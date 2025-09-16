Španělský premiér vyzývá k zákazu účasti Izraele ve sportovních soutěžích poté, co byla údajně zrušena smlouva na dodávku raketometů
16. 9. 2025
Pedro Sánchez promluvil poté, co protestující v Gaze přinutili předčasně ukončit cyklistický závod, zatímco španělská smlouva s izraelskou obrannou firmou v hodnotě 700 milionů eur byla údajně zrušena
Španělský premiér Pedro Sánchez vyzval k zákazu účasti Izraele v mezinárodních sportovních soutěžích, dokud bude pokračovat jeho „barbarství“ v Gaze. Španělská vláda také údajně zrušila kontrakt v hodnotě téměř 700 milionů eur na raketomety izraelské výroby.
Smlouva, která byla zadána konsorciu španělských společností, se podle hodnocení globálních vojenských kapacit Mezinárodního institutu pro strategická studia (International Institute for Strategic Studies) týkala nákupu 12 raketometů vyrobených izraelskou firmou Elbit Systems.
Její zrušení následovalo po ostřejších výrocích premiéra, který je hlasitým kritikem chování Izraele v Gaze a obviňuje ho z genocidy Palestinců.
Den poté, co pro-palestinští demonstranti vynutili předčasné ukončení cyklistického závodu Vuelta a España uprostřed chaotických scén a střetů s policií, Sánchez řekl, že má „hluboký obdiv“ ke všem, kteří pokojně protestovali proti účasti týmu Israel-Premier Tech.
Sánchez, který byl ostře kritizován svými oponenty za to, že několik hodin před zrušením závodu pochválil demonstranty, řekl, že doufá, že nedělní události v Madridu přimějí ostatní k přehodnocení toho, zda by Izrael měl být zahrnut do významných sportovních akcí.
„Myslím si, že debata, která začala po tom, co se včera stalo tady v Madridu, by se měla rozšířit do všech koutů světa,“ řekl v pondělí.
„V některých částech světa se to již děje a viděli jsme, jak evropské vlády říkají, že dokud bude barbarství pokračovat, Izrael nemůže využívat žádnou mezinárodní platformu k zakrytí své přítomnosti.
„A myslím si, že sportovní organizace si musí položit otázku, zda je etické, aby se Izrael nadále účastnil mezinárodních soutěží.“
Sánchez opakovaně zpochybňoval „dvojí metr“ mezinárodního společenství vůči Ukrajině a Gaze a v květnu prohlásil, že Izrael by měl být vyloučen ze soutěže Eurovision Song Contest – tento požadavek v posledních dnech zopakoval i španělský ministr kultury.
Uvedl, že zatímco jeho vláda vždy odmítala a bude i nadále odmítat násilí, on sám chová „hluboký obdiv a respekt“ k cyklistům ve Vuelte a ke „španělské společnosti, která se mobilizuje proti nespravedlnosti a hájí své myšlenky mírovým způsobem“.
V pondělí norská fotbalová asociace oznámila, že výtěžek z prodeje vstupenek na kvalifikační zápas na mistrovství světa 2026 proti Izraeli poputuje lékařské charitativní organizaci Lékaři bez hranic (MSF), aby pomohla zmírnit „humanitární utrpení“ v Gaze.
Ačkoli Israel-Premier Tech je soukromý tým a ne státní, jeho účast v cyklistickém závodě vedla k sérii demonstrací. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pochválil tým za to, že „nepodlehl nenávisti a zastrašování“, a dodal, že Izrael je na něj hrdý.
Protesty vyvrcholily nedělním shromážděním 100 000 demonstrantů. Podle španělské vlády bylo při střetech s demonstranty zraněno 22 policistů a dvě osoby byly zatčeny.
V neděli Sánchez pochválil účastníky závodu Vuelta a také vzdal hold španělskému lidu, „který se mobilizuje za spravedlivé věci, jako je Palestina“.
