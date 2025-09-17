Rusko začalo zapojovat děti odvezené z Ukrajiny do montáže vojenských dronů
17. 9. 2025
Od roku 2022 prošlo Smenou více než 300 dětí z Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti Ukrajiny, uvádí zpráva laboratoře. Tábor má nejméně šest programů pro děti z Ruska a okupovaných území Ukrajiny, z nichž některé provozuje Junarmija. V dubnu 2024 uspořádala "inovační a technologický tábor", ve kterém se děti zapojily do výroby zbraní, které se používají ve válce proti Ukrajině. Mezi nimi byla nejméně jedna skupina dětí z Luhanské oblasti, které spolu s drony sestavily detektory min, roboty a pomůcky pro zrychlené nabíjení útočné pušky, uvádí zpráva.
Součástí programů Junarmije ve Smeně je již tradičně také drilový výcvik, výcvik v zacházení se střelnými zbraněmi a poskytování lékařské péče. Děti z Ukrajiny také procházejí převýchovným a vojenským výcvikem v centru Molodoj patriot u Moskvy, které bylo otevřeno v červenci 2023.
Toto a dvě další centra vlastněná prezidentskou kanceláří, stejně jako vojenská základna, jsou součástí skupiny 210 zařízení zapojených do odebírání a převýchovy ukrajinských dětí, zjistili výzkumníci z Yaleovy univerzity (která byla v Rusku prohlášena za "nežádoucí organizaci"). Asi 40 z nich indoktrinuje děti pro vojenské účely. Učí se ruskou verzi historie své vlasti, učí se základnímu vojenskému výcviku atd.
Ruské úřady a jimi jmenované orgány na okupovaných územích někdy tuto činnost ani neskrývají. V lednu tajemník luhanské oblastní pobočky strany Jednotné Rusko, předseda Lidové rady "LLR" Denis Mirošničenko vyprovodil první letošní skupinu dětí do centra Mladých vlastenců. "V rámci spolupráce s administrativním oddělením prezidenta Ruské federace a podepsání dohod se zdravotními tábory se dnes další skupina dětí vydala do vojenského sportovního centra Mladý vlastenec. Jsem rád, že se rok od roku zlepšujeme u více a více mladých obyvatel republiky," citovala Mirošničenka webová stránka Jednotného Ruska v "LLR".
"Centrum bylo otevřeno speciálně pro rehabilitaci dětí z LLR a DLR a je otevřeno celoročně. V aktuálním turnusu navštíví "Mladého vlastence" 51 dětí. Celkem se plánuje během roku zlepšit zdraví více než pěti set dětí, uvádí zpráva. "Kromě zlepšení zdraví program zahrnuje akce pro vlasteneckou výchovu, stejně jako exkurze do historicky významných pamětních komplexů v Moskvě a Moskevské oblasti."
"Vlastenecká výchova" zahrnuje rozdělení do "čet", nošení taktické výstroje, ochranných prostředků a zbraní, píší autoři zprávy s odkazem na fotografie dětí, které dorazily z centra v červenci 2025.
Minulý týden několik senátorů z obou stran v americkém Kongresu předložilo návrh zákona, který by zařadil Rusko a Bělorusko na seznam států podporujících terorismus, pokud nevrátí více než 19 000 dětí unesených z Ukrajiny. "Není snadné se na tento seznam dostat. Dovolte mi říci, že Rusko si zasloužilo právo být na něm," řekl republikán Lindsey Graham. – Jaká je správná reakce [na únosy ukrajinských dětí]? Něco s tím udělejte. Zvedněte zadky za nás, za svět, a udělejte to nepřijatelným."
Zdroj v angličtině: ZDE
