Celonárodní úzkost: Během rozhovorů po celé zemi po střelbě lidé vyjádřili strach a obavy a řekli, že se zdá, že se země vymyká kontrole.
Zástupci orgánů činných v trestním řízení uvedli, že uspořádají tiskovou konferenci v Utahu kolem 7:30 ráno horského času. Briefing se koná poté, co prezident Trump oznámil možné zadržení podezřelého v případu střelby na Charlieho Kirka.
Muž, který je v současné době vyslýchán orgány činnými v trestním řízení v rámci vyšetřování střelby na Charlieho Kirka, byl zatčen v St. George v Utahu, poblíž národního parku Zion, asi 300 km jihozápadně od kampusu, kde byl Kirk zabit, podle představitele orgánů činných v trestním řízení, který si přál zůstat v anonymitě, aby mohl diskutovat o detailech probíhajícího vyšetřování.
