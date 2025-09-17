Británie hrozí použitím síly, pokud ruské bezpilotní letouny znovu vtrhnou na území NATO

17. 9. 2025

čas čtení < 1 minuta
Spojené království uvedlo, že by mohlo "použít sílu" v reakci na nové vpády ruských bezpilotních letounů do zemí NATO. Uvedl to zástupce Ministerstva zahraničí Spojeného království, které si v pondělí předvolalo ruského velvyslance v souvislosti s letem bezpilotních letounů ruských ozbrojených sil do vzdušného prostoru Severoatlantické aliance minulý týden.

"Rusko musí pochopit, že pokračující agrese pouze posiluje jednotu spojenců NATO a naše odhodlání podporovat Ukrajinu a jakákoli další invaze se opět setká se silou," uvedlo ministerstvo v prohlášení na svých webových stránkách.

Invaze na území NATO je "zcela nepřijatelná", uvedlo britské ministerstvo zahraničí. Londýn je solidární se spojenci v alianci a odsuzuje takové "bezohledné akce", dodalo ministerstvo.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
252

Diskuse

Obsah vydání | 17. 9. 2025