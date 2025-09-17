Británie hrozí použitím síly, pokud ruské bezpilotní letouny znovu vtrhnou na území NATO
17. 9. 2025
"Rusko musí pochopit, že pokračující agrese pouze posiluje jednotu spojenců NATO a naše odhodlání podporovat Ukrajinu a jakákoli další invaze se opět setká se silou," uvedlo ministerstvo v prohlášení na svých webových stránkách.
Invaze na území NATO je "zcela nepřijatelná", uvedlo britské ministerstvo zahraničí. Londýn je solidární se spojenci v alianci a odsuzuje takové "bezohledné akce", dodalo ministerstvo.
