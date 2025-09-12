Rusové začali masivně šetřit na jídle a oblečení
12. 9. 2025
čas čtení
3 minuty
Ruští občané stále více šetří na základních potřebách kvůli rychlému růstu cen, které i podle oficiálních údajů Rosstatu dosáhly od začátku války 40 %.
Nákup oblečení v lednu až srpnu 2025 se snížil o 8 %, uvádí Kommersant s odvoláním na údaje z platformy OFD. Kvůli poklesu poptávky budou podle prognózy Unie obchodních center velcí prodejci módy nuceni "optimalizovat" až 40 % maloobchodní plochy.
Aby spotřebitelé ušetřili za jídlo, stále častěji navštěvují tvrdé diskontní prodejny, které prodávají nejlevnější zboží s maximálními slevami. Tržby těchto prodejen (Světofor, Čižik, Dobrocen) se meziročně zvýšily o 27 %, což je podle statistik Infoline rekord mezi všemi maloobchodníky s potravinami.
Pokračující růst atraktivity tohoto formátu je ovlivněn šetřícím chováním spotřebitelů, které se v uplynulém roce zintenzivnilo pod vlivem vysoké klíčové sazby, vysvětluje Michail Burmistrov, generální ředitel společnosti Infoline-Analytics.
Využívání slev a akcí se stalo nejoblíbenější formou úspor – podle studie společnosti Romir je využívá 68 % spotřebitelů. 58 % vědomě odmítá určité zboží, které si dříve zakoupilo, 57 % se snaží najít analogy v nižších cenových kategoriích a téměř polovina (49 %) volí pro nákup obchody s nízkou cenou.
"Aby se minimalizovaly výdaje na potraviny a základní zboží, 46 % Rusů snižuje frekvenci nákupů," píše Romir.
Dokonce i bohatí lidé s příjmem 150 tisíc rublů měsíčně na člena rodiny začali spořit, ukázala studie skupiny společností B1: nyní se každá druhá z nich omezuje ve spontánních nákupech, i když ještě před šesti měsíci jich bylo pouze 22 %.
Poptávka po vybavení a elektronice se letos snížila rekordně za 30 let, řekl RBC Dmitrij Aleksejev, spolumajitel a ředitel skupiny společností DNS. Podle něj se letos tržby nominálně snížily v rublech, což dříve nebylo. "Měli jsme období, kdy se trh mohl zhroutit částečně, v dolarech, ale v rublech, aniž bychom vzali v úvahu inflaci, nikdy neklesl," řekl Alexejev.
Přestože Rosstat informuje o růstu příjmů domácností a reálných mezd, reálná kupní síla lidí klesá, říká Roman Charlanov, spolupředseda Dělovoj Rossii v Moskevské oblasti.
"Nyní vidíme, že Rusové minimalizují výdaje všemi možnými způsoby: nakupují pouze zboží se slevami nebo na akcích, odkládají velké nákupy (i v segmentu potravin, například zásoby na zimu)," říká Anna Věděnějeva, zakladatelka Vedeneeva Consulting Group. Současný pokles tržeb podle ní není krátkodobou krizí, ale strukturálním posunem v chování spotřebitelů, z nichž většina očekává další růst cen.
"Tato očekávání se stala sebenaplňující se předpovědí: čím více lidí věří ve zhoršení situace, tím aktivněji mění své chování, což krizi zhoršuje," domnívá se Věděnějeva.
Zdroj v ruštině: ZDE
174
Diskuse