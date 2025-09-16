BUM!
16. 9. 2025 / Beno Trávníček Brodský
čas čtení 3 minuty
aneb meteorologický podzim na Vysočině.
Kdybych si díky
jasnému názoru některých významných politických stran nebyl
jistý, že klimatická změna neexistuje, možná bych se začal
bát. Co bude příště?
Předevčírem v podvečer nás překvapil super liják ze supercely, která se tvářila opravdu zlověstně – na jižním obzoru nad hradem Lipnice vypadala z našich „Opičích hor“ skoro jako scéna ze Dne nezávislosti. Ostatně, když už jsme u té oblohy, tzv. „americká obloha“ nás častuje svým typem oblačnosti už možná dvacet let – od významnějších klimatických změn. Také jí říkám pytle naplněné vodou nebo zastřešená obloha, protože tak nějak ta obludnost nad vámi občas vypadá. Často souvisí s impozantním přílivem polárního vzduchu z rozpouštějícího se severního pólu a také s porušení stratosférického „tryskového proudění“, tedy absencí dostatečného promíchávání vzdušných hmot.
Strhující bouře člověk očekává zjara a v létě, když jsou vedra, to nepřekvapí. Ale 14. a 15. září na Vysočině? Ona ďábelská supercela totiž nebyla tím posledním. Včera v podvečer kolem HavlBrodu prolétlo něco, co vyvolalo na mapách ČHMÚ čtyřkové z pěti (tj. hnědé) vyznačení události. Nad naší Českou Bělou (kopec cca 600 mnm) se to nějak roztrhlo a byl z toho jen krátký deštík. To ale mělo být jen varování, které jsme chytře uposlechli a zastrčili auto trochu dále do volného přístřešku. Sešlo se to. Kolem půlnoci nás v našem minidomečku probudil neuvěřitelný kravál. Blesk stíhal blesk a do našeho jediného střešního okénka nad schody u půdy mlátily kusy ledu. Naštěstí zatím, z pohledu pevnosti skla, podlimitní - ty největší asi jako jahody. Ještě v sedm ráno byla na východní straně domu drobná „sněhová“ závěj.
Kdybych si díky jasnému názoru některých významných politických stran nebyl jistý, že klimatická změna neexistuje, možná bych se začal bát. Co bude příště? Když se tohle děje v září na vyfoukané Vysočině. Při naší tuposti a neschopnosti masivně a s vervou se pustit nejen do adaptačních, ale hlavně do mitigačních (tj. předcházení vzniku problémů) opatření? A až to uděláme – pokusit se vyvážet tuto filosofii co nejvíc i mimo naše hranice! Co na to třeba vy - páni fosilní oligarchové?! Nejspíš vám plebs nebude stát ani za vaši reakci. Ale POZOR – i vy máte například nemovitosti a nejsou všechny „zakopány pod zem“. A možná je klimatická změna podobně objektivní jako smrt - vyměří všem stejně.
338
Diskuse