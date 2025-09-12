Lidé chtějí za premiéra více Tomia Okamuru než Petra Fialu, nejvíce ale touží po Babišovi
12. 9. 2025 / Boris Cvek
Lídra vládní koalice, premiéra Petra Fialu Spolu chce za premiéra jen 22 procent občanů. Rozhodně ne mu říká naopak 60 procent z nich. U lídra Hnutí ANO je ten poměr 44 procent vs. 39 procent. Druhý v pořadí podpory je až lídr STAN s poměrem 25 ku 55 procent.
Petra Fialu předběhl dokonce i Tomio Okamura: 24 : 56 %. Samozřejmě Petr Fiala jako vždy veřejnost ujistí, že se všechno daří, všechno je skvělé a vláda má jenom a jenom úspěchy. Zřejmě i tohle je úspěch, zejména pro přesvědčeného demokrata, na kterého si pan premiér rád hraje.
Jedním z hlavních cílů vzniku vládní koalice pěti demokratických stran, když vznikala po sněmovních volbách v roce 2021, bylo ukázat lidem, jak vládnou demokraté, a tak zabránit návratu Andreje Babiše k moci. Lidé konečně uvidí a ochutnají, co je vláda demokratů – a na Babiše si ani nevzpomenou.
Deagrofertizace se stala pojmem, ne-li heslem. 15. srpna tohoto roku (2025!) jsme mohli na Seznamu číst úžasnou, nadějeplnou zprávu: „Ministerstvo zemědělství vytáhne proti Andreji Babišovi, po schůzce s top úředníky ministr Marek Výborný (KDU-ČSL) uvedl, že resort začne vymáhat dotace pro Agrofert z doby, kdy byl Babiš (ANO) ve vládě, může jít o miliardy.“ To je úleva.
Demokraté určitě obstáli v tom, jak umějí držet pospolu a táhnout za jeden provaz, jen trochu zapomněli na voliče. Na druhou stranu zejména premiér Fiala se opravdu vyznamenal v rétorických cvičeních, apelech a konejšení. To se musí uznat. Asi právě v tom podle něj spočívá ta demokracie a její záchrana. Zřejmě si ještě nevšiml, že brežněvovská normalizace už skončila, že existuje něco jako svobodné volby, v nichž je nutné demokracii obhájit.
Někdo řekne: ale vláda to přece měla těžké! Energetická krize, válka, uprchlíci, akutní ohrožení republiky, akutní ohrožení svobody a demokracie. Ano, tím vážnější je její selhání. Tím méně pochopitelné a omluvitelné je její jednání.
Zdroj:
https://www.irozhlas.cz/volby/pruzkum-cesi-si-preji-navrat-babise-fialu-chce-za-premiera-jeste-mene-lidi-nez_2509120620_jgr
Diskuse